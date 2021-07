Elis : résultats semestriels 2021

English French

Performance financière semestrielle très solide

Profil de croissance organique renforcé

Objectifs 2021 relevés

Croissance organique du 1er semestre supérieure à nos anticipations et forte amélioration de tous les indicateurs financiers

Chiffre d’affaires de 1 375,5m€ (+1,8% par rapport au 1 er semestre 2020)

semestre 2020) Croissance organique du chiffre d’affaires de +19,4% au 2 ème trimestre et de +1,3% sur le semestre

trimestre et de +1,3% sur le semestre Marge d’EBITDA en amélioration de +80pb à 33,3% du chiffre d’affaires

Marge d’EBIT en amélioration de +140pb à 9,5% du chiffre d’affaires

Résultat net courant en hausse de +36,2% à 67,1m€

Free cash-flow (après paiement des loyers) de 90,7m€ (+61,5% vs le 1 er semestre 2020)

semestre 2020) Diminution de la dette nette de 78,4m€ au 1er semestre 2021





Profil de croissance organique structurellement renforcé en Santé, Industrie et Commerce & Services

Dans toutes nos géographies, l’activité de ces 3 marchés bénéficie du succès de nos nouvelles offres commerciales et des évolutions des besoins de nos clients en Vêtement professionnel et en Hygiène & bien-être

Amélioration du taux de rétention dans tous les pays, notamment au Royaume-Uni

Le chiffre d’affaires de ces 3 marchés est en croissance organique d’environ +5% sur le semestre

En Hôtellerie-Restauration, la levée des mesures de confinement et la reprise partielle des déplacements ont permis de revenir à un niveau d’activité au 30 juin 2021 inférieur de c. -30% comparé à la situation pré-crise

Marge en amélioration, tirée par un important effet de levier opérationnel

Les économies réalisées au 2 ème semestre 2020 ont significativement et durablement diminué la base de coûts d’Elis

semestre 2020 ont significativement et durablement diminué la base de coûts d’Elis Le Groupe fait preuve d’une grande discipline sur les prix

Bonne performance industrielle et poursuite de l’amélioration de la productivité dans les usines





Mise à jour des perspectives

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue entre +5% et +6%

Marge d’EBITDA 2021 attendue à environ 34,5%

Free cash-flow (après paiement des loyers) attendu dans une fourchette comprise entre 200m€ et 230m€

Levier d’endettement de 3,3x au 31 décembre 2021 puis inférieur à 3,0x au 31 décembre 2022

Saint-Cloud, le 28 juillet 2021 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, publie ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2021. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le Conseil de surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« La performance financière d’Elis et les réalisations opérationnelles du 1er semestre 2021 sont très satisfaisantes. Le chiffre d’affaires est en croissance organique de +1,3%, les marges d’EBITDA et d’EBIT sont respectivement en amélioration de +80pb et de +140pb et le free cash-flow est de 91m€, en amélioration de +62% par rapport au 1er semestre 2020. Cette très bonne performance démontre la grande réactivité dont a su faire preuve Elis dès le début de la crise, en adaptant son offre commerciale aux besoins de ses clients tout en diminuant significativement sa structure de coûts.

En Santé, en Industrie et en Commerces & Services, nous enregistrons une très bonne dynamique commerciale, tirée par nos offres de produits et de services en Vêtement professionnel et en Hygiène et bien-être. Cette dynamique, conséquence directe du besoin créé par la crise sanitaire pour plus d’hygiène, plus de traçabilité, et pour une sécurité d’approvisionnement accrue, devrait s’inscrire sur le long terme et durablement porter la croissance organique du chiffre d’affaires d’Elis.

En Hôtellerie-Restauration, notre seul marché qui reste touché par la crise, l’activité a nettement rebondi depuis la mi-mai et la fin des mesures de confinement en Europe, mais des incertitudes demeurent pour le second semestre.

