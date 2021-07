English French





Résultats du 1er semestre 2021

Communiqué de presse – Paris, le 29 juillet 2021

Danone renoue avec la croissance au 2e trimestre

grâce à une contribution positive de toutes ses catégories

Chiffre d’affaires net de 6 171 milli ons d’euros au deuxième trimestre, en progression de +6 , 6 % en données comparables et de +3,6% en données publiées, soit une hausse du chiffre d’affaires de +1,6% en données comparables au S1

Retour à la croissance porté par l'exécution et la performance : rénovation du portefeuille et innovation, accélération de la croissance dans les canaux de distribution stratégiques, et investissements ciblés dans les priorités stratégiques

Marge opérationnelle courante de 13,1 % : des augmentations de prix sélectives, une gestion efficace du mix produit et une productivité accrue compensant partiellement le mix catégorie défavorable et la hausse de l'inflation

des augmentations de prix sélectives, une gestion efficace du mix produit et une productivité accrue compensant partiellement le mix catégorie défavorable et la hausse de l’inflation BNPA publié en croissance de +5,1 % à 1,63€ et BNPA courant en recul de - 9,3% à 1,53€

Une g estion de trésorerie disciplinée , générant un free cash-flow de 1,0 milliard d’euros au S1, et de nouveaux progrès dans la revue du portefeuille , avec la cession de la participation dans Mengniu et la cession de Vega

Une g estion de trésorerie disciplinée , générant un free cash-flow de 1,0 milliard d'euros au S1, et de nouveaux progrès dans la revue du portefeuille , avec la cession de la participation dans Mengniu et la cession de Vega

Objectifs 2021 réitérés : retour à la croissance rentable au S2, marge opérationnelle courante 2021 globalement en ligne avec celle de 2020









Chiffres clés du premier semestre 2021





En millions d’euros sauf mention contraire S1 2020 S1 2021 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 12 189 11 835 -2,9% +1,6% Résultat opérationnel courant 1 702 1 551 -8,9% -4,2% Marge opérationnelle courante 14,0% 13,1% -86 pb -83 pb Produits et charges opérationnels non courants (123) (700) (577) Résultat opérationnel 1 580 851 -46,1% Marge opérationnelle 13,0% 7,2% -576 pb Résultat net courant – Part du Groupe 1 100 1,000 -9,1 % Résultat net non courant – Part du Groupe (86) 68 +153 Résultat net – Part du Groupe 1 015 1 068 +5,2 % BNPA courant (en €) 1,68 1,53 -9,3% BNPA (en €) 1,55 1,63 +5,1% Free cash-flow 929 1 009 +8,6% Trésorerie provenant de l’exploitation 1 305 1 381 +5,8%

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent aux indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 7 à 9 ci-après. Le calcul du ratio Dette Nette/EBITDA est détaillé dans le document d’enregistrement universel.

Commentaire de Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, Co-CEOs par intérim

« Nous sommes fiers d’annoncer le retour à la croissance de chacune de nos catégories au deuxième trimestre, grâce à l’engagement de nos équipes et aux efforts réalisés en matière d’exécution et de performance. Nous sommes également en croissance en données comparables positive sur deux ans, à la fois au deuxième trimestre et au premier semestre. EDP a continué d’enregistrer une performance forte, porté par la bonne dynamique des Produits Laitiers et par le sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres des Produits d’origine végétale. L’Europe et l’Amérique du nord ont de nouveau enregistré une croissance solide. La Nutrition Spécialisée a renoué avec la croissance au T2, avec notamment une croissance de près de 10% de la Nutrition pour Adultes et une croissance positive de la Nutrition Infantile. Les Eaux enregistrent également un retour à la croissance au T2, grâce aux levées de restrictions liées au Covid et à des gains de parts de marché dans divers pays d’Europe, alors que dans les pays émergents la consommation hors domicile reste pénalisée par le maintien de restrictions. Nos efforts continus en matière de rénovation et d’innovation de notre portefeuille, soutenus par des réinvestissements ciblés et une meilleure exécution dans nos canaux de distribution, ont contribué aux gains de parts de marchés de nos marques phares comme Alpro, Actimel, Neocate, evian et Oikos, dans un contexte global favorable aux tendances de santé et d’immunité.

Nos marges ont bien résisté, malgré un mix catégorie défavorable et l’accélération de l’inflation. Nous avons été en mesure de compenser partiellement ces effets adverses grâce à nos efforts en matière de productivité, associés à des initiatives ciblées de gestion des prix et du mix.

