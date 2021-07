English French





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES DU 28 JUILLET 2021 – INTEGRALITE DES RESOLUTIONS APPROUVEES

Bernin (Grenoble), France, le 28 juillet 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce que ses actionnaires se sont réunis aujourd’hui en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur première convocation, sous la présidence de Monsieur Eric Meurice.

Un quorum de 74,9% a été atteint et l’ensemble des résolutions présentées par notre Conseil d’administration ont été approuvées.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les nominations de Madame Françoise Chombar et de Madame Shuo Zhang en tant qu’administratrices pour une durée de trois ans ;

le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Eric Meurice et de Monsieur Satoshi Onishi pour une durée de trois ans ;

la ratification de la cooptation de Madame Guillemette Picard en qualité d’administratrice pour une durée d’un an ;

les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à Monsieur Paul Boudre, Directeur général et à Monsieur Eric Meurice, Président du Conseil d’administration ; et

les politiques de rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur général et des membres du Conseil d’administration ; et

l’adoption d’une raison d’être et son insertion dans les statuts de la Société : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes ».

La présentation de l’Assemblée Générale et le résultat détaillé du vote sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.soitec.com ) à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2021 - AGOE 28 juillet 2021. Le procès-verbal de la réunion sera quant à lui publié prochainement sur cette même rubrique du site internet de la Société.