Compte tenu de la performance du 1er semestre et de notre dynamique organique, nous revoyons à la hausse nos attentes de croissance organique annuelle et anticipons désormais entre +5% et +6% pour 2021, en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration inférieure d’environ -25% par rapport à 2019 pendant la saison estivale, puis inférieure d’environ -30% par rapport à 2019 jusqu’à la fin de l’année.

Par ailleurs, les efforts structurels réalisés sur la base de coûts au second semestre 2020 devraient nous permettre d’atteindre pour l’année 2021 une marge d’EBITDA d’environ 34,5% et un free cash-flow compris entre 200m€ et 230m€, en fonction de la variation du besoin de fonds de roulement à la fin de l’année.

La grande résilience dont Elis a fait preuve depuis le début de la crise, son savoir-faire opérationnel, et son profil de croissance organique renforcé, sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires publié

En millions d’euros



T1 2021

T2



S1



T1 2020

T2



S1



T1 Var.



T2



S1 France 200,4 220,2 420,7 236,9 175,7 412,5 -15,4% +25,4% +2,0% Europe centrale 169,2 175,2 344,3 180,1 163,2 343,3 -6,1% +7,3% +0,3% Scandinavie & Eur. de l’Est 117,2 118,9 236,1 127,0 106,3 233,3 -7,7% +11,9% +1,2% Royaume-Uni & Irlande 70,3 85,0 155,3 88,9 54,9 143,8 -21,0% +55,0% +8,0% Europe du Sud 42,6 52,5 95,1 60,5 36,6 97,2 -29,6% +43,3% -2,1% Amérique latine 53,0 59,4 112,4 58,8 49,9 108,7 -10,0% +19,0% +3,3% Autres 5,5 6,1 11,6 6,9 6,0 12,9 -20,2% +1,3% -10,2% Total 658,2 717,3 1 375,5 759,2 592,6 1 351,7 -13,3% +21,1% +1,8%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

En millions d’euros S1 2021 S1 2020 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 420,7 412,5 +1,9% +0,1% - +2,0% Europe centrale 344,3 343,3 -1,9% +2,7% -0,5% +0,3% Scandinavie & Eur. de l’Est 236,1 233,3 -1,3% - +2,5% +1,2% Royaume-Uni & Irlande 155,3 143,8 +3,7% +3,7% +0,6% +8,0% Europe du Sud 95,1 97,2 -2,1% - - -2,1% Amérique latine 112,4 108,7 +16,3% +3,5% -16,5% +3,3% Autres 11,6 12,9 -10,5% +0,3% -10,2% Total 1 375,5 1 351,7 +1,3% +1,4% -1,0% +1,8%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires

1er trimestre 2021 2ème trimestre 2021 1er semestre 2021 France -15,4% +25,2% +1,9% Europe centrale -9,1% +6,0% -1,9% Scandinavie & Europe de l’Est -9,5% +8,5% -1,3% Royaume-Uni & Irlande -22,2% +45,8% +3,7% Europe du Sud -29,6% +43,3% -2,1% Amérique latine +12,1% +21,2 +16,3% Autres -19,5% -0,0% -10,5% Total -12,8% +19,4% +1,3%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires mensuel

Janvier 2021 Février

2021 Mars

2021 Avril

2021 Mai

2021 Juin

2021 France -22,8% -20,3% +0,5% +35,9% +29,7% +14,7% Europe centrale -17,8% -10,5% +2,7% +8,8% +5,8% +3,8% Scandinavie & Eur. de l’Est -16,6% -11,1% +0,8% +10,1% +8,6% +6,9% Royaume-Uni & Irlande -27,9% -25,8% -10,7% +37,9% +43,4% +55,5% Europe du Sud -36,9% -39,2% -6,5% +44,3% +48,8% +38,1% Amérique latine +7,2% +6,9% +24,0% +33,6% +18,7% +13,6% Autres +16,0% -10,9% -44,7% +4,8% -40,5% +58,3% Total -19,7% -16,4% +0,4% +23,4% +19,7% +15,8%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBITDA

En millions d’euros S1 2021 S1 2020 Var.