Nous réitérons nos objectifs 2021. Bien que le contexte macroéconomique reste incertain, nos plans sont solides, et nous avons confiance en nos catégories, nos marques et nos géographies. Le projet Local First progresse comme prévu. Nous allons poursuivre notre approche disciplinée d’allocation de notre capital, et restons concentrés sur la réalisation de nos priorités de croissance en ce début de second semestre. »

I. RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2021 s’élève à 11,8 milliards d’euros, en croissance de +1,6% en données comparables, soit un effet valeur de +2,6% et un effet volume de -1,0%. En données publiées, le chiffre d’affaires recule de -2,9%, pénalisé notamment par l’impact négatif des taux de change (-5,5%) dû à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, particulièrement aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Indonésie, en Turquie et en Russie. Le chiffre d’affaires publié intègre également un effet périmètre légèrement positif de +0,5%, ainsi qu’une contribution organique de +0,4% des pays en hyperinflation.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires est en hausse de +6,6% en données comparables, soit un effet valeur de +4,7% et un effet volume de +1,8%. Le chiffre d’affaires progresse de +3,6% en données publiées, notamment pénalisé par un impact des taux de change toujours fortement négatif (-4,0%).

Par région, la forte croissance est généralisée au deuxième trimestre. En Europe et en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +6,4% en données comparables, soutenu par le redressement des Eaux et par la performance toujours solide d’EDP, ainsi que par le retour à la croissance de la Nutrition Spécialisée. Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires progresse de +6,9% en données comparables, grâce notamment à des bases de comparaison plus faibles pour EDP et pour les Eaux.

En million d’euros

sauf % T2

2020 T2

2021 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes S1 2020 S1 2021 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes



PAR POLE EDP 3 238 3 254 +0,5 % +4,8% +2,2% 6 599 6 406 -2,9% +3,2% +1,3% Nutrition Spécialisée 1 792 1 793 +0,1 % +2,8% -1,4% 3 739 3 513 -6,0% -2,6% -4,3% Eaux 925 1 125 +21,6 % +19,5% +6,6% 1 851 1 916 +3,5% +4,5% -2,3%



PAR ZONE Europe & Noram1 3 352 3 510 +4,7 % +6,4% +4,1% 6 822 6 784 -0,6% +1,7% +0,7% Reste du Monde 2 602 2 661 +2,3 % +6,9% -0,0% 5 368 5 051 -5,9% +1,4% -2,2% TOTAL 5 954 6 171 +3,6 % +6,6% +1,8% 12 189 11 835 -2,9% +1,6% -1,0%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Marge opérationnelle courante

Au S1 2021, le résultat opérationnel courant de Danone s’élève à 1,6 milliard d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 13,1%, soit un recul de -86 points de base (pb) en données publiées et de -83 pb en données comparables. Cette variation s’explique surtout par l’impact négatif de l’inflation des coûts de matières premières et un mix catégorie défavorable, ayant un impact combiné de -490 pb. Ces effets sont partiellement compensés par des effets de valorisation et de productivité, représentant un impact favorable combiné de +430 pb sur la marge au premier semestre, alors que Danone a réinvesti de manière sélective dans ses marques. La marge publiée reflète également un effet de périmètre négatif de -16 pb, un effet de change positif de +15 pb, et +3 pb d’effet de la contribution organique des pays en hyperinflation.

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%)



S1 2020 S1 2021 Variation m€ Marge (%) m€ Marge (%) en données publiées en données comparables



PAR PÔLE EDP 598 9,1% 584 9,1% +5 pb -4 pb Nutrition Spécialisée 987 26,4% 804 22,9% -351 pb -293 pb Eaux 117 6,3% 163 8,5% +219 pb +185 pb



PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 880 12,9% 898 13,2% +34 pb +34 pb Reste du monde 822 15,3% 653 12,9% -239 pb -245 pb Total 1 702 14,0% 1 551 13,1% -86 pb -83 pb

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada



Performance par pôle

PRODUITS LAITIERS ET D’ORIGINE VEGETALE (EDP)





Au S1 2021, le chiffre d’affaires des Produits laitiers et d’origine végétale progresse de +3,2% en données comparables. La marge opérationnelle courante reste relativement stable à 9,1%, grâce à une forte productivité qui contrebalance l’inflation des prix du lait.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre accélère par rapport au T1, en hausse de +4,8% en données comparables, reflétant une progression de +2,2% en volume et de +2,6% en valeur. Le portefeuille de Produits laitiers affiche une croissance solide, et les Produits d’origine végétale enregistrent leur sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. L’Europe et l’Amérique du Nord postent un nouveau trimestre de croissance solide, portée par les plateformes Produits d’origine végétale, Probiotiques et Protéines. En Europe, Alpro affiche un nouveau trimestre de forte croissance à deux chiffres, grâce à des investissements élevés et à des gains de parts de marché, et le segment Probiotiques affiche une croissance solide, porté par la marque Actimel. L’Amérique du Nord atteint pour la deuxième fois consécutive un chiffre d’affaires net record, porté par le retour à la croissance globale du segment des yaourts et par des gains de parts de marché, notamment pour les marques Oikos, Two Good et Activia. À cela s’ajoute une croissance soutenue du segment des crèmes à café, et une part de marché record dans le segment des laits bio. Concernant les Produits d’origine végétale, la croissance a été portée par les crèmes à café et les yaourts. Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires affiche une croissance forte, grâce à une base de comparaison favorable en Amérique Latine et en Afrique, alors que la performance de la zone CEI reste modérée, dans un contexte sanitaire et macro-économique toujours difficile.

