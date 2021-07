English French

Paris, le 28 juillet 2021 – 17h45

COFACE SA : David Gansberg rejoint le Conseil d’administration

Lors de sa réunion du 28 juillet 2021, le Conseil d’administration de COFACE SA a coopté David Gansberg, directeur général de l’activité de prêt hypothécaire monde chez Arch Capital Group Ltd. (Arch), en qualité d’administrateur non-indépendant au sein du Conseil d’administration de COFACE SA.

Il remplace Benoît Lapointe de Vaudreuil qui quitte le Conseil pour se concentrer sur ses responsabilités professionnelles actuelles.

La composition du conseil d’administration de Coface reste identique. Il est composé de 10 membres, 4 femmes et 6 hommes, dont la majorité (6) d’administrateurs indépendants.

------------------------

Biographie

David Gansberg

David Gansberg a été nommé directeur général de l’activité de prêt hypothécaire d'Arch Capital Group Ltd., qui fournit des assurances et des réassurances hypothécaires à l'échelle mondiale, le 1er mars 2019.

De février 2013 à février 2019, il était le président et le directeur général de Arch Mortgage Insurance Company. De juillet 2007 à février 2013, M. Gansberg a été vice-président exécutif et directeur de Arch Reinsurance Company. Auparavant, il a occupé divers postes dans les domaines de la souscription, des opérations et de la stratégie chez Arch Reinsurance Ltd. et Arch Capital Services Inc. qu'il a rejoint en décembre 2001. Avant de rejoindre Arch, M. Gansberg a occupé divers postes chez ACE Bermuda et Cigna Property and Casualty. Il est titulaire d'une licence en mathématiques actuarielles de l'Université du Michigan.

CONTACTS MEDIA RELATIONS







Saphia GAOUAOUI

T. +33 (0)1 49 02 14 91

saphia.gaouaoui@coface.com







Corentin HENRY

T. +33 (0)1 49 02 23 94

corentin.henry@coface.com ANALYSTS / INVESTORS







Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com







Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve de modifications)

Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse

INFORMATION FINANCIÈRE

Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,

sont disponibles sur le site Internet du Groupe :

http://www.coface.com/Investors

Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),

Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2021 et à notre document de référence universel 2020.





Coface: for trade

Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.







www.coface.com









COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe