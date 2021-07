Seulement 3 % des sociétés de services financiers sont prêtes pour l'échéance de la banque ouverte

Dutch French German Italian Russian Spanish

LONDRES, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seulement 3 % des organisations de services financiers sont convaincues qu'elles sont préparées pour la prochaine grande échéance d'application effective de la banque ouverte, prévue en septembre 2021, selon une nouvelle étude de Delphix , la société de données leader du secteur pour DevOps.



L'étude, menée par Pulse et commanditée par Delphix, a interrogé 100 leaders technologiques du secteur de la banque financière et de l'assurance, afin de comprendre comment ils se préparent à respecter les délais de la banque ouverte et les obstacles rencontrés. Toutes les personnes interrogées appartiennent à la région EMEA (77 %) et à la région APAC (23 %) et travaillent dans des entreprises comptant plus de 10 000 employés.

Malgré la deuxième directive sur les services de paiement (PSD2) et l'exigence de forte authentification des clients (SCA), qui devaient initialement prendre effet en septembre 2019, avant d'avoir été retardées de deux ans, la majorité des organisations de services financiers ne sont toujours pas prêtes. En fait, selon le sondage, 9 % des personnes interrogées admettent ne pas être du tout préparées.

L'étude révèle également que seulement 2 % d'entre elles ont satisfait à toutes leurs exigences de banque ouverte à ce jour. Dans le même temps, 69 % en ont satisfait la moitié ou moins.

« Le secteur des services financiers subit une transformation massive dont les données sont au cœur. Cependant, pour de nombreuses banques qui s'appuient sur des systèmes existants, la confidentialité et la conformité des données s'avèrent représenter des obstacles majeurs », a déclaré Daniel Graves, directeur technologique de Delphix. « Les interfaces de programmation d'application (API) de la banque ouverte pourraient ouvrir un tout nouveau monde pour les organisations de services financiers, leur permettant d'utiliser les données pour générer des services transformationnels et alimenter des expériences client supérieures. »

Principaux obstacles à la banque ouverte

La plupart des banques ont un long chemin à parcourir pour prendre en charge la banque ouverte et font face à des obstacles importants. 62 % des personnes interrogées citent la protection des données sensibles sur plusieurs systèmes et les API comme le plus grand défi en ce qui concerne la conformité et de confidentialité des données. D'autres ont du mal à protéger efficacement les informations sensibles sans limiter l'accès en temps voulu aux données (40 %) et à garantir que les mesures de conformité préservent la qualité et l'utilisabilité des données (39 %).

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir des API à des tiers afin de stimuler l'innovation, le plus grand défi pour 60 % des personnes interrogées, implique le temps et les efforts nécessaires pour le maintien et la préservation de l'intégrité des données. Dans le même temps, 52 % des entreprises de services financiers signalent leur capacité limitée à accélérer le développement d'API de qualité et de fonctionnalités dépendant d'API sur le marché. Les goulets d'étranglement qui en résultent ne sont pas surprenants lorsque l'on tient compte du fait que 42 % dépendent de données synthétiques ou subdivisées. La génération et la subdivision de données synthétiques ajoutent des frais de traitement qui ralentissent les équipes de développement et affaiblissent la qualité des logiciels en générant de faux positifs et faux négatifs dans les cycles de test.

Surmonter ces obstacles sera difficile, et la grande majorité des personnes interrogées (92 %) prévoient que leurs opérations organisationnelles seront perturbées lorsqu'ils déploieront des API de banque ouverte.

« Les défis en matière de confidentialité des données et les piles technologiques héritées entravent la révolution de la banque ouverte », a ajouté M. Graves. « Les organisations de services financiers doivent adopter les technologies de données DevOps qui peuvent fournir rapidement des données conformes via des API pour surmonter ces défis. »

Transformation de la banque ouverte

Malgré un manque généralisé de préparation, la grande majorité (84 %) pensent que le respect des directives de la banque ouverte est une priorité clé.

La banque ouverte est largement perçue comme un moyen d'encourager l'innovation et la modernisation dans les services bancaires traditionnels. 88 % des personnes interrogées pensent qu'elle augmentera le nombre de services bancaires innovants mis à la disposition des clients au cours des trois prochaines années. En outre, plus de la moitié (51 %) pensent que la banque ouverte changera considérablement ou complètement la façon dont les services financiers traditionnels sont fournis et consommés au cours de la même période.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le rapport de recherche complet ici .

Méthodologie de l'enquête :

L'enquête en ligne menée par Pulse a été menée entre le 23/01/2021 et le 22/03/2021 et a interrogé 100 leaders technologiques du secteur des banques financières et des assurances. Toutes les personnes interrogées appartiennent à la région EMEA (77 %) et à la région APAC (23 %) et travaillent dans des entreprises comptant plus de 10 000 employés. Les postes occupés incluent ceux de directeur (45 %), de cadre (33 %), de haute direction (11 %) et de vice-président (11 %).

À propos de Delphix :

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware, et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

