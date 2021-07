COIL : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2021 EN CROISSANCE DE 6,5 %

English French Dutch





CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2021 EN CROISSANCE DE 6,5 %

FORTE PROGRESSION DES VENTES DE SOUS-TRAITANCE : + 16 %



Bruxelles, le 28 juillet 2021 (17h45) - COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce pour le premier semestre 2021 un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 6,5 % par rapport au premier semestre 2020. La forte reprise des ventes de sous-traitance (+ 16 %) avec un deuxième trimestre particulièrement dynamique compense le ralentissement des offres packagées (- 18 %) impactées par l’allongement des délais de livraison, notamment vers l’Asie. Il est rappelé que les marges des activités de sous-traitance sont beaucoup plus élevées que celles des activités packagées qui incluent le métal.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité





(en millions d'euros) 2021 2020 Evolution 1er trimestre 5,91 5,65 + 4,6 % 2ème trimestre 6,54 6,04 + 8,3 % Total semestriel 12,45 11,69 + 6,5 % Dont Ventes de sous-traitance 9,86 8,52 + 15,7 % Ventes packagées1 2,59 3,17 - 18,2 %





Ventes de sous-traitance : reprise au deuxième trimestre



Les ventes de sous-traitance (9,9 M€) sont en progression de 16 % par rapport au premier semestre 2020 et représentent 79,2 % du chiffre d’affaires semestriel, contre 72,9 % l’année précédente. Après une période de déstockage prolongée dans la chaîne de distribution en Europe, la croissance des ventes de la Société a été particulièrement importante au deuxième trimestre (+ 39,6 %) et encouragée par la forte demande sur les marchés finaux de la construction et de l'architecture. Cette reprise demeure néanmoins freinée par l’allongement des délais de production et de livraison d’aluminium de qualité anodique du fait de la très forte demande rencontrée par les laminoirs dans d’autres secteurs d’activité.

Ventes d’offres packagées : ralentissement conjoncturel



Les ventes packagées, dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, sont en baisse de 18 % à 2,6 M€ au regard d’un effet de base défavorable. Elles représentent 20,8 % du chiffre d’affaires semestriel, contre 27,1 % l’année précédente. Les ventes en Europe et en Russie ont été soutenues, tandis qu’en Asie, elles ont souffert de la difficulté pour la Société de soutenir physiquement ces marchés en forte croissance du fait de la crise du COVID-19. Des visites régulières sont essentielles pour soutenir la commercialisation de l'aluminium pré-anodisé et lutter contre les produits contrefaits. De plus, les très longs délais de livraison de l'aluminium de la part des laminoirs en Europe, ainsi qu'un manque de capacité logistique vers le marché asiatique, ont fait que les retards de livraison rendent le produit moins attractif à l'heure actuelle.

Perspectives



Avec une organisation industrielle flexible et efficace, COIL a la capacité d’accompagner favorablement la reprise de la demande sur ses marchés finaux au second semestre. La Société est confiante dans ses perspectives de développement à long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour conforter son leadership mondial.

Agenda



29 octobre 2021 Résultats du premier semestre 2021 et rapport financier semestriel (après clôture de la Bourse)

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 120 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 23 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com



Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisation et métal inclus

Pièce jointe