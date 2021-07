English French

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021

Deuxième trimestre 2021 : chiffre d’affaires net de 2,99 milliards de dollars ; marge brute de 40,5 % ; marge d’exploitation de 16,3 % ; résultat net de 412 millions de dollars.

Premier semestre 2021 : chiffre d’affaires net de 6,01 milliards de dollars ; marge brute de 39,7 % ; marge d’exploitation de 15,5 % ; résultat net de 776 millions de dollars.

Point médian des prévisions pour le troisième trimestre : chiffre d’affaires net de 3,20 milliards de dollars et marge brute de 41,0 %.

Genève, le 29 juillet 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le deuxième trimestre clos le 3 juillet 2021. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au deuxième trimestre 2021, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 2,99 milliards de dollars, une marge brute de 40,5 %, une marge d’exploitation de 16,3 % et un résultat net de 412 millions de dollars, soit 0,44 dollar par action après dilution.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré :

« Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net et la marge brute sont ressortis dans le haut de notre fourchette de prévisions, tirés par une demande qui a continué à être solide globalement.

« En variation annuelle, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 43,4 %. La marge brute du deuxième trimestre est ressortie à 40,5 % et la marge d’exploitation à 16,3 %, en hausse de respectivement 550 et 1 120 points de base tandis que le résultat net s’est établi à 412 millions de dollars, en hausse de 357,2 %.

« Notre chiffre d’affaires net au premier semestre a augmenté de 39,1 % en variation annuelle, tiré par la croissance de tous les groupes Produits, à l’exception du sous-groupe Communications RF. La marge d’exploitation est ressortie à 15,5 %, et le résultat net s’est établi à 776 millions de dollars.

« Les prévisions de ST pour le troisième trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes : chiffre d’affaires net de 3,20 milliards de dollars, en hausse de 20,0 % en variation annuelle et de 7,0 % en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 41,0 %.

« Nous conduirons désormais la Société sur la base d’un plan de chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2021 de 12,5 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, soit une augmentation de 22,3 % en variation annuelle au point médian. Cette croissance devrait être tirée par des dynamiques fortes dans tous les marchés finaux que nous servons et les programmes engagés auprès de nos clients. Notre plan d’investissement (CAPEX) sera à présent d’environ 2,1 milliards de dollars pour l’année 2021. »

Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S. GAAP)

(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par action) T2 2021 T1 2021 T2 2020 Trimestre/ Trimestre Année/ Année Chiffre d’affaires net 2 992 $ 3 016 $ 2 087 $ -0,8 % 43,4 % Marge brute 1 212 $ 1 175 $ 730 $ 3,1 % 66,1 % Marge brute en pourcentage des ventes 40,5 % 39,0 % 35,0 % 150 pb* 550 pb Résultat d’exploitation 489 $ 440 $ 106 $ 11,1 % 358,8 % Marge d’exploitation 16,3 % 14,6 % 5,1 % 170 pb 1 120 pb Résultat net 412 $ 364 $ 90 $ 13,1 % 357,2 % Résultat dilué par action 0,44 $ 0,39 $ 0,10 $ 12,8 % 340,0 %

*pb : point de base

Synthèse du deuxième trimestre 2021

Chiffre d’affaires net par groupe Produits (en millions de dollars U.S.) T2 2021 T1 2021 T2 2020 Trimestre/ Trimestre Année/ Année Produits automobiles et discrets (ADG) 1 077 1 043 727 3,3 % 48,2 % Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) 1 013 1 083 624 -6,5 % 62,3 % Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) 897 886 733 1,2 % 22,3 % Autres 5 4 3 - - Chiffre d’affaires net total 2 992 3 016 2 087 -0,8 % 43,4 %

Le chiffre d’affaires net a totalisé 2,99 milliards de dollars, soit une hausse de 43,4 % en variation annuelle. Par rapport à la même période de l’exercice précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes nettes dans tous les groupes Produits, à l’exception du sous-groupe Communications RF. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 38,4 % et 53,1 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a diminué de 0,8 %, mais a été 300 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la Société. Les groupes ADG et MDG ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires net en variation séquentielle, tandis que le groupe AMS a enregistré une baisse.