S1 2021 / S1 2020 France 153,2 145,0 +5,6% En % du chiffre d’affaires 36,3% 35,1% +120pb Europe centrale 111,2 110,8 +0,3% En % du chiffre d’affaires 32,1% 32,1% = Scandinavie & Europe de l’Est 92,1 91,4 +0,8% En % du chiffre d’affaires 39,0% 39,2% -20pb Royaume-Uni & Irlande 46,7 36,8 +26,9% En % du chiffre d’affaires 30,1% 25,6% +450pb Europe du Sud 24,2 22,4 +8,0% En % du chiffre d’affaires 25,4% 23,0% +240pb Amérique latine 37,6 38,0 -1,0% En % du chiffre d’affaires 33,5% 34,9% -150pb Autres (6,3) (4,5) +41,5% Total 458,7 439,9 +4,3% En % du chiffre d’affaires 33,3% 32,5% +80pb

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

La marge d’EBITDA du Groupe est en amélioration de +80pb au 1er semestre, à 33,3%.

France

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires est en hausse de +2,0% (+1,9% en organique). Nos activités en Santé, Industrie et Commerce & Services sont tirées par une bonne dynamique en Vêtement professionnel (clients en agro-alimentaire et en santé) et par le besoin accru de nos clients pour des produits et services d’hygiène. L’activité en Hôtellerie-Restauration a nettement rebondi à partir de la mi-mai et la levée des mesures de confinement dans le pays, se traduisant par une croissance organique nettement meilleure au 2ème trimestre à +25,0%, contre -15,4% au 1er trimestre.

La marge du 1er semestre 2021 atteint 36,3% (+120pb), effaçant ainsi la nette baisse enregistrée au 1er semestre 2020. Ceci reflète les mesures de réduction de coûts très significatives mises en place dans le pays en 2020, tant au niveau des usines que du siège.

Europe centrale

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en légère hausse de +0,3% (-1,9% en organique), avec une nette amélioration au 2ème trimestre (+6,0% en organique contre -9,1% au 1er trimestre). Les activités industrielles ont montré une bonne résilience, avec de nouveaux gains de contrats en Vêtement professionnel. Ainsi, la Pologne, la République Tchèque et le Belux affichent une croissance organique positive sur le semestre, portée par une forte dynamique commerciale auprès de clients des secteurs de l’agro-alimentaire, des services énergétiques ou de la pharmacie, malgré des mesures de confinement strictes au 1er trimestre. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse affichent une légère décroissance organique sur le semestre malgré une amélioration de tendance au 2ème trimestre.

La marge d’EBITDA est stable par rapport au 1er semestre 2020, à 32,1%.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +1,2% (-1,3% en organique). La forte proportion de clients dans les secteurs de l’Industrie et du Commerce & des Services a permis à cette région de se montrer relativement résiliente depuis le début de la crise. La Suède et le Danemark, plus gros contributeurs de la région, enregistrent respectivement une baisse d’environ -4% et -2% au 1er semestre en organique, en lien avec l’Hôtellerie-Restauration. La Norvège, la Finlande les Pays Baltes et la Russie sont quant à eux en croissance organique sur le semestre, avec une dynamique commerciale intacte en Vêtement professionnel.

La marge d’EBITDA est quasi stable par rapport au 1er semestre 2020, en très léger repli de -20pb, à 39,0%.

Royaume-Uni & Irlande

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +8,0% (+3,7% en organique). L’Hôtellerie-Restauration, qui représente habituellement environ un tiers de l’activité de la zone a nettement rebondi au 2ème trimestre, tirée par un tourisme intérieur très dynamique à partir du mois de mai. Au 2ème trimestre, l’activité en Hôtellerie-Restauration ressort ainsi en baisse d’environ -40% par rapport au niveau pré-crise, contre environ -70% au 1er trimestre. L’Industrie et Commerce & Services, qui représentent habituellement un autre tiers de l’activité, sont en baisse d’environ -10% par rapport au niveau pré-crise mais le taux de rétention de clients est désormais en ligne avec la moyenne du Groupe, soit environ 5%. Enfin, le secteur de la Santé est revenu au niveau de 2019, et Elis continue de gagner des parts de marché grâce à des gains de contrats.

