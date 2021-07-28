Synchronoss 任命 Christina Gabrys 為法務總監

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新澤西州布里奇沃特, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是雲端、訊息和數碼產品和平台的全球領導者和創新者，今天宣佈任命 Christina “Chrissy” Gabrys 為法務總監。Gabrys 接替 Ronald Prague，他與公司合作長達 15 年後希望追求其他興趣。在新職務中，Gabrys 將監督公司的所有法律事務。



Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 說：「Ron 在塑造我們今天的 Synchronoss 方面發揮了重要作用。他在談判和結束客戶協議方面，以及完成收購和公司其他財務工作的領導力，包括他對公司最近成功再融資所作出的貢獻，都是無價之寶。我想感謝 Ron 為業務作出的所有貢獻。我們會一直把他視為 Synchronoss 家族的成員，並祝福他在新工作中表現優秀。Ron 也制定了一個徹底的過渡計劃，將在我們歡迎 Chrissy 加入高級領導團隊時有助她迅速承擔新責任。」

Gabrys 最近擔任 Synchronoss 的助理總法律顧問兼合規總監，與全球客戶和合作夥伴保持緊密合作。作為公司的合規總監，她為公司的合規計劃進行更新，以確保為整個組織的企業政策和程序和治理提供最佳實務。Gabrys 加入 Synchronoss 時是收購 Openwave Messaging 的一部分，時任美洲和亞太區的法律顧問。

Gabrys 說：「我很榮幸擔任法律總監，並期待與全球 Synchronoss 團隊成員合作，使我們的客戶能夠以值得信賴和有意義的方式與訂戶建立聯繫。我也想表達我對 Ron 的真誠感激。隨著我開始這個新角色，他的指導和勤奮的計劃為實現無縫過渡鋪路。」

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立聯繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

媒體聯絡

Synchronoss：

CCgroup UK 的 Anais Merlin

CCgroup US 的 Diane Rose

電郵： synchronoss@ccgrouppr.com