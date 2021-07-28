Conference Call Notice: Intertape Polymer Group Inc. Second Quarter 2021

| Source: Intertape Polymer Group Inc. Intertape Polymer Group Inc.

St. Laurent, Quebec, CANADA

MONTREAL and SARASOTA, Fla., July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

DATE: Wednesday, August 11th, 2021
TIME: 10:00 A.M. (Eastern Time)
DIAL-IN #: 877-291-4570 (USA & Canada)
DIAL-IN#: 647-788-4919 (International)

AN ACCOMPANYING PRESENTATION WILL ALSO BE AVAILABLE. DETAILS FOR ACCESS WILL BE INCLUDED IN THE SECOND QUARTER PRESS RELEASE.

CONFERENCE CALL WILL BE AVAILABLE BY WEBCAST
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https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=6A7A20F4-0767-4759-A0AF-CD775FAED50E 

DIGITIZED REPLAY
DIAL-IN #: 800-585-8367 (USA & Canada)
DIAL-IN #: 416-621-4642 (International)
ACCESS CODE:  5286215
SCHEDULE: August 11 @ 1h00 p.m. ending September 11 @ 11:59 p.m. E.T.

SECOND QUARTER RESULTS WILL BE PUBLISHED BEFORE
MARKET OPENS, AUGUST 11 THROUGH GLOBENEWSWIRE.

For further information, please contact:
Ross Marshall
LodeRock Advisors, Inc.
Tel : (416) 526-1563
        

 


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