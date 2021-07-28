Accelerate宣布启动数字平台

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芝加哥, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Accelerate作为一个专门构建的数字平台进军全球健康生态系统，通过随时随地将医疗专业人员与来自同行和思想领袖的洞察、专业开发工具、网络机会和数字化内容联系起来，推动日常医疗保健转型。



Accelerate最初的发展源自HIMSS，这是一家全球性咨询和思想领袖机构，通过信息和技术支持实现医疗生态系统的变革。

作为一个会员驱动型社区，Accelerate是HIMSS的根源和基础的自然延伸，也是一种创新解决方案，旨在一年365天持续为会员、合作伙伴和全球健康生态系统提供支持。

HIMSS总裁兼首席执行官Hal Wolf强调：“全球运营、数十年的经验和数千名会员为HIMSS提供了追求这一宏伟目标所需的关键规模和专业知识。凭借医疗保健服务提供商、行业高管和公共实体之间无与伦比的关系，Accelerate将成为汇集医疗保健行业各种利益相关方的数字平台。”

通过Accelerate，医疗保健生态系统各方专业人员都可以访问专为其独特需求而定制的高度个性化的平台。各组织从大幅改进管理、支持和培养其工作人员和会员的方式中受益。供应商可获得无与伦比的市场见解以及与客户互动的创新方式。此外，Accelerate将与精挑细选出的第三方产品无缝集成，从而让行业领先的合作伙伴能够通过平台一年365天持续分发其数字产品和服务。

“HIMSS的会员人数在过去四年中几乎翻了一番，达到11万人，超过3.6万人居住在北美境外。去年，我们强调致力于以积极的方式响应和支持我们的社区和使命，并强调我们需要在会员需求时有能力与其联系并提供支持，”Wolf表示。“HIMSS领导了对Accelerate的投资并帮助其启动，而这一平台将不仅是HIMSS会员的资产，而且也将是整个全球健康生态系统的资产。"

从今天开始，HIMSS的所有会员、个人用户以及有兴趣为其会员获得访问能力的企业、组织和协会均可享受Accelerate服务。

我们邀请感兴趣的各方加入一系列已经作出承诺的组织，并成为启动活动的一部分。如需获取更多信息，请访问： www.youraccelerate.com 。

Karen D. Groppe

战略传播高级总监

手机 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe