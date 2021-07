Accelerate gibt Start digitaler Plattform bekannt

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

CHICAGO, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit heute ist Accelerate als speziell entwickelte digitale Plattform Teil des globalen Gesundheitsökosystems und treibt den ständigen Wandel im Gesundheitswesen voran, indem sie medizinische Fachkräfte mit Erkenntnissen von Kollegen und Vordenkern, professionellen Entwicklungstools, Networking-Möglichkeiten und kuratierten Inhalten verbindet – jederzeit und überall.



Accelerate wurde anfänglich von HIMSS entwickelt, einem globalen Berater und Vordenker, der die Transformation des Gesundheitsökosystems durch Informationen und Technologie unterstützt.

Accelerate ist eine natürliche Erweiterung der Ursprünge von HIMSS als Gesellschaft, die von ihren Mitgliedern vorangebracht wird, und eine innovative Lösung, die Mitglieder, Partner und das weltweite Gesundheitsökosystem 365 Tage im Jahr unterstützt.

Hal Wolf, President und CEO von HIMSS, sagt dazu: „Globale Strukturen, jahrzehntelange Erfahrung und Tausende von Mitgliedern bieten HIMSS die entscheidende Größe und Kompetenz, die für die Umsetzung eines so ehrgeizigen Vorhabens erforderlich sind. Dank einzigartiger Verbindungen zwischen Gesundheitsdienstleistern, Führungskräften aus der Branche und öffentlichen Einrichtungen wird Accelerate eine digitale Plattform sein, die eine Vielzahl von Interessenvertretern im Gesundheitswesen zusammenbringt.“

Mit Accelerate haben Fachkräfte aus allen Bereichen des Gesundheitswesens Zugriff auf eine hochgradig personalisierte Plattform, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Organisationen profitieren von deutlich verbesserten Möglichkeiten zur Verwaltung, Unterstützung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter und Mitglieder. Lieferanten profitieren von unübertroffenem Zugang zu Marktinformationen sowie innovativen Möglichkeiten für die Interaktion mit Kunden. Darüber hinaus wird Accelerate nahtlos in kuratierte Angebote von Drittanbietern integriert, wodurch branchenführende Partner ihre digitalen Produkte und Services rund um die Uhr über die Plattform vertreiben können.

„Die Mitgliederzahl von HIMSS hat sich in den letzten vier Jahren fast verdoppelt und beträgt jetzt 110.000, wobei mehr als 36.000 davon außerhalb von Nordamerika leben. Das vergangene Jahr hat unser Engagement untermauert, unsere Gemeinschaft und unsere Mission dynamisch zu unterstützen. Es hat auch gezeigt, dass wir dazu die Möglichkeit benötigen, unsere Mitglieder zu erreichen und zu unterstützen, wann immer sie uns brauchen“, so Wolf. „HIMSS war führend bei der Investition in Accelerate und seiner Einführung, und die Plattform wird nicht nur für HIMSS-Mitglieder, sondern auch für das globale Gesundheitsökosystem ein Gewinn sein.“

Ab heute steht Accelerate allen HIMSS-Mitgliedern, einzelnen Benutzern sowie Unternehmen, Organisationen und Verbänden, die an einem Zugang für Ihre Mitglieder interessiert sind, zur Verfügung.

Alle interessierten Parteien sind eingeladen, sich einer starken Gruppe von bereits involvierten Organisationen anzuschließen und Teil der Einführung zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.youraccelerate.com .