La marge d’EBITDA est en forte amélioration de +450pb par rapport au 1er semestre 2020, à 30,1%. L’atteinte de ce niveau de marge illustre la réussite de notre plan d’amélioration des anciennes opérations de Berendsen au Royaume-Uni.

Europe du Sud

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -2,1% (intégralement organique). L’activité en Hôtellerie-Restauration (plus de 60% du chiffre d’affaires total de la région en 2019) a nettement rebondi et a fortement tiré la croissance de la région au 2ème trimestre (+43,3% en organique). En Vêtement professionnel, l’activité est toujours bien orientée grâce à une bonne dynamique commerciale et à l’accélération du développement de l’externalisation en conséquence de la crise sanitaire et du besoin de nos clients pour plus de traçabilité et d’hygiène.

La marge d’EBITDA est en amélioration de +240pb par rapport au 1er semestre 2020, à 25,4%. Cette augmentation ne fait que partiellement compenser la diminution de marge de l’année 2020, dans un contexte de très forte baisse des volumes. La poursuite d’un retour de l’activité vers les niveaux normatifs devrait contribuer à retrouver un niveau de marge plus élevé.

Amérique latine

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en croissance organique de +16,3% mais l’effet change fortement négatif ramène la croissance du chiffre d’affaires publié à +3,3%. Les secteurs sur lesquels intervient Elis (santé publique et privée, industrie agro-alimentaire) sont toujours bien orientés et le Groupe a su développer son offre pour accompagner ses clients, entraînant le gain de contrats temporaires (surblouses étanches) ou permanents (vêtements de santé, augmentation du nombre de changes, développement de l’externalisation).

La marge d’EBITDA est en baisse de -150pb par rapport au 1er semestre 2020, à 33,5% en lien avec un effet de base défavorable, les importantes ventes de surblouses au 1er semestre 2020 ayant eu un impact très fort sur la marge.

Tableau de passage de l’EBITDA au résultat net

En millions d’euros S1 2021 publié S1 2020

retraité1 Var. EBITDA 458,7 439,9 +4,3% En % du chiffre d’affaires 33,3% 32,5% +80pb Dotations aux amortissements (327,6) (329,6) EBIT 131,1 110,3 +18,8% En % du chiffre d’affaires 9,5% 8,2% +140pb Résultat opérationnel courant 114,7 103,6 +10,7% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (39,7) (46,5) Autres produits et charges opérationnels (3,9) (37,2) Résultat opérationnel 71,1 19,9 +257,6% Résultat financier net (42,0) (45,6) Charge d'impôt (12,1) 4,3 Résultat des activités poursuivies 17,1 (21,4) n/a Résultat net 17,1 (21,4) n/a Résultat net courant2 67,1 49,3 +36,2%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué

2 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Tableau de passage du Résultat net au résultat net courant » de ce communiqué

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes

EBIT

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT est en hause de +140pb au 1er semestre 2021, en lien avec la forte baisse des investissements en linge en 2020, qui conduit à une relative stabilité des amortissements sur la période 2021-2022.

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT et le résultat opérationnel sont :

les charges sur plans d’actions gratuites qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en augmentation de +9,6m€ au 1 er semestre 2021. la dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises qui relève principalement de l’allocation de l’écart d’acquisition de Berendsen. La diminution de ce poste de -6,8m€ au 1 er semestre 2021 s’explique principalement par la fin du plan d’amortissement de la marque Berendsen à la suite du rebranding. les autres produits et charges opérationnels. Le montant élevé au 1 er semestre 2020 correspondait principalement à des frais de restructuration liés aux plans d’économies et aux fermetures de sites et à des coûts additionnels directement liés à la crise sanitaire.





semestre 2021.

