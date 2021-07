Synchronoss nomme Christina Gabrys au poste de directrice juridique

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, N.J., 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christina « Chrissy » Gabrys au poste de directrice juridique. Mme Gabrys succède à Ronald Prague qui se retire après 15 ans au sein de la société pour poursuivre d'autres intérêts. À son nouveau poste, elle supervisera toutes les affaires juridiques de la société.



« Ron a joué un rôle considérable dans la conception du Synchronoss que nous sommes aujourd'hui. Son leadership dans la négociation et la signature de contrats avec des clients, la réalisation d'acquisitions ainsi que les autres efforts financiers de la société, notamment sa contribution à la récente recapitalisation réussie de la société, a été inestimable et il nous manquera beaucoup », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « Je tiens à remercier Ron pour sa grande contribution à l'entreprise. Nous le considérerons toujours comme un membre de la famille Synchronoss et nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles activités. Ron a également mis en place un plan de transition approfondi qui permettra à Chrissy d'assumer rapidement ses nouvelles responsabilités alors que nous l'accueillons au sein de l'équipe de direction. »

Mme Gabrys a récemment occupé le poste de directrice juridique adjointe et de directrice de la conformité de Synchronoss, où elle a travaillé avec des clients et partenaires dans le monde entier. En tant que directrice de la conformité de la société, elle a mis à jour son programme de conformité afin de garantir les meilleures pratiques en matière de politiques et procédures d'entreprise ainsi que de gouvernance dans toute l'organisation. Mme Gabrys a rejoint Synchronoss dans le cadre de son acquisition d'Openwave Messaging, où elle était conseillère juridique pour les régions Amériques et APAC.

« Je suis honorée d'occuper le poste de directrice juridique et j'ai hâte de travailler avec les membres de l'équipe Synchronoss dans le monde entier pour permettre à nos clients de se connecter aux abonnés de manière fiable et constructive », a déclaré Mme Gabrys. « Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à Ron. Son mentorat et sa planification assidue ont ouvert la voie à une transition en douceur tandis que je commencerai ce nouveau poste. ».

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l'intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. C'est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s'efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

