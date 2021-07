ADA : Communiqué sur les résultats de ADA au premier semestre 2021

Clichy, le 28 juillet 2021

COMMUNIQUÉ



Résultat du 1er semestre 2021 du Groupe ADA

N°1 de la location de véhicules en France

Progression du chiffre d’affaires des enseignes : +25%

Le mardi 27 juillet 2021, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes semestriels1 du Groupe ADA. Ceux-ci reflètent la très bonne performance du Groupe, qui a su maintenir son activité et son attractivité avec une offre large de location de véhicules malgré un contexte sanitaire difficile.

ACTIVITE DE S ENSEIGNE S DU GROUPE ADA 2

(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation Chiffre d’affaires enseignes 51,4 41,2 +24,8% . Chiffre d’affaires VP 37,3 29,3 +27,3% . Chiffre d’affaires VU 14,1 11,9 +18,5%

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre une progression de 24,8%, avec un total de 1 249 agences au 30 juin 2021, dont :

376 agences ADA ;

873 points de vente Point Loc by ADA.

La croissance exceptionnelle de l’activité du Groupe ADA démontre sa capacité à rebondir après les difficultés rencontrées en 2020 à cause des interdictions de déplacement liées au contexte sanitaire. En outre, le Groupe affiche ici une réelle tendance de long terme, puisque le 1er semestre 2021 se positionne aussi en croissance par rapport au 1er semestre 2019 (à +6%) malgré des restrictions encore présentes sur le premier semestre.

En améliorant ainsi sa part de marché, ADA démontre la pertinence de ses choix en matière d’innovation dans le développement ces dernières années de la location en libre-service. En plein essor, cette offre de mobilité, accessible à tous, 24h/24 et 7j/7, convainc toujours plus de particuliers mais aussi de grands partenaires industriels : ADA vient ainsi de signer un partenariat historique avec le Groupe SNCF qui lui a confié la mise en place de stations 100% libre-services dans 33 de ses gares TGV, et a aussi obtenu l’exclusivité de la location en libre-service à l’Aéroport de Nice Côte d’Azur, 3ème plus grand aéroport de France.

COMPTES SEMESTRIELS DU GROUPE ADA

Les comptes 2021 sont présentés conformément à la nouvelle norme ANC 2020-01. L’unique changement par rapport à l’ancien référentiel porte sur la comptabilisation à partir de 2021 en Immobilisations corporelles des véhicules loués en crédit-bail, avec une contre-partie en Emprunts et dettes financières.

Ce changement conduit à une augmentation de 2,6M€ de chacun de ces deux postes au 30 juin 2021.

Chiffres clés du compte de résultat consolidé du Groupe ADA

(en milliers d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation Chiffre d’affaires 46 484 42 957 +8% Résultat d’exploitation 2 076 727 +185% Résultat financier 23 39 -41% Résultat net part du groupe 1 657 560 +196%

Annexes

1 - Bilan consolidé du Groupe ADA (milliers d’euros)





Actif 30/06/2021 31/12/2020 Ecarts d'acquisition nets 528 561 Immobilisations incorporelles nettes 17 804 16 823 Immobilisations corporelles nettes 4 869 2 219 Immobilisations financières 550 536 Actif immobilisé 23 751 20 139 Stocks et en-cours nets 254 286 Avances et acomptes 6 680 5 041 Créances clients nettes 54 672 46 647 Autres créances d’exploitation 4 523 8 233 Autres débiteurs 15 689 17 363 Comptes de régularisation 2 393 1 301 Disponibilités 3 458 3 812 Actif circulant 87 669 82 683 Total actif 111 420 102 822 Passif 30/06/2021 31/12/2020 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 26 282 24 820 Résultat de l'exercice 1 657 1 508 Capitaux Propres part du groupe 32 381 30 770 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux 32 381 30 770 Provisions pour risques et charges 94 94 Emprunts et dettes financières 28 184 25 669 Dettes fournisseurs 20 035 16 262 Autres dettes 23 919 24 345 Comptes de régularisation 6 807 5 682 Dettes 78 945 71 958 Total passif 111 420 102 822

2 - Variation des capitaux propres consolidés (milliers d’euros)





Capital Primes, réserves et résultats consolidées Capitaux propres part groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l’ensemble consolidé Capitaux propres au 01/01/2021 4 442 26 328 30 770 0 30 770 Dividende distribué 0 0 0 0 0 Impact retraitement crédit-bail 0 -46 -46 0 -46 Résultat 1er semestre 2021 0 1 657 1 657 0 1 657 Capitaux propres au 30/06/2021 4 442 27 939 32 381 0 32 381

1 Comptes non audités par les Commissaires aux comptes

2 Données financières non comptables