Résultat financier net

Au 1er semestre 2021, la charge financière nette est de 42,0m€. Elle est en légère diminution par rapport au 1er semestre 2020.

Résultat net

Le résultat net ressort à 17,1m€ au 1er semestre 2021, contre -21,4m€ au 1er semestre 2020.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

En millions d’euros S1 2021 publié S1 2020 retraité1 Résultat net 17,1 (21,4) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises2 31,9 36,5 Charge IFRS 22 15,2 6,2 Amortissement accéléré des frais d’émission d’emprunts2 - 0,1 Frais de résiliation - refinancement2 - 0,0 Autres produits et charges opérationnels comprenant : 2,9 27,9 Provisions pour litige2 0,1 0,4 Coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire2 - 17,1 Frais de restructuration2 2,7 8,5 Coûts liés aux acquisitions2 0,5 1,6 Autres2 (0,3) 0,4 Résultat net courant 67,1 49,3

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué

2 : Net de l’effet impôt

Le résultat net courant ressort à 67,1m€ au 1er semestre 2021, en amélioration de +36,2% par rapport au 1er semestre 2020.

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros S1 2021 S1 2020 EBITDA 458,7 439,9 Eléments exceptionnels et variations de provisions (7,4) (32,4) Frais d’acquisitions et de cessions (0,5) (1,3) Autres (0,7) (0,6) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 450,0 405,6 Investissements nets (255,7) (232,7) Variation du besoin en fonds de roulement 34,1 0,9 Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (54,9) (50,6) Impôts versés (37,7) (34,0) Paiements des passifs locatifs - principal (45,1) (33,1) Free cash-flow 90,7 56,1 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (42,3) (33,6) Changements découlant de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales ou d’autres entreprises (3,6) (3,2) Autres flux liés aux opérations de financement 3,4 (5,1) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 0,0 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice - - Augmentation de capital et actions propres 17,5 (1,5) Autres 12,7 (2,2) Variation de l’endettement net 78,4 10,5 Endettement financier net 3 202,6 3 361,7

Investissements

Au 1er semestre 2021, les investissements nets du Groupe ressortent à 18,6% du chiffre d’affaires. Ce ratio est en ligne avec une saisonnalité classique, où les investissements sont plus importants au 1er semestre qu’au second, notamment en lien avec la préparation de la saison estivale. Au 1er semestre 2021, les investissements en linge sont en augmentation d’environ 25m€ par rapport au 1er semestre 2020, en raison notamment de nos succès commerciaux et des importantes signatures de contrat de Vêtements de Travail.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2021, la variation du besoin en fonds de roulement est positive à c. +34m€, reflétant l’attention particulière qui continue d’être portée à la gestion des encaissements et des stocks.

Free cash-flow

Au 1er semestre 2021, le free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) ressort à 90,7m€, en augmentation de 34,5m€ (+61,5%) par rapport au 1er semestre 2020.

Endettement financier net

L’endettement net du Groupe au 30 juin 2021 est de 3 202,6m€ contre 3 361,7m€ au 30 juin 2020 et 3 281,0m€ au 31 décembre 2020. Le levier d’endettement s’élève à 3,6x au 30 Juin 2021 et est donc inférieur au covenant initial du Groupe de 3,75x. Pour mémoire, le Groupe a obtenu en 2020 un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire au 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021. Les covenants renégociés pour ces échéances sont respectivement de 5,0x, 4,75x et 4,5x.

Distribution au titre de l’exercice 2020

Comme annoncé le 9 mars, aucune distribution n’aura lieu en 2021 au titre de l’exercice 2020.

Mise à jour des perspectives 2021

Le succès des nouvelles offres commerciales proposées par Elis, ainsi que l’effet de la crise sanitaire sur les besoins de nos clients (demande accrue de produits d’hygiène et augmentation de la consommation de vêtements de travail) nous permettent d’anticiper désormais une croissance organique comprise entre +5% et +6% sur l’année (par rapport à c. +3% précédemment communiqué) en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration inférieure d’environ -25% par rapport à 2019 pendant la saison estivale, puis inférieure d’environ -30% par rapport à 2019 jusqu’à la fin de l’année.

