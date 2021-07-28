Accelerate 宣佈推出數碼平台

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芝加哥, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天專門構建的數碼平台 Accelerate 已進入全球健康生態系統，聯繫健康專業人士與同行和思想領袖的見解、專業開發工具、交流機會和精選內容，全年每日隨時隨地推動醫療保健轉型。



Accelerate 的最初發展來自 HIMSS，HIMSS 是顧問和思想領袖，透過資訊和技術來支援健康生態系統轉型。

Accelerate 是 HIMSS 始於並扎根於會員驅動型社會的自然延伸，這項創新解決方案，旨在全年無休地支援會員、合作夥伴和全球健康生態系統。

HIMSS 總裁兼行政總裁 Hal Wolf 強調：「全球營運、數十年的經驗和成千上萬的會員為 HIMSS 提供了實現這項宏志所必須的規模和專業知識。憑藉醫療保健供應商、行業高層管理人員和公共實體的緊密連繫， Accelerate 將成為召集各種健康利益相關者的數碼平台。

借助 Accelerate，醫療保健生態系統各個部分的專業人士都可以存取根據其獨特需求度身訂造的高度個人化平台。機構從根本上改進管理、支援和發展員工和成員的方式中受益。供應商享有無與倫比的市場剖釋，以及與客戶互動的創新方式。此外，Accelerate 將與精心策劃的第三方產品無縫整合，從而使行業領先的合作夥伴能夠一年 365 天透過平台分銷他們的數碼產品和服務。

Wolf 表示：「HIMSS 會員在過去四年幾乎翻了一番，達到 110,000 人，其中超過 36,000 人居住在北美以外。去年強調我們以動態方式回應和支援我們社區和使命的承諾，並且我們需要有能力在需要時接觸和支援我們的會員。HIMSS 領導 Accelerate 的投資並幫助其啟動，這個平台不僅是 HIMSS 會員的資產，亦是整個全球健康生態系統的資產。」

從今天開始，Accelerate 向所有 HIMSS 會員、個人用戶以及有興趣供其成員存取的企業、機構和協會提供。

誠邀有興趣的各方加入已作出承諾的強大機構組合，並成為啟動的一部分。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.youraccelerate.com 。

Karen D. Groppe

策略通訊高級總監

手機 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe