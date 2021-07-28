Nikkiso Cryogenic Services 為印度的關鍵氧氣供應重新啟用了空氣分離廠房

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加州特曼庫拉, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，很自豪的宣佈已完成對位於印度海得拉巴帕坦切魯的空氣分離廠房的重新調試。該項目是與泰倫加納政府 (TEL) 和 Greenko 基金會 (GKO) 合作完成的。



由於印度持續受疫情危機影響，印度政府發出指令，重新開始營運和脂肪氧合酶 (LOX) 生產，以滿足對醫用氧氣的迫切需求。GKO 已向 Air Water India Private Limited (AWI) 租用已關閉的舊氧氣廠房，為期 (2) 兩年。

2021 年 5 月，集團與 GKO 合作重新調試該廠房。Nikkiso Cryogenic Services 提供關鍵技術支援和備件，包括噴嘴執行器和振動組件，以及 Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. 提供現場服務支援。通常需要 12 至 14 週的關鍵組件在三天內提供，以支援這一緊急請求。到 6 月 22 日，該場地再次全面運作。

Nikkiso Cryogenic Services 總裁 Jim Estes 表示：「我們很自豪能夠在這場對抗冠狀病毒病戰爭中發揮作用，以及在如此短的時間內啟動並運行該設施所需的技術和團隊合作。」

在整個新冠病毒病疫情期間，集團在為關鍵的氧氣供應提供持續的全球支援方面發揮了重要作用。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡人：