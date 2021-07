Aramis Group - Forte croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre clos le 30 juin 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forte croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre clos le 30 juin 2021

Progression à trois chiffres des ventes de voitures d’occasion reconditionnées à particuliers

Chiffre d’affaires du Groupe du 3 ème trimestre clos le 30 juin 2021 1 en croissance de +68% (données combinées) 2 à 377,5 millions d’euros (+32% sur les neuf premiers mois de l’exercice)

trimestre clos le 30 juin 2021 en croissance de +68% (données combinées) à 377,5 millions d’euros (+32% sur les neuf premiers mois de l’exercice) Hausse de +68% des ventes en volume avec 23 197 voitures vendues à particuliers au cours du trimestre dont 14 346 voitures d'occasion reconditionnées

Croissance de +116% du chiffre d’affaires généré via les ventes de voitures d’occasion reconditionnées au T3 et +48% sur les neuf premiers mois sur une base combinée

Performance très solide dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent

Intégration de CarSupermarket au Royaume-Uni bien engagée avec des premiers résultats tangibles

Succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Paris en juin permettant au groupe de disposer des ressources nécessaires pour soutenir son expansion et accélérer sa croissance en Europe

Confirmation de l’ensemble des objectifs annuels 2021





Paris, le 29 juillet 2021 - Aramis Group, un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers exploitant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre1 2021, clos au 30 juin 2021.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs et respectivement Président Directeur Général et Directeur Général délégué d’Aramis Group ont déclaré :

« La performance du Groupe sur le 3ème trimestre est extrêmement positive. Notre croissance exceptionnelle a notamment été portée par la très bonne dynamique des ventes à particuliers et plus particulièrement par notre activité de véhicules reconditionnés, qui est au cœur de la stratégie de croissance profitable du Groupe. Tous les pays dans lesquels le groupe est présent ont affiché une croissance très solide et l’intégration de CarSupermarket au Royaume-Uni se déroule comme nous l’avions prévu. Nous poursuivons également nos efforts pour sans cesse améliorer l’expérience client avec par exemple la mise en place de la livraison en moins de 24 heures en France et en Espagne. Malgré un contexte sanitaire encore incertain, nos perspectives restent favorables et nous confirmons l’ensemble de nos objectifs annuels 2021. »



T3 2021 T3 2020

Combiné Croissance 9M 2021

Combiné 9M 2020

Combiné Croissance Volumes B2C (en unités) 23 197 13 806 +68% 58 818 45 424 +29% Reconditionnés 14 346 6 593 +118% 35 763 24 655 +45% Pré-immatriculés 8 851 7 213 +23% 23 055 20 769 +11% Chiffre d’affaires par segment (en millions d’euros) B2C 331,0 203,5 +63% 840,5 649,0 +30% Reconditionnés 196,6 91,1 +116% 498,0 337,2 +48% Pré-immatriculés 134,4 112,4 +20% 342,4 311,8 +10% B2B 27,2 13,5 +102% 74,6 52,0 +43% Services 19,3 8,2 +134% 51,2 32,6 +57% Chiffre d’affaires par pays

(en millions d’euros) France 194,9 147,4 +32% 496,9 403,8 +23% Royaume-Uni 75,0 38,7 +94% 199,4 181,3 +10% Belgique 49,8 27,9 +78% 133,7 111,6 +20% Espagne 57,8 11,2 +418% 136,4 37,0 +269% Chiffre d’affaires Total2

(en millions d’euros) 377,5 225,2 +68% 966,3 733,6 +32%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2021

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 377,5 millions d’euros2, en hausse de +68% par rapport au chiffre d’affaires combiné réalisé au troisième trimestre clos le 30 juin 2020. Cette excellente performance a été portée par le dynamisme des ventes de voitures d'occasion reconditionnées B2C et par une performance solide dans l’ensemble des pays du Groupe.

Répartition du chiffre d’affaires par segment

La performance du Groupe a notamment été portée par la croissance très forte du segment des voitures reconditionnées destinées aux particuliers. En effet, sur le trimestre, sur ce segment, le Groupe a réalisé une croissance de +116% par rapport au 3ème trimestre 2020 sur une base combinée, tirée par l’augmentation de ses capacités d’approvisionnement et de reconditionnement ainsi que par le succès de ses campagnes marketing online et offline, dans l’ensemble des pays où le groupe est présent. La catégorie des voitures pré-immatriculées a quant à elle été en croissance de +20% sur une base combinée dans un contexte d’approvisionnement difficile, lié à la pénurie de voitures neuves. Les catégories B2B et Services ont été en croissances respectives de +102% et +134% sur une base combinée dans l’ensemble des pays du Groupe.

Répartition du chiffre d’affaires par pays

Le Groupe a connu une croissance exceptionnelle dans ses quatre géographies.

En France, le Groupe a réalisé une croissance solide de +32% sur le trimestre pour un chiffre d’affaires de 194,9 millions d’euros. Cette bonne performance s’explique, d’une part, par la bonne dynamique du marché des voitures reconditionnées B2C et d’autre part par l’amélioration de la productivité dans son centre de reconditionnement. Par ailleurs, le Groupe a continué à gagner des parts de marché sur le segment des voitures B2C pré-immatriculées, dans un contexte d’approvisionnement difficile lié à la pénurie de voitures neuves.