La marge brute est ressortie à 1,21 milliard de dollars, soit une hausse de 66,1 % en variation annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes est ressortie à 40,5 %, en hausse de 550 points de base en variation annuelle, principalement tirée par la baisse des charges liées aux capacités de production inutilisées, ainsi que par des efficiences opérationnelles, des prix plus avantageux et une amélioration du mix produit partiellement contrebalancés par des effets de change nets défavorables, après couverture. La marge brute du deuxième trimestre est supérieure de 100 points de base au point médian des prévisions de la Société, en raison principalement de prix plus avantageux et d’un meilleur mix produit.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 358,8 % pour s’établir à 489 millions de dollars, contre 106 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. La marge d’exploitation de la Société a progressé de 1 120 points de base en variation annuelle pour ressortir à 16,3 % du chiffre d’affaires net contre 5,1 % au deuxième trimestre 2020.

Résultats par groupe Produits par rapport au deuxième trimestre 2020 :

Produits automobiles et discrets (ADG) :

Le chiffre d’affaires a augmenté à la fois dans l’automobile et les produits discrets de puissance.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 523,8 % à 102 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 9,5 % au lieu de 2,3 %.

Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) :

Le chiffre d’affaires a augmenté dans les produits analogiques, les MEMS et les produits Imaging.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 234,2 % pour atteindre 189 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 18,6 % au lieu de 9,0 %.

Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG ) :

Le chiffre d’affaires a augmenté dans les microcontrôleurs et diminué dans les Communications RF.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 76,5 % à 206 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 22,9 % au lieu de 15,9 %.

Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 412 millions de dollars et 0,44 dollar, au lieu de respectivement 90 millions de dollars et 0,10 dollar au deuxième trimestre 2020.

Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants

12 derniers mois (en millions de dollars US) T2 2021 T1 2021 T2 2020 T2 2021 T2 2020 Variations sur les 12 derniers mois Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation 602 682 387 2 591 1 990 30,2 % Free cash flow (mesure non-

U.S. GAAP) 125 261 28 873 772 13,1 %

Les dépenses d’investissement, après déduction des produits de cession, sont ressorties à 438 millions de dollars au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre 2020, les dépenses d’investissement nettes étaient de 312 millions de dollars.

À la fin du deuxième trimestre, les stocks s’élevaient à 1,97 milliard de dollars, contre 1,96 milliard de dollars au deuxième trimestre 2020. Le taux de rotation des stocks était de 101 jours à la fin du trimestre, contre 130 jours au deuxième trimestre 2020.

Le free cash flow (mesure non-U.S. GAAP) était de 125 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 28 millions de dollars au deuxième trimestre 2020.

Au deuxième trimestre, la Société a distribué 52 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 156 millions de dollars de rachat d’actions, finalisant son programme de rachat d’actions de 750 millions de dollars lancé le 5 novembre 2018. Le 1er juillet 2021, la Société a annoncé le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 1 040 millions de dollars U.S. sur une période de 3 ans.

Au 3 juillet 2021, ST bénéficiait d’une situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de 1,08 milliard de dollars contre 1,19 milliard de dollars au 3 avril 2021, sous-tendue par un montant total de ressources financières de 4,25 milliards de dollars et un endettement financier total de 3,17 milliards de dollars.

ST a exercé au second trimestre l’option de remboursement anticipé sur la Tranche B (échéance 2024) de l’obligation convertible émise en 2017. Le dénouement de la Tranche B, dont le montant nominal s’élève à 750 millions de dollars U.S., devrait être réalisé au troisième trimestre 2021.

Perspectives relatives à l’activité

Les prévisions de la Société, au point médian, pour le troisième trimestre 2021, sont les suivantes :

Le chiffre d’affaires net devrait s’établir à 3,20 milliards de dollars, en hausse de 7,0 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ;

La marge brute devrait ressortir à environ 41,0%, à plus ou moins 200 points de base ;

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,19 dollar pour 1 euro au troisième trimestre 2021, et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes.

Le troisième trimestre se clôturera le 2 octobre 2021.

Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9h30 aujourd’hui, STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 et les perspectives actuelles de l’activité. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page http://investors.st.com et disponible jusqu’au 13 août 2021.

Utilisation d’informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la Société préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez dans l’Annexe de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP

Informations à caractère prévisionnel

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou événements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers facteurs comme :

des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, qui pourraient affecter l’environnement macroéconomique et avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, de santé publique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’événements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des événements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des incertitudes légales, politiques et économiques autour du Brexit peuvent constituer une source d’instabilité sur les marchés internationaux et la volatilité du taux de change et pourraient avoir un impact négatif sur la conduite des affaires, la stabilité politique et les conditions économiques et bien que nous n’ayons pas d’opérations significatives au Royaume-Uni et que l’annonce du Brexit n’ait eu aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne pouvons pas prédire ses implications futures ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix-produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes d’information qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients ou fournisseurs ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation mondiale et locale relative à la protection de la vie privée, y compris le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle (IP) par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

une modification de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des traités fiscaux internationaux susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des événements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies telles que le COVID-19 dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

La durée et la sévérité de l’épidémie de COVID-19 au niveau mondial peuvent continuer d’impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements industriels résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ; et

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos prévisions.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière significative et défavorable. Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.

