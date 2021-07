Planet Media : Accélération de la croissance au T2 2021 : +24% Activité en progression de +17% au S1 2021

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires combiné pour le 2ème trimestre 2021 et en cumul au 1er semestre 2021.

En M€, données combinés 1, non audités T2

2021 T2

2020 Δ

21/20 S1

2021 S1

2020 Δ

21/20 Chiffre d’affaires Media 1,8 1,4 +26% 3,5 3,0 +18% dont Media programmatique 0,9 0,8 +12% 1,8 1,6 +8% dont Media direct 0,9 0,6 +44% 1,7 1,3 +30% Echanges et autres produits 2 0,4 0,3 0,6 0,6 Chiffre d’affaires total 2,1 1,7 +24% 4,1 3,5 +17%





Accélération de la croissance au T2 2021 : +24%

Au 2ème trimestre 2021, à la faveur de la levée des restrictions sanitaires et d’un contexte économique plus favorable, le chiffre d’affaires total s’inscrit en accélération, en hausse de +24% à 2,1 M€, par rapport au 2ème trimestre 2020. Si on analyse cette performance au regard du 2ème trimestre 2019, hors effet covid, la croissance reste forte à +6%.

Le chiffre d’affaires Media enregistre en hausse de +26% sur le trimestre à 1,8 M€ :

Continuant de bénéficier d’une forte monétisation de ses marques, l’activité Media programmatique accélère avec une croissance de +12% à 0,9 M€ sur la période ; à noter que cette ligne avait été moins impactée par la crise sanitaire de 2020 et confirme ainsi sa résilience

accélère avec une croissance de +12% à 0,9 M€ sur la période ; à noter que cette ligne avait été moins impactée par la crise sanitaire de 2020 et confirme ainsi sa résilience L’activité Media direct confirme son redressement et affiche sur la période un chiffre d’affaires de 0,9 M€, en progression de +44%, signant ainsi un 3ème trimestre consécutif de croissance.

En cumul au 1er semestre 2021, Planet Media enregistre un chiffre d’affaires de 4,1 M€, en progression de +17% par rapport à la même période en 2020, et dépassant ainsi les niveaux d’avant crise (3,9 M€ au 1er semestre 2019) - une performance notamment tirée par une nette reprise des activités de Media direct, en croissance de 30% sur la période.





Nouvelle feuille de route stratégique

Fort de cette bonne performance sur la première moitié de l’année, Planet Media confirme la bonne orientation de ses activités sur l’ensemble de l’exercice 2021.

Le Groupe présentera le 29 septembre prochain, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021, une nouvelle feuille de route stratégique à même de consolider les conditions d’une croissance future durable en développant de nouveaux leviers d’accroissement de la valeur client, tout en capitalisant sur ses fondamentaux et la résilience de son modèle.





A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.





CONTACTS

Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr





1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

