Nikkiso重启空气分离工厂以进行关键氧气供应

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加利福尼亚蒂梅丘拉, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司Nikkiso Cryogenic Industries所属的Clean Energy & Industrial Gases Group（Group）自豪地宣布，他们已完成对位于印度海德拉巴巴坦泽卢的一家空气分离厂的重启工作。该项目在与特伦甘纳邦政府和Greenko基金会（GKO）的协调合作下开展。



由于印度目前的疫情危机，印度政府发出了一项指示，要求重新启动生产液氧，以满足对医用氧气的迫切需求。GKO以租赁方式从Air Water India Private Limited（AWI）公司获得这个已经关停的老旧制氧工厂，租赁期限为2年。

2021年5月，该集团与GKO合作，重新启动该工厂。Nikkiso Cryogenic Services提供关键的技术支持和备件，包括喷嘴驱动器和振动组件，并由Nikkkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd.提供现场服务支持。通常需要12-14周才能供应的关键组件在3天内到货以支持这一紧急需求。截至6月22日，该工厂已重新全面运行。

Nikkiso Cryogenic Services总裁Jim Estes表示：“我们为能够参与这场对抗新冠肺炎的斗争中，以及为在如此短的时间内启动和运行这家工厂而发扬的技术和团队合作精神而感到骄傲。”

该集团在为新冠疫情期间的关键氧气供应提供持续的全球支持方面发挥了重要作用。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型处理厂。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，是由20个运营实体共同控制的集团。

了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

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