Résiliation du contrat de liquidité

Paris le 28 juillet 2021 : Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 23 septembre 2019 avec Exane BNP Paribas. La résiliation a pris effet le 16 juillet 2021 après bourse.

À la signature de ce contrat, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :

2 000 000,00 euros





À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 647 533 euros

43 028 titres

Les moyens sont ceux présentés lors du dernier bilan semestriel de ce contrat de liquidité, le 30 juin 2021, car le contrat avait été suspendu dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié

A l’achat, 194 558 titres, pour un montant de 2824620 € (980 transactions)

A la vente, 207 219 titres, pour un montant de 3044466 € (1326 transactions)

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2020. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com

