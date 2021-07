Nikkiso Cryogenic Services Membuka Kembali Pabrik Pemisahan Udara di India untuk Membantu Penyediaan Suplai Oksigen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) dari Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembukaan kembali pabrik Pemisahan Udara di Patancheru, Hyderabad India. Proyek ini dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah Telangana (TEL) dan Greenko Foundation (GKO).



Akibat krisis pandemi, pemerintah India mengikuti arahan untuk memulai kembali pengoperasian dan produksi LOX demi memenuhi kebutuhan oksigen medis yang mendesak. GKO mengambil alih pabrik oksigen milik Air Water India Private Limited (AWI) yang sudah lama berhenti beroperasi dengan sistem sewaan selama dua (2) tahun.

Pada bulan Mei 2021, Grup bermitra dengan GKO untuk membuka kembali pabrik tersebut. Nikkiso Cryogenic Services menyediakan dukungan teknis dan suku cadang yang sangat penting, seperti aktuator nozel dan komponen getaran; sedangkan Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. menyediakan dukungan layanan lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, komponen penting yang biasanya baru dapat tersedia dalam 12-14 minggu dipersingkat menjadi tiga hari. Pada tanggal 22 Juni, situs telah sepenuhnya kembali beroperasi.

“Kami bangga karena dapat ikut berpartisipasi melawan COVID; juga karena teknologi dan kerja sama tim kami dapat mengembalikan operasional fasilitas dalam waktu yang amat singkat,” ucap Jim Estes, President Nikkiso Cryogenic Services.

Grup berperan penting dalam menyediakan pasokan oksigen yang sangat dibutuhkan secara terus-menerus di seluruh penjuru dunia yang terdampak epidemi COVID.

