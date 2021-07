Fnac Darty - Information

Information Fnac Darty

Fnac Darty confirme qu’une enquête est en cours suite à des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l’une de ses filiales, la société Etablissements Darty & Fils.

À la suite de revues de contrôles internes, le groupe a porté ces agissements à la connaissance du Procureur de la République de Paris dès janvier 2021 et a porté plainte.

Fnac Darty coopère étroitement avec les autorités judiciaires pour faire avancer les investigations. Le Groupe confirme, qu’à sa connaissance, cette information judiciaire ne vise pas la société, mais bien les individus à l’initiative de ces agissements.

En complément du travail des équipes internes, le groupe a missionné le cabinet d’audit externe PricewaterhouseCoopers afin de s’assurer que de tels agissements ne puissent plus se reproduire.

Le groupe condamne fermement ces pratiques, qui même si elles s’avèrent être non significatives à l’échelle du groupe, restent illégales et totalement inacceptables, au regard des pratiques et de l’éthique du groupe et de ses collaborateurs.

Pièce jointe