Conference Call Notice: Intertape Polymer Group Inc. Second Quarter 2021

MONTREAL and SARASOTA, Fla., July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
|DATE:
|Wednesday, August 11th, 2021
|TIME:
|10:00 A.M. (Eastern Time)
|DIAL-IN #:
|877-291-4570 (USA & Canada)
|DIAL-IN#:
|647-788-4919 (International)
AN ACCOMPANYING PRESENTATION WILL ALSO BE AVAILABLE. DETAILS FOR ACCESS WILL BE INCLUDED IN THE SECOND QUARTER PRESS RELEASE.
CONFERENCE CALL WILL BE AVAILABLE BY WEBCAST
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|DIGITIZED REPLAY
|DIAL-IN #:
|800-585-8367 (USA & Canada)
|DIAL-IN #:
|416-621-4642 (International)
|ACCESS CODE:
|5286215
|SCHEDULE:
|August 11 @ 1h00 p.m. ending September 11 @ 11:59 p.m. E.T.
SECOND QUARTER RESULTS WILL BE PUBLISHED BEFORE
MARKET OPENS, AUGUST 11 THROUGH GLOBENEWSWIRE.
For further information, please contact:
Ross Marshall
LodeRock Advisors, Inc.
Tel : (416) 526-1563