En Espagne, le Groupe a réalisé une performance exceptionnelle avec une croissance de +418% par rapport à 2020 pour un chiffre d’affaires s’élevant à 57,8 millions d’euros au troisième trimestre. Cette performance permet au Groupe de conforter sa position de leader en Espagne, 5ème marché Européen en termes de taille. Ce niveau de croissance est notamment atteint grâce à des campagnes marketing de qualité qui ont porté leurs fruits, un approvisionnement diversifié qui s’adapte à la demande de ses clients et une extension de ses capacités de reconditionnement.

Au Royaume-Uni, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 75,0 millions d’euros avec une croissance de +94% par rapport au troisième trimestre 2020. Premier marché européen par la taille pour les voitures d'occasion B2C, le marché anglais reste très attractif, et l’intégration de CarSupermaket se déroule conformément aux attentes avec des premiers résultats tangibles. Un nouveau directeur financier vient de rejoindre les équipes et les méthodes de travail continuent de s’harmoniser permettant ainsi d’améliorer la productivité du site industriel. Par ailleurs, le Groupe a augmenté ses capacités de reconditionnement localement et mis en place des campagnes marketing pour stimuler la marque CarSupermarket et ses ventes.

En Belgique, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à 49,8 millions d’euros avec une croissance de +78% par rapport à 2020. Cette croissance solide s’explique par la bonne performance des ventes de voitures reconditionnées. Comme en France, le Groupe a également gagné des parts de marché sur le segment des voitures B2C pré-immatriculées malgré un marché en tension.

INITIATIVES STRATÉGIQUES CLÉS

Au cours du trimestre, le Groupe a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance rentable. Il a notamment mis en œuvre plusieurs initiatives pour augmenter le trafic sur ses sites web (+71% de croissance par rapport au T3 2020) et améliorer la notoriété de ses marques, avec notamment des investissements médias renforcés et de nouvelles campagnes TV en Belgique et en Espagne.

Aramis Group a tiré parti de son savoir-faire digital pour améliorer ses capacités d'approvisionnement et de reconditionnement en accélérant fortement les achats C2B et en utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer la productivité sur ses sites industriels. Le Groupe a également procédé à l'extension de son site de reconditionnement à Villaverde, près de Madrid, en Espagne.

Afin d'accroître la conversion et la satisfaction des clients, Aramis Group a également mis en œuvre plusieurs initiatives. Il a notamment lancé la livraison en 24h en France et en Espagne et a étendu sa garantie Satisfait ou 100% remboursé en France de 15 à 30 jours.

OBJECTIFS CONFIRMÉS

Aramis Group confirme ses objectifs 2021, annoncés lors de son introduction en bourse, sous réserve que la crise sanitaire ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel, pour l'exercice clos le 30 septembre 2021. Aramis Group vise un chiffre d’affaires organique3 supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'EBITDA4 comprise entre 2,7 et 2,9%.

Le Groupe prévoit également de vendre environ 45 000 voitures d'occasion reconditionnées B2C pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit une croissance organique de +35% pro forma par rapport à 2020.

Aramis Group confirme également tous ses objectifs à moyen et long terme présentés lors de son introduction en bourse.

***

Prochaines informations financières

Chiffre d’affaires annuel 2021 : 9 novembre 2021 (avant bourse)

Résultats annuels 2021 : 9 décembre 2021

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré 20 millions de visites au troisième trimestre de l'exercice 2021. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group.

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du document d'enregistrement en date du 25 mai 2021, approuvé par l'AMF sous le numéro I. 21-024 et disponible sur le site Internet de la Société (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Aramis Group décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement destinées à des fins d'illustration.

Le présent communiqué de presse ne contient que des informations de synthèse et ne peut être considéré comme exhaustif. Aucune assurance n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.

Certaines des informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas directement extraites des registres ou procédures comptables d'Aramis Group et ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards). Elles n'ont pas été revues ou vérifiées de manière indépendante par les commissaires aux comptes d'Aramis Group.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Chiffre d'affaires hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme.

2 Dans le présent communiqué de presse :

(i) le chiffre d’affaires et les volumes au titre du 3ème trimestre clos le 30 juin 2021 incluent le chiffre d’affaires et les volumes de ventes réalisés du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 par Aramis Group sur son périmètre de consolidation, qui inclut CarSupermarket depuis le 1er mars 2021 ;

(ii) le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés au titre du 3ème trimestre clos le 30 juin 2020 incluent le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés réalisés du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 par Aramis Group et CarSupermarket ;

(iii) le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés au titre de la période de 9 mois close le 30 juin 2021 incluent le chiffre d’affaires et les volumes de ventes au titre du 3ème trimestre clos le 30 juin 2021, tel que décrit au (i) ci-dessus et le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés réalisés du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par Aramis Group et CarSupermarket ;

(iv) le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés au titre de la période de 9 mois close le 30 juin 2020 incluent le chiffre d’affaires et les volumes de ventes combinés réalisés du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 par Aramis Group et Car Supermarket

3 Basé sur le périmètre de consolidation pro forma du Groupe au 30 septembre 2020 et incluant donc les variations de périmètre liées à l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni.

4 Basé sur le périmètre de consolidation pro forma du Groupe au 30 septembre 2020 et incluant donc les variations de périmètre liées à l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni.

