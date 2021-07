Un sondage de Sunwing révèle que 58 % des Canadiens ont l’intention de voyager dans les 12 prochains mois

English French

MONTRÉAL, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que de plus en plus de Canadiens se font vacciner et que les frontières commencent à rouvrir, un récent sondage commandé par Sunwing révèle une demande refoulée des voyages.



Les résultats indiquent que plus de la moitié (58 %) des Canadiens prévoient recommencer à voyager dans les 12 prochains mois, et plus des deux tiers (68 %) de ces répondants ont répondu être intéressés par des vacances tout compris. En comparaison, plus des deux tiers (39 %) des répondants du Québec ont indiqué qu’ils seraient intéressés à partir en vacances pendant la saison festive. De plus, selon ce sondage, 57 % des Canadiens ayant reçu au moins une dose du vaccin ont l’intention de voyager pour le temps des fêtes.

Le sondage a été mené les 19 et 20 juillet 2021 par Sunwing, en anglais et en français, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 533 Canadiens, membres du Forum Angus Reid. Pour fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

« Alors que nous sortons de la pandémie après presque une année sans voyager, nous constatons que la demande est plus forte que jamais », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Comme le révèle notre recherche, les départs pour la saison hivernale et le temps des fêtes sont de plus en plus populaires puisque les Canadiens souhaitent rattraper le temps passé en confinement l’année dernière. Certains des hôtels les plus populaires sont déjà complets pour des dates clés en hiver, ce qui arrive rarement si tôt dans le cycle des réservations. Nous recommandons aux voyageurs de réserver rapidement afin de garantir leur coin de paradis sous notre aile. »

Le sondage a également révélé un intérêt croissant pour les réservations de groupe, particulièrement chez les jeunes voyageurs. Près de 40 % des répondants âgés de 18 à 34 ans ont indiqué qu’ils voyageraient avec des amis lors de leur prochaine escapade. En outre, plus d’un tiers (38 %) des répondants qui prévoient voyager dans les 12 prochains mois ont indiqué qu’ils souhaitaient partir en vacances avec des membres de leur famille, tandis que près des trois quarts (71 %) ont exprimé leur intention de voyager avec leur partenaire ou leur conjoint.

« Alors que les Canadiens planifient leurs vacances ensoleillées tant attendues, nous voyons apparaître de nouvelles tendances de voyage », a dit Samantha Taylor, Chef de la direction marketing chez Sunwing. « Les escapades de groupe sont de plus en plus convoitées, les familles et amis souhaitant se réunir dans des hôtels tout compris. Voyager avec son partenaire est un autre choix populaire. Cela démontre une demande accrue pour des expériences de vacances sans souci, où il suffit de réserver, de voyager et de profiter. »

Voici d’autres résultats du sondage :

51 % des résidents du Québec prévoient recommencer à voyager dans les 12 prochains mois, 65 % d’entre eux exprimant un intérêt pour des vacances tout compris.

La majorité des résidents du Québec qui planifient voyager dans la prochaine année prévoient le faire avec leur partenaire ou conjoint (60 %), suivis de 29 % qui souhaitent partir en vacances avec des amis.

Les Canadiens qui désirent voyager au cours des prochains mois pourront s’envoler vers les tropiques avec Sunwing, puisque le voyagiste reprendra ses vols vers certaines destinations à partir du 30 juillet 2021. Les clients qui réservent leurs vacances bien méritées d’ici le 9 août 2021 pourront profiter d’options de réservation flexibles*, y compris la possibilité de modifier ou d’annuler facilement en tout temps, la Protection baisse de prix avec remise en argent gratuite, d’une valeur allant jusqu’à 800 $ par couple dans certains hôtels, ainsi que des paiements mensuels pratiques.

*Des modalités et conditions s’appliquent. Visitez sunwing.ca pour plus d’informations.

