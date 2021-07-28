Synchronoss任命Christina Gabrys担任首席法务官

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新泽西布里奇沃特, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台的全球领导者和创新者 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克股票代码：SNCR）今天宣布任命Christina “Chrissy” Gabrys担任首席法务官。Gabrys的前任Ronald Prague将在公司工作15年后卸任，投身其他感兴趣的事业。在此履新职务上，Gabrys将负责公司的所有法律事务。



“Ron在塑造我们今天的Synchronoss方面发挥了重要作用。他在商谈和达成客户协议、完成收购和公司的其他财务工作（包括为完成公司近期成功的资本重组所做的贡献）方面发挥着非常宝贵的领导作用，我们将深深怀念他，”Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示。“我非常感谢Ron为我们企业所做的贡献。我们将始终视他为Synchronoss大家庭的一员，并祝愿他在新的事业中一切顺利。Ron还制定了一项周密的过渡计划，可在我们欢迎Chrissy履新这一高级领导职务时帮助她迅速承担新的责任。”

Gabrys最近担任Synchronoss助理总法律顾问和首席合规官，与全球客户和合作伙伴合作。作为公司的首席合规官，她更新了合规计划，以确保整个组织在企业政策和流程以及治理方面的最佳实践。Gabrys作为Openwave Messaging收购计划中的一员加入Synchronoss，她曾在该公司担任美洲和亚太地区的法律顾问。

Gabrys表示：“我非常荣幸能担任首席法务官，期待着与全球Synchronoss团队成员合作，让我们的客户能够以值得信赖和有意义的方式与用户建立联系。我还要向Ron表示衷心的感谢。在我开始履行这一新职责时，他的辅导和认真规划为我的无缝过渡铺平了道路。”

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com

媒体联系人

Synchronoss：

Anais Merlin，CCgroup UK

Diane Rose，CCgroup US

电子邮箱： synchronoss@ccgrouppr.com