Certains de ces facteurs de risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC le 24 février 2021. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous- jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances à venir.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

STMicroelectronics N.V. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions de dollars U.S., à l’exception des montants par action ($)) Période de 3 mois close le 3 juillet 27 juin 2021 2020 (Non audité) (Non audité)



Ventes nettes 2 985 2 084 Autres produits 7 3 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 2 992 2 087 Coût des ventes (1 780) (1 357) MARGE BRUTE 1 212 730 Frais commerciaux, généraux et administratifs (323) (259) Frais de recherche et développement (444) (373) Autres produits et charges opérationnels, nets 42 12 Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration

et autres coûts de fermeture liés 2 (4) Total charges d’exploitation (723) (624) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 489 106 Charges d’intérêts, nettes de produits financiers (8) (4) Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (3) (3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 478 99 Charge d’impôt sur le résultat (65) (8) RÉSULTAT NET 413 91 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1) (1) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 412 90 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,46 0,10 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,44 0,10 MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 927,4 911,1





STMicroelectronics N.V. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions de dollars U.S., à l’exception des montants par action ($)) Période de 6 mois close le 3 juillet 27 juin 2021 2020 (Non audité) (Non audité) Ventes nettes 5 995 4 312 Autres produits 13 6 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 6 008 4 318 Coût des ventes (3 621) (2 743) MARGE BRUTE 2 387 1 575 Frais commerciaux, généraux et administratifs (648) (529) Frais de recherche et développement (888) (748) Autres produits et charges opérationnels, nets 76 48 Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration

et autres coûts de fermeture liés 2 (9) Total charges d’exploitation (1 458) (1 238) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 929 337 Charges d’intérêts, nettes de produits financiers (16) (3) Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (5) (6) Plus-values (moins-values) de cession sur actifs financiers, nettes 2 - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 910 328 Charge d’impôt sur le résultat (131) (47) RÉSULTAT NET 779 281 Perte (résultat) nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (3) 1 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 776 282 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,86 0,32 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,84 0,31 MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 929,5 913,9





STMicroelectronics N.V. BILAN CONSOLIDE Au 3 juillet 3 avril 31 décembre en millions de dollars U.S. 2021 2021 2020 (Non audité) (Non audité) (Audité) ACTIFS Actifs courants : Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 749 3 454 3 006 Dépôts à court terme 500 573 581 Valeurs mobilières de placement - 132 133 Créances clients, nettes 1 571 1 418 1 465 Stocks et en-cours 1 970 1 843 1 841 Autres actifs courants 650 550 584 Total actifs courants 8 440 7 970 7 610 Goodwill 322 320 330 Autres immobilisations incorporelles, nettes 442 434 445 Immobilisations corporelles, nettes 5 037 4 743 4 596 Actifs d’impôts différés non courants 688 717 739 Placements à long terme 10 10 10 Autres actifs non courants 576 784 724 7 075 7 008 6 844 Total actifs 15 515 14 978 14 454 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants : Dette à court terme 872 837 795 Dettes fournisseurs 1 366 1 281 1 166 Autres dettes et charges à payer 975 1 003 966 Dividendes à payer aux actionnaires 168 4 42 Impôts courants à court terme 95 75 84 Total passifs courants 3 476 3 200 3 053 Dette financière à long terme 2 296 2 137 1 826 Pensions et indemnités de départ à la retraite 497 490 506 Passif d’impôts différés à long terme 57 74 75 Autres passifs à long terme 473 461 488 3 323 3 162 2 895 Total passifs 6 799 6 362 5 948 Engagements hors bilan et passifs éventuels Capitaux propres Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la

société mère Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale ; 1 200 000 000 actions autorisées ; 911 264 420 actions émises ; 903 271 713 actions en circulation) 1 157 1 157 1 157 Prime d’émission 3 174 3 127 3 062 Résultat consolidé 4 053 3 963 3 599 Autre résultat global accumulé 571 559 723 Actions propres (300) (249) (93) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 8 655 8 557 8 448 Participations ne donnant pas le contrôle 61 59 58 Total capitaux propres 8 716 8 616 8 506 Total passif et capitaux propres 15 515 14 978 14 454





