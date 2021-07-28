LAVA Therapeutics宣布任命Amy Garabedian为总法律顾问兼公司秘书

荷兰乌得勒支和费城, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于开发双特异性γ-δ T细胞衔接抗体以改变癌症治疗的临床阶段生物技术公司LAVA Therapeutics N.V.（Nasdaq: LVTX）今天宣布，任命Amy Garabedian为总法律顾问兼公司秘书。Garabedian女士是位经验丰富的领导者，在生命科学行业拥有广泛的企业和事务专业知识。



“我们非常高兴地欢迎Amy加入我们的高管团队。在生命科学领域各种复杂战略和公司事务方面，Amy拥有经过实践检验的丰富经验，在我们针对实体和血液系统恶性肿瘤的双特异性γ-δ T细胞衔接抗体差异化产品管道进一步推进到临床应用的过程中，她的经验将发挥不可估量的作用，”LAVA Therapeutics总裁兼首席执行官Stephen Hurly表示。

Garabedian女士表示：“我在职业生涯中将对科学和法律的热情结合起来，创造新型商业解决方案，帮助改善患者生活。LAVA在开发选择性和变革性癌症治疗方面拥有领先优势，我期待在这个重要的成长和机遇阶段，助力塑造我们不断发展的业务、科学、开发计划和相关工作，将双特异性γ-δ T细胞衔接抗体带给患者。”

Amy Garabedian拥有超过15年为制药和生物技术公司提供咨询的经验，涵盖从早期初创企业到跨国上市公司的各类公司。Garabedian女士最近担任的职务是Spark Therapeutics（Roche）助理总法律顾问，期间她帮助推动了基因疗法在美国的首次推出，并领导关键业务开发交易，实现临床前、临床和商业产品开发。她拥有宾夕法尼亚州立大学遗传学和发育生物学学士学位、天普大学监管事务硕士学位和怀德纳大学特拉华法学院法学博士学位。

关于LAVA

LAVA Therapeutics N.V.是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发双特异性γ-δ T细胞衔接抗体系列药物，用于实体和血液系统恶性肿瘤的治疗。公司的创新方法利用经专门设计的双特异性抗体，在交联到肿瘤相关抗原后，通过触发Vγ9Vδ2 T细胞抗肿瘤效应功能，选择性地杀死癌细胞。一项在某些血液系统恶性肿瘤患者中评估LAVA-051的1/2a期临床研究正在进行患者招募。公司目前估计将在2022年上半年获得该研究的1期剂量递增阶段的数据，预计在2022年下半年获得2a期扩展队列的顶线临床数据。公司计划于2021年下半年启动1/2a期临床研究，以在前列腺癌患者中对LAVA-1207进行评估。如需了解更多信息，请访问www.lavatherapeutics.com。

LAVA关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含前瞻性陈述，相关内容包括公司预期增长和临床试验时间安排等临床开发计划。诸如“预计”、“相信”、“可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“潜力”等词语和类似表达（以及其他提及未来事件、条件或情况的其他词语或表达）旨在标示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均基于LAVA在截至本新闻稿发布之日的预期和假设。这些前瞻性陈述中的每一项均涉及风险和不确定性。实际结果与前瞻性陈述中的结果可能存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于以下事项的陈诉：临床试验进展、时间安排、临床开发和范围；有关LAVA候选药物的临床数据报告，以及我们候选药物用于治疗各种肿瘤靶点的潜在应用。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间的差异，包括临床前试验期间观察到的意外的安全性或疗效数据；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；LAVA的合作方未能支持或推进协作或候选药物，以及意外诉讼或其他争议等。此外，新冠肺炎疫情可能破坏我们的业务以及我们所依赖的第三方业务，包括延迟或以其他方式干扰我们的临床试验和临床前研究、制造和供应链，或影响员工的工作效率。即使可获得新的信息，LAVA亦无责任对本文所载的任何前瞻性陈述进行更新以反映预期的任何变化。

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