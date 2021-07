DIAGNOS annonce un pilote avec Opticalia en Espagne

English French

BROSSARD, Québec, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce des problèmes de santé critiques, annonce aujourd'hui la signature d'un pilote en Espagne avec trois franchisés du groupe Opticalia.



« Une proposition qui combine les connaissances des optométristes, la télémédecine et l'intelligence artificielle pour obtenir des résultats rapides, sans méthodologie invasive et avec des résultats totalement fiables. Une rétinographie intelligente est également utilisée qui, une fois le patient positionné dedans, recherche automatiquement la rétine dans l'œil. Toutes les techniques utilisées dans ce processus sont non invasives, indolores et rapides pour le confort et la tranquillité du patient, » déclare Mme Elsa Tortosa, propriétaire et responsable des optométristes de la franchise Opticalia à Pinoso, en Espagne.

Pendant ce temps, dans les villes d'Aspe et de Novelda, en Espagne, M. Santos Díaz, chef des optométristes et propriétaire des franchises Opticalia, qui est dans le secteur depuis 23 ans en innovant et en transformant son optique en un nouveau modèle d'entreprise orienté vers la santé en général et visuel notamment, précise « La campagne commence par la demande de rendez-vous préalable via le web ou chez l'opticien lui-même, où les patients s'enregistreront par ordre d'arrivée et une rétinographie gratuite sera réalisée. Avec les résultats que nous obtenons, un pré-diagnostic de leur fond d'œil sera fait vis-à-vis de la rétinopathie diabétique. »

La Conseillère à la Santé de la Mairie d'Aspe, Mme Yolanda Moreno, a souligné que cette initiative produira des données importantes concernant la santé oculaire pour tous les Aspenses. « Grâce à Opticalia Aspe, nos voisins pourront bénéficier d'un pré-diagnostic de traitement qui permet de détecter les problèmes visuels en temps opportun. »

Opticalia Aspe investit, de sa propre initiative, 6 000 euros dans cette campagne de détection et de lutte contre la cécité évitable.

« L'un des outils utilisés dans ce processus de diagnostic est basé sur l'intelligence artificielle, une ressource qui provient de DIAGNOS, une entreprise internationale située au Canada avec une vaste expérience et avec plus de 400 000 rétinographies effectuées à travers le monde. Cela permet à la précision des pré-diagnostics de la rétinopathie diabétique d'être très élevée, atteignant une Sensibilité de 98,4 %, une Spécificité de 97,6 % et une Certitude de 97,9 %. Des données qui améliorent les diagnostics humains dans les mêmes conditions, sans appliquer de gouttes pour dilater la pupille et en 4 secondes, ce qu'on appelle la rétinographie non mydriatique, » a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos d'Opticalia

Opticalia a été fondée il y a 10 ans en tant que grand groupe d'image en Espagne. Notre objectif est de regrouper des opticiens indépendants qui, tout en conservant leur personnalité, bénéficient des avantages générés par l'appartenance à une marque reconnue. Plus de 1 000 opticiens associés et faisant confiance à Opticalia dans 5 pays nous donnent la taille pour obtenir des avantages de négociation : Espagne et 4 usines rattachées au Portugal, au Mexique, en Colombie et au Maroc. Des services conçus pour que tous les opticiens associés à Opticalia disposent d'avantages compétitifs qui les aident à gérer leur activité et à être compétitifs face aux chaînes et futurs opérateurs du secteur.

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.