La marge d’EBITDA 2021 devrait être d’environ 34,5% grâce au levier opérationnel généré par les économies réalisées au 2ème semestre 2020 ainsi qu’à l’excellence opérationnelle du Groupe en 2021.

Le free cash-flow (après paiement des loyers) devrait se situer dans une fourchette comprise entre 200m€ et 230m€, la principale variable étant la variation du besoin en fonds de roulement en lien avec l’impact de l’activité de fin d’année sur la variation des créances clients.

Le levier d’endettement devrait être de 3,3x au 31 décembre 2021 puis inférieur à 3,0x au 31 décembre 2022.

Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 30 juin 2020 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

En millions d’euros S1 2020 publié IFRS 3 S1 2020

retraité Chiffre d’affaires 1 351,7 - 1 351,7 EBITDA 439,9 (0,0) 439,9 EBIT 110,3 (0,0) 110,3 Résultat opérationnel courant 103,6 (0,0) 103,6 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (46,0) (0,5) (46,5) Autres produits et charges opérationnels (37,2) (37,2) Résultat opérationnel 20,4 (0,5) 19,9 Résultat financier net (45,5) (0,1) (45,6) Charge d'impôt 4,1 0,1 4,3 Résultat des activités poursuivies (21,0) (0,4) (21,4) Résultat net (21,0) (0,4) (21,4)

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA est défini comme l’EBIT, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

Le taux de marge est défini comme l’EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, pertes de valeur sur écarts d'acquisition, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA moins ses éléments non cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement correspond au levier d’endettement calculé pour les besoins des covenants bancaires : total net leverage = (endettement financier net duquel sont retranchés les comptes courants bloqués de participation des salariés et les intérêts courus non échus, et duquel sont rajoutés les frais d'émissions d'emprunts restants à amortir et les dettes de location-financement telles qu'évaluées sous IAS 17, si la norme avait continué à s'appliquer) / (EBITDA pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies et excluant l'impact IFRS 16).

Etats financiers consolidés

Les états financiers consolidés du 1er semestre 2021 sont disponibles à cette adresse : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Présentation des résultats semestriels 202 1 d’Elis (en anglais)

Date :

Mercredi 28 juillet 2021 à 18h00, heure de Paris

Intervenants :

Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien Webcast :

https://edge.media-server.com/mmc/p/78yp3w9n

Conférence téléphonique :

Depuis la France : +33(0)1 70 70 07 81

Depuis le Royaume Uni : +44(0) 2071 928 338

Depuis les Etats-Unis : +1 646 741 3167

Code : 7478933

Présentation investisseurs :

Une présentation sera mise en ligne à 17h45, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du Groupe. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques, en particulier ceux décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc se traduire par un écart entre les chiffres effectifs et ceux fournis ou suggérés par les perspectives présentées dans ce document. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives, du Groupe ou des données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives figurant ci-dessus.

Prochaines informations

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 26 octobre 2021 (après bourse)

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Extrait des comptes consolidés

État du résultat consolidé

(en millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 retraité Produits de l'activité ordinaire 1 375,5 1 351,7 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (253,3) (260,6) Coûts de traitement (508,6) (507,5) Coûts de distribution (216,0) (230,4) Marge brute 397,6 353,2 Frais de vente, généraux et administratifs (284,4) (242,3) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances 1,5 (7,4) Résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises 114,7 103,6 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (39,7) (46,5) Pertes de valeur sur écarts d'acquisition - - Autres produits et charges opérationnels (3,9) (37,2) Résultat opérationnel 71,1 19,9 Résultat financier net (42,0) (45,6) Résultat avant impôt 29,2 (25,7) Charge d'impôt (12,1) 4,3 Résultat des activités poursuivies 17,1 (21,4) Résultat des activités abandonnées, net d'impôt - - Résultat net 17,1 (21,4) Attribuables aux : - actionnaires de la société mère 17,0 (21,3) - participations ne donnant pas le contrôle 0,1 (0,1) Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,08 €(0,10) - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,08 €(0,10) Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,08 €(0,10) - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,08 €(0,10)

