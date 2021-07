Nikkiso Cryogenic Services, 필수 산소 공급 위해 인도 내 공기 분리 플랜트 재 시운전 완료

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group은 인도 하이데라바드 파탄체루 산업지대에 위치한 공기 분리 플랜트의 재 시운전을 완료했다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 텔랑가나 주정부(TEL)와 Greenko Foundation (GKO)와 공동으로 진행되었다.



팬데믹 위기를 겪고 있는 인도 정보는 시급한 의료용 산소 수요에 대응하기 위해 LOX(액체산소) 제조 시설 재가동을 명령했다. GKO는 Air Water India Private Limited (AWI)로부터 기존에 폐쇄된 산소 생산 공장을 2년 간 대여하기로 했다.

2021년 5월 자사는 GKO와 제휴를 맺고 해당 공장에 대한 재 시운전에 착수했다. Nikkiso Cryogenic Services는 노즐 액추에이터, 진동 부품 등 필수적인 기술 지원과 예비 부품을 제공했다. Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd.는 현장 서비스 지원을 제공했다. 급박한 요청에 따라 통상적으로 12~14주의 기간이 소요되는 필수 부품 조달 기간은 3일로 단축되었으며 6월 22일 공장은 전면 재가동에 들어갔다.

Nikkiso Cryogenic Services 사장인 Jim Estes는 "기술력과 팀워크를 통해 단기간에 시설 가동에 성공하며 코로나19와의 싸움에 역할을 맡게 되어 뿌듯하다"고 밝혔다.

자사는 코로나19 에피데믹을 맡아 필수적으로 필요한 산소 공급을 위해 전 세계를 대상으로 지속적인 지원을 이어오고 있다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 액화천연가스(LNG), 가스정 서비스 및 산업용 가스 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비와 소규모 프로세스 공장을 제조한다. 50년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com 이나 www.nikkiso.com 에서 확인할 수 있다.