29 juli 2021 om 7.00 uur CEST

Resultaten Solvay eerste halfjaar 2021

Solvay verhoogt verwachtingen voor 2021 na dubbelcijferige groei omzet en EBITDA in tweede kwartaal

Hoogtepunten

De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2021 steeg organisch met +20% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 en was in de meeste markten terug op het niveau van 2019, met een bijzonder sterke vraag in de automobiel-, elektronica- en bouwsector. Buiten composieten en olie & gas steeg de omzet met +22% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 en met +6% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

In het tweede kwartaal werden structurele kostenbesparingen van 51 miljoen euro gerealiseerd, wat neerkomt op een totaal van 131 miljoen euro in de eerste helft van 2021, op koers om de vooropgestelde jaarlijkse besparingen van 200 miljoen euro te halen.

De onderliggende EBITDA van €602 miljoen in het tweede kwartaal van 2021 steeg met +47% op jaarbasis (op basis van een vergelijkbare perimeter en wisselkoersen), als gevolg van de sterke vraag en voortdurende kostenbesparingen. De EBITDA voor de eerste helft van 2021 is op organische basis 5% hoger dan voor de eerste helft van 2019.

De EBITDA-marge van 24,5% is 4,3 procentpunt hoger dan in het tweede kwartaal van 2020 als gevolg van de hogere volumes en structurele kostenmaatregelen, hoewel de stijgende grondstoffen-, energie- en logistieke kosten het tweede kwartaal met ongeveer €50 miljoen hebben beïnvloed.

De onder liggende nettowinst bedroeg €276 miljoen in Kw2 2021, meer dan het dubbele van Kw2 2020.

De vrije kasstroom bedroeg €135 miljoen in het tweede kwartaal van 2021 als gevolg van de verwachte seizoensgebonden betalingen van bonussen aan werknemers en financiële lasten. Als we de perimeter en eenmalige baten in 2020 buiten beschouwing laten, was de vrije kasstroom met €417 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 ongeveer 25% hoger dan in het eerste halfjaar van 2020.

De vereenvoudiging van de portefeuille wordt voortgezet, met de afstoting van zes bedrijfsactiviteiten en de afronding van een bolt-on overname in Agro.

Solvay ONE Planet breidt de pijler 'beter leven' uit met de lancering van Solvay ONE Dignity dat negen doelstellingen omvat om tegen 2025 Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie te versnellen.

Tweede kwartaal Eerste halfjaar Onderliggend, in mln € 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Netto omzet 2 456 2 175 2 654 +20,4% -1,4% 4 829 4 649 5 225 +10,5% -2,3% EBITDA 602 439 624 +47,4% +3,3% 1 185 1 008 1 195 +26,5% +5,0% EBITDA-marge 24,5% 20,2% 23,5% - - 24,5% 21,7% 22,9% - - Vrije kasstroom 135 233 123 - - 417 435 33 - - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (12 maanden) 46,1% 49,0% 28,2% - - 46,1% 49,0% 28,2% - -

Commentaar van de CEO

"Ik ben trots op de vastberadenheid van ons team om ten volle te profiteren van de stevige vraag. We hebben een sterke omzetgroei gerealiseerd, waarbij de volumes van juni het niveau van 2019 hebben overtroffen. Onze structurele kostenmaatregelen en prijsinitiatieven hebben onze leidende marges in het kwartaal op peil gehouden. Bovendien draagt onze gedisciplineerde aanpak van cashmanagement bij aan het verder afbouwen van schulden. Vooruitkijkend blijven we ons richten op het beperken van de inflatie en op herinvestering in onze belangrijkste groeigebieden, zoals batterijen en elektronica, die op middellange termijn voor superieure groei zullen zorgen."

Vooruitzichten 1

De raming van de onderliggende EBITDA voor het volledige jaar 2021 wordt verhoogd van €2,0 miljard tot €2,2 miljard in het vorige verslag naar €2,2 miljard tot €2,3 miljard. De raming van de vrije kasstroom wordt verhoogd van €650 miljoen in het vorige verslag tot ongeveer €750 miljoen.







1 Behoudens een verdere verslechtering als gevolg van een nieuwe golf van Covid-19 in de tweede helft van het jaar.





