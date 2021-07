COIL: OMZET VAN HET EERSTE HALFJAAR 2021 GROEIT MET 6,5%

English French Dutch





OMZET VAN HET EERSTE HALFJAAR 2021 GROEIT MET 6,5%

STERKE STIJGING VAN DE VERKOOP VAN ANODISATIEDIENSTEN: + 16%



Brussel, 28 juli 2021 (17.45 uur) - COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het eerste halfjaar 2021 een omzet aan van 12,4 mln. €, een groei van 6,5% ten opzichte van eerste halfjaar 2020. De sterke opleving van de verkoop van anodisatiediensten (+ 16%) compenseert, met een bijzonder dynamisch tweede kwartaal, de terugloop van de verkoop van het totaalpakket (- 18%) die kampte met langere levertermijnen, met name naar Azië. Er wordt aan herinnerd dat de marges van de toeleveringsactiviteiten veel hoger zijn dan die van de activiteiten met betrekking tot het totaalpakket waarbij het metaal is inbegrepen.

Evolutie van de omzet per kwartaal per activiteit





(in miljoen euro) 2021 2020 Evolutie 1e kwartaal 5,91 5,65 + 4,6% 2e kwartaal 6,54 6,04 + 8,3% Halfjaarlijks totaal 12,45 11,69 + 6,5% Waarvan Toeleveringsverkoop 9,86 8,52 + 15,7% Verkoop totaalpakket1 2,59 3,17 - 18,2%





Toeleveringsactiviteiten: herstel in het tweede kwartaal



De verkoop van toeleveringsdiensten (9,9 mln. €) stijgt met 16% ten opzichte van het eerste halfjaar 2020 en vertegenwoordigt 79,2% van de halfjaarlijkse omzet, tegen 72,9% het jaar daarvoor. Na een langdurige periode van voorraadvermindering in de distributieketen in Europa was de omzetstijging van het bedrijf, die werd gestimuleerd door de grote vraag van de eindmarkten voor bouw en architectuur, uitzonderlijk hoog in het tweede kwartaal (+39,6%). Dit herstel wordt niettemin nog steeds afgeremd door de langere productie- en leveringstermijnen van hoogwaardig geanodiseerd aluminium vanwege de zeer grote vraag van walserijen in andere activiteitensectoren.

Verkoop van het totaalpakket: conjuncturele vertraging



De verkoop van het totaalpakket, waarin het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct aan de eindklant levert, daalt met 18% naar 2,6 mln. € als gevolg van een ongunstig basiseffect. Deze verkoop vertegenwoordigt 20,8% van de halfjaarlijkse omzet, tegen 27,1% vorig jaar. De verkoop in Europa en Rusland bleef hoog, terwijl deze in Azië te lijden had onder de moeilijkheden die het bedrijf ondervond om deze sterk groeiende markten fysiek te ondersteunen vanwege de coronacrisis. Regelmatige bezoeken zijn van essentieel belang om de verkoop van voor-geanodiseerd aluminium te ondersteunen en de verkoop van namaakproducten te bestrijden. Bovendien zorgden de zeer lange leveringstermijnen voor aluminium van de walserijen in Europa en daarnaast een tekort aan logistieke capaciteit voor de Aziatische markt dat het product, vanwege die leveringsvertraging, op dit moment minder aantrekkelijk is.

Vooruitzichten



Dankzij een flexibele en efficiënte industriële organisatie is COIL in staat om het herstel van de vraag op zijn eindmarkten in het tweede halfjaar op goede wijze te ondersteunen. Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn ontwikkelingsperspectieven op de lange termijn en profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om zijn mondiale marktleiderschap te versterken.

Agenda



29 oktober 2021 Resultaten van het eerste halfjaar 2021 en financieel rapport 1e halfjaar (na sluiting van de beurs)

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 120 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2020 een omzet gerealiseerd van ongeveer 23 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com



Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisatie inclusief metaal