STMicroelectronics N.V. CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T2 2021 T1 2021 T2 2020 Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation 602 682 387 Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement (272) (413) (509) Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations de financement (35) 182 (117) Hausse (baisse) de la trésorerie nette 295 448 (238) Certaines données des flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T2 2021 T1 2021 T2 2020 Dotations aux amortissements 258 256 223 Dépenses d’investissement immobilier (438) (405) (312) Dividendes versés aux actionnaires (52) (38) (37) Variation nette des stocks (122) (32) (175)

Annexes

STMicroelectronics

Informations financières complémentaires

T2 2021 T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Chiffre d’affaires net par segment de marché/ canal (%) Total Grands clients (OEM) 64 % 67 % 74 % 74 % 66 % Distribution 36 % 33 % 26 % 26 % 34 % Taux de change effectif €/$ 1,19 1,19 1,16 1,13 1,10 Données par groupe Produits (en millions de dollars U.S.) Produits automobiles et discrets (ADG) - Chiffre d’affaires net 1 077 1 043 953 851 727 - Résultat d’exploitation 102 85 94 49 16 Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) - Chiffre d’affaires net 1 013 1 083 1 419 997 624 - Résultat d’exploitation 189 187 402 175 56 Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) - Chiffre d’affaires net 897 886 859 815 733 - Résultat d’exploitation 206 172 174 142 117 Autres (a) - Chiffre d’affaires net 5 4 4 3 3 - Résultat d’exploitation (perte) (8) (4) (13) (37) (83) Total - Chiffre d’affaires net 2 992 3 016 3 235 2 666 2 087 - Résultat d’exploitation 489 440 657 329 106

(a) Le chiffre d’affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres chiffres d’affaires. Le résultat (perte) d’exploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les activités de production réduites en raison de la COVID-19, les dépréciations, frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, les frais liés à la réorganisation de la direction, les frais d’arrêt et de démarrage dans certaines unités de production, ainsi que d’autres frais non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les résultats d’exploitation d’autres produits. La section « Autres » inclut :





(en millions de dollars U.S.) : T2 2021 T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Charges liées aux capacités inutilisées - 2 17 38 64 Charges de dépréciations et restructurations (2) - (1) 2 4

Annexes (suite)

STMicroelectronics

Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Réconciliation entre normes non-U.S. GAAP - U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états financiers consolidés, préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.

La Société pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes U.S. GAAP, (i) la capacité d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer plus facilement les résultats des opérations de la Société avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.

Situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP)

La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, les dépôts à court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé.

Nous pensons que notre situation financière nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction, car elle montre clairement notre situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Il est à noter que notre définition de la situation financière nette peut différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(en millions de dollars U.S.) 3 juillet

2021 3 avril 2021 31 déc 2020 26 sept 2020 27 juin 2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 749 3 454 3 006 2 714 1 800 Dépôts à court terme 500 573 581 679 687 Valeurs mobilières de placement - 132 133 134 134 Liquidités totales 4 249 4 159 3 720 3 527 2 621 Dette à court terme (872) (837) (795) (983)(2) (879)(1) Dette à long terme(3) (2 296) (2 137) (1 826) (1 882) (1 172) Dette financière totale (3 168) (2 974) (2 621) (2 865) (2 051) Situation financière nette 1 081 1 185 1 099 662 570

(1) La Tranche A 2022 de nos obligations convertibles émises en 2017 a été reclassée en dette à court terme conformément aux termes contractuels.

(2) La Tranche B 2024 de nos obligations convertibles émises en 2017 a été reclassée en dette à court terme conformément aux termes contractuels.

(3) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de crédit disponibles pour l’équivalent de 0,8 milliard de dollars.

Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)

Le free cash flow (ou flux de trésorerie libres), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation, plus (ii) la trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, considérés comme des opérations de placement temporaire. Cette définition peut également s’exprimer en tant que trésorerie nette provenant des activités d’exploitation plus les placements (nets d’éventuelles cessions) d’actifs corporels, incorporels et participations financières et les paiements nets versés lors d’acquisitions d’entreprises.

Nous pensons que le free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de nos activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir nos opérations. Le free cash flow ne correspond pas au cash flow total, étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie provenant ou utilisés dans le cycle de financement.

La réconciliation entre le free cash flow, le cash flow total et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités, est effectuée en incluant au free cash flow les placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’effet de la variation des taux de change. Il est à noter que notre définition du free cash flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.) T2 2021 T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation 602 682 922 385 387 Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement (272) (413) (312) (400) (509) Placements (et encaissements à échéance) sur valeurs mobilières et dépôts à court terme (205) (8) (98) (10) 150 Free cash flow 125 261 512 (25) 28

