Slechts 3% van financiële dienstverleners is klaar voor open banking-deadline

LONDEN, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slechts 3% van de organisaties in de financiële dienstverlening (FS, financial services) heeft er vertrouwen in dat ze voorbereid zijn op de volgende belangrijke deadline voor de handhaving van Open Banking, gepland in september 2021, volgens nieuw onderzoek van Delphix , het toonaangevende databedrijf voor DevOps.



Het onderzoek, uitgevoerd door Pulse en in opdracht van Delphix, heeft 100 technologieleiders in financiële bankier- en verzekeringszaken ondervraagd om te begrijpen hoe goed ze voorbereid zijn op de naleving van Open Banking-deadlines en wat er in de weg zit. Alle respondenten zijn afkomstig uit EMEA (77%) en APAC (23%) en werken bij bedrijven met meer dan 10.000 werknemers.

Ondanks de vereisten van de Second Payments Services Directive (PSD2) en Strong Customer Authentication (SCA), die aanvankelijk van kracht werden in september 2019 en vervolgens met twee jaar vertraagd werden, is de meerderheid van de FS-organisaties nog niet klaar. Volgens de enquête geeft 9% van de respondenten zelfs toe zich helemaal niet te hebben voorbereid.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 2% tot op heden aan alle vereisten voor Open Banking heeft voldaan. Ondertussen heeft 69% aan de helft of minder voldaan.

"De sector van de financiële dienstverlening ondergaat een enorme transformatie waarbij gegevens centraal staan. Echter voor veel banken die vertrouwen op oudere systemen, blijken gegevensprivacy en compliance grote obstakels te zijn", aldus Daniel Graves, CTO van Delphix. "Application Programming Interfaces (API's) voor Open Banking kunnen toegang bieden tot een geheel nieuwe wereld voor FS-organisaties, doordat ze gegevens kunnen gebruiken om transformationele services te stimuleren en superieure klantervaringen te bieden."

Belangrijke obstakels voor Open Banking

De meeste banken hebben een lange weg te gaan om Open Banking te ondersteunen en hebben te maken met aanzienlijke obstakels. 62% van de respondenten noemt het beschermen van gevoelige gegevens op meerdere systemen en API's de grootste uitdaging op het gebied van gegevensprivacy en compliance. Anderen worstelen met het effectief beschermen van gevoelige informatie zonder de tijdige toegang tot gegevens te beperken (40%) en het ervoor zorgen dat compliancemaatregelen de kwaliteit en bruikbaarheid van gegevens behouden (39%).

Als het gaat om het beschikbaar stellen van API's voor derden om innovatie te stimuleren, is de grootste uitdaging voor 60% van de respondenten de tijd en moeite die nodig is om de integriteit van gegevens te behouden en waarborgen. Ondertussen meldt 52% van de FS-organisaties beperkte capaciteit om de ontwikkeling van API's van hoge kwaliteit en API-gestuurde functies op de markt te brengen. De volgende knelpunten zijn niet verrassend wanneer u er rekening mee houdt dat 42% afhankelijk is van synthetische of subsetgegevens. Het genereren en de subsetting van synthetische gegevens zorgt voor een hogere procesoverhead die ontwikkelingsteams vertraagt en de kwaliteit van software verslechtert door false-positives en false-negatives in testcycli te genereren.

Het zal een uitdaging zijn om deze obstakels te overwinnen en de overgrote meerderheid van de respondenten (92%) voorspelt dat hun activiteiten in de organisatie zullen worden verstoord wanneer ze Open Banking API's implementeren.

"Uitdagingen op het gebied van gegevensprivacy en verouderde technologie belemmeren de revolutie op het gebied van Open Banking", voegt Graves toe. "FS-organisaties moeten DevOps-datatechnologieën implementeren die snel conforme gegevens kunnen leveren via API's om deze uitdagingen het hoofd te bieden."

Open Banking-transformatie

Zelfs met een grootschalig gebrek aan paraatheid, is de overgrote meerderheid (84%) van mening dat naleving van de richtlijnen voor Open Banking een belangrijke prioriteit is.

Open Banking wordt algemeen gezien als een manier om innovatie en modernisering in traditioneel bankieren te stimuleren. 88% van de respondenten is van mening dat het aantal innovatieve bankdiensten dat beschikbaar is voor klanten in de komende drie jaar zal toenemen. Bovendien denkt meer dan de helft (51%) dat Open Banking de manier waarop traditionele financiële diensten worden geleverd en gebruikt in dezelfde periode aanzienlijk of volledig zal veranderen.

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport hier .

Onderzoeksmethode:

De online enquête die door Pulse werd uitgevoerd, werd tussen 23/01/2021 - 22/03/2021 uitgevoerd en heeft 100 technische leiders in de financiële bank- en verzekeringsbranche ondervraagt. Alle respondenten zijn afkomstig uit EMEA (77%) en APAC (23%) en werken bij bedrijven met meer dan 10.000 werknemers. Tot de beschikbare posities behoren Director (45%), Manager (33%), C-Suite (11%) en VP (11%).

Over Delphix:

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt en Fannie Mae, gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .

Contactgegevens:

Orlando de Bruce

VP van Corporate Marketing & Brand

Orlando.Debruce@delphix.com