État de la situation financière consolidée

Actif

(en millions d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 retraité Goodwill 3 800,8 3 752,4 Immobilisations incorporelles 768,6 799,5 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 434,6 438,6 Immobilisations corporelles 1 884,4 1 883,7 Autres participations 0,2 0,2 Autres actifs non courants 65,6 64,4 Actifs d'impôt différé 35,9 36,6 Actifs liés aux avantages au personnel 48,9 34,1 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 039,1 7 009,6 Stocks 136,0 137,3 Actifs sur contrats 37,3 27,6 Clients et autres débiteurs 549,6 517,0 Actifs d'impôt exigible 22,0 13,6 Autres actifs 17,3 18,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 152,4 137,6 Actifs détenus en vue de la vente 0,4 0,4 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 914,8 852,3 TOTAL ACTIF 7 953,9 7 861,9

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 retraité Capital émis 224,1 221,8 Primes liées au capital 2 531,7 2 575,6 Réserve sur actions propres (1,5) (11,2) Autres réserves (304,3) (366,2) Résultats accumulés non distribués 470,2 386,1 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 2 920,1 2 806,2 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,7 0,6 CAPITAUX PROPRES 2 920,8 2 806,8 Provisions 84,0 83,8 Passifs liés aux avantages au personnel 107,4 111,0 Emprunts et dettes financières 3 071,1 3 066,6 Passifs d'impôt différé 296,8 301,7 Passifs locatifs 361,4 368,3 Autres passifs non courants 25,5 20,9 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 946,4 3 952,3 Provisions - part à moins d'un an 13,1 14,5 Dettes d'impôt exigible 17,9 25,5 Fournisseurs et autres créditeurs 252,3 221,3 Passifs sur contrats 65,0 62,7 Passifs locatifs - part à moins d'un an 81,2 79,0 Autres passifs 373,3 347,7 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 283,9 352,0 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL DES PASSIFS COURANTS 1 086,7 1 102,7 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 953,9 7 861,9

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 retraité Résultat net consolidé 17,1 (21,4) Charge d'impôt 12,1 (4,3) Résultat financier net 42,0 45,6 Paiements en actions 14,1 6,4 Dotations nettes aux amortissements et provisions 364,4 379,2 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,1) (0,2) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,5 0,3 Autres (0,0) (0,0) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 450,0 405,6 Variation des stocks 4,1 (25,8) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (31,7) 72,2 Variation des autres actifs 1,0 (0,2) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs 24,0 (50,7) Variation des passifs sur contrats et autres passifs 34,1 2,9 Variation des autres postes 0,8 2,3 Avantages au personnel 1,7 0,2 Impôts versés (37,7) (34,0) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 446,4 372,5 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (8,9) (6,5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles (0,0) 0,1 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (250,0) (229,1) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 3,3 2,9 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (42,3) (33,6) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis (1,6) (0,2) Dividendes reçus 0,0 0,0 Subventions d'investissement 0,2 0,0 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (299,4) (266,5) Augmentation de capital 10,3 (0,0) Actions propres 7,2 (1,5) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice - versés aux actionnaires de la société mère 0,0 - - versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Variation de l'endettement (1) (55,7) (5,3) - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 262,2 605,2 - Remboursements d'emprunts (318,0) (610,5) Paiements de passifs locatifs - principal (45,1) (33,1) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (54,9) (50,6) Autres flux liés aux opérations de financement 3,4 (5,1) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (134,8) (95,6) VARIATION DE TRÉSORERIE 12,2 10,4 Trésorerie à l'ouverture 137,6 170,8 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 2,6 (9,3) TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 152,4 171,9 (1) Variation nette des lignes de crédit

