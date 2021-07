Une performance électrisante et unique en son genre pour présenter la nouvelle identité de marque de Kia « Du mouvement vient l’inspiration »

English French

TORONTO, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, un petit groupe de Canadiens invités sur place et des milliers d’autres dans le confort de leur foyer ont assisté à une prestation musicale #KiaSonElectrique. Kia Canada a électrisé les spectateurs via une performance en direct de l’artiste canadienne primée, Fefe Dobson accompagnée du guitariste Ryan Chalmers dont la guitare électrique fut entièrement alimentée par l’EV6 construit sur la toute nouvelle « Plateforme électrique modulaire » ou E-GMP dédiée en exclusivité aux véhicules électriques. Kia a eu l’occasion de démontrer parfaitement la nouvelle fonctionnalité d’alimentation d’appareil électrique unique et pratique appelée V2L de son nouveau véhicule électrique.

La nouvelle mission d’inspirer de Kia est axée sur la durabilité et le design d’avant-garde, deux éléments mis bien en évidence lors de l’événement intime tenu au Kortright Centre for Conservation, situé à Woodbridge, en Ontario.

« Chez Kia, nous croyons que le mouvement inspire les idées – dans notre conception, dans notre stratégie, dans notre main-d’œuvre – et nous voulons que nos véhicules inspirent les consommateurs de façons novatrices et durables, qu’ils partent en escapade ou qu’ils alimentent leur guitare électrique », a affirmé M. Elias El-Achhab, directeur de l’exploitation de Kia Canada. « Nous prenons un engagement à long terme en faveur de la mobilité durable, et l’EV6 est le premier à concrétiser notre nouvelle conception et mission. D’ici 2025, notre gamme proposera sept tout nouveaux véhicules hybrides rechargeables ou exclusivement électriques sur le marché canadien ».

L’artiste canadienne Fefe Dobson, connue pour ses chansons à succès Bye Bye Boyfriend, Ghost et Stuttering, reviendra à la musique avec une nouvelle chanson dont l’arrivée est prévue au courant de l’été. Les invités du spectacle #KiaSonElectrique ont eu la chance de l’écouter en avant-première. « J’ai pris le temps de me réinventer et d’évoluer depuis mes albums précédents, et je suis enchantée de présenter ma nouvelle chanson en compagnie, pour la première fois, de Kia Canada qui tout comme moi s’est réinventée et continue d’innover », indique Fefe. « J’adore le côté “rock and roll” de l’alimentation de mes appareils de scène par l’EV6. De plus, c’est une voiture très séduisante ! ».

Du mouvement vient l’inspiration : 70 ans de fabrication

Au cours des 70 dernières années, Kia a bâti sa réputation grâce à ses designs audacieux et son sens de l’innovation qui engendrent le progrès et des connections significatives.

La marque a d’ailleurs reçu de nombreux prix à travers le monde pour sa conception et sa qualité. Au début de 2021, Kia a révélé sa nouvelle stratégie : voir l’entreprise aller au-delà de la fabrication de véhicules pour créer des solutions de mobilité durable pour les clients, le tout mis en évidence par son nouveau slogan « Du mouvement vient l’inspiration ».

Kia EV6 : Inspiration électrique

Née pour inspirer chaque voyage, le nouveau Kia EV6 arrivera au Canada l’an prochain et démontre la nouvelle vision de Kia avec son design audacieux et stupéfiant, et sa conduite tout aussi puissante. Le véhicule s’inspire des contrastes trouvés dans la nature et l’humanité, et offre une connectivité, une sécurité et une performance supérieures.

Construit dans un esprit de durabilité, l’EV6 fournit une autonomie de conduite pouvant atteindre 480 kilomètres avec une seule charge, et un temps de chargement haute vitesse de moins de 20 minutes. Avec une capacité de chargement de 800 V, le niveau de chargement de sa batterie peut passer de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes. Les conducteurs peuvent ainsi reprendre la route rapidement.

Plan S pour un avenir durable

L'EV6 est le premier véhicule à être lancé au Canada dans le cadre de la stratégie Plan S récemment annoncée par la marque, qui décrit le changement d'orientation de Kia vers l'électrification et son engagement à diversifier ses activités pour offrir des services de mobilité écologiques, axés sur la conduite électrique et autonome dans les grandes villes du monde.

En plus de ce changement de cap, Kia fera simultanément la promotion d’une production plus durable grâce à l’utilisation d’énergie propre et de matériaux recyclables, afin de s’établir en tant que chef de file du domaine de l’électrification des véhicules.

Pour en apprendre davantage à propos de la nouvelle marque Kia, cliquez ici. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’EV6, cliquez ici.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca et Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