NUTRITION SPECIALISEE





Au S1 2021, le chiffre d’affaires de la Nutrition Spécialisée recule de -2,6% en données comparables. La marge opérationnelle courante baisse de -351 pb à 22,9%, essentiellement en raison d’un mix pays défavorable.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires augmente de +2,8% en données comparables, reflétant un recul en volume de -1,4% et une hausse de +4,2% en valeur, après un premier trimestre très négatif. La Nutrition pour Adultes, qui représente désormais près de 15% du chiffre d’affaires du pôle Nutrition Spécialisée, a enregistré une croissance proche de 10%, portée par toutes les régions et par tous les segments. La Nutrition Infantile a posté une croissance inférieure à 5%. En Europe, le chiffre d’affaires est en hausse de près de 10% grâce à de faibles bases de comparaison. En Chine, la performance reste contrastée. Les labels domestiques affichent une croissance positive malgré une base de comparaison élevée, clôturant le semestre avec une croissance autour de 5%. Les plateformes de ventes en ligne de labels internationaux délivrent une forte croissance, tandis que les canaux transfrontaliers indirects (Daigous, Friends & Family et Hong-Kong) restent sous pression, enregistrant un déclin en ligne avec les baisses comprises entre -45% et -60% enregistrées au second semestre de l’année dernière. La part de marché de la marque Aptamil reste résiliente. Dans le reste du monde, les plateformes de Danone affichent à nouveau un trimestre de croissance solide.

EAUX





Au S1 2021, le chiffre d’affaires des Eaux progresse de +4,5% en données comparables, grâce à la reprise graduelle des volumes, et un effet favorable du mix pays et du mix produits. La marge opérationnelle courante progresse de +219 pb à 8,5%, malgré un contexte de forte inflation, grâce à la reprise des volumes, au mix produits favorable et à d’importants efforts de productivité, notamment au niveau de la couverture des achats de plastique.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires est en hausse de +19,5% en données comparables, reflétant une hausse de +6,6% en volume et de +12,9% en valeur. L’Europe affiche une croissance forte à deux chiffres, grâce à la reprise de la mobilité et à des gains de parts de marché dans des pays clés, tels que la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. Dans le Reste du Monde, Mizone en Chine clôture un troisième trimestre consécutif de croissance positive, enregistrant une croissance légèrement supérieure à 10% et de nouveaux gains de parts de marché en ce début de haute saison de consommation. L’Indonésie et l’Amérique latine génèrent une croissance forte à deux chiffres au T2, grâce à une faible base de comparaison, mais la mobilité reste très limitée et volatile, ces régions étant toujours très exposées aux infections de la Covid en raison de taux de vaccination très bas.

Résultat net et bénéfice net par action

Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -700 millions d’euros, contre -123 millions l’année précédente, ce qui résulte principalement du projet Local First et de la transformation des opérations de Danone. La marge opérationnelle publiée diminue par conséquent de -576 pb, de 13,0% à 7,2%.

La charge financière nette diminue de 42 millions d’euros, à -129 millions d’euros, grâce notamment à la diminution du coût de la dette nette après le remboursement en 2020 de deux obligations assorties de taux comparativement élevés, et l’émission en juin 2021 d’une nouvelle obligation, assortie d’un coupon à 0%. Le taux d’imposition courant s’élève à 27,5%, un niveau proche de celui de l’année précédente. Le Résultat net courant des sociétés mises en équivalence baisse fortement, de 21 à 9 millions d‘euros, essentiellement en raison de la cession des participations que Danone détenait dans Mengniu et Yakult. Par ailleurs, Danone est engagé dans un processus de cession de sa participation de 20% dans la joint-venture de produits laitiers frais créée conjointement avec Mengniu, qui est donc qualifiée d’actifs destinés à être cédés au sens de la norme IFRS 5 au 30 juin 2021. La Part courante des intérêts minoritaires s’établit à 40 millions d’euros, niveau proche de l’année précédente, reflétant une performance toujours sous pression des entités.

En conséquence, le BNPA courant s’établit à 1,53€, en baisse de -9,3% par rapport à l’année dernière, mais le BNPA publié augmente de +5,1% à 1,63€.



S1 2020 S1 2021 (en millions d’euros excepté %) Courant Non courant Total Courant Non courant Total Résultat opérationnel courant 1 702 1 702 1 551 1 551 Autres produits et charges opérationnels (123) (123) (700) (700) Résultat opérationnel 1 702 (123) 1 580 1 551 (700) 851 Coût de l’endettement financier net (110) (110) (87) (87) Autres produits et charges financiers (60) 0 (60) (43) 0 (42) Résultat avant impôts 1 532 (123) 1 410 1 422 (699) 722 Impôt sur les bénéfices (414) 36 (378) (391) 173 (218) Taux d’imposition effectif 27,0% 26,8% 27,5% 30,2% Résultat net des sociétés intégrées 1 118 (86) 1 032 1 031 (527) 504 Résultat net des sociétés mises en équivalence 21 0 22 9 593 602 Résultat net 1 139 (86) 1 053 1 040 66 1 106 • Part du groupe 1 100 (86) 1 015 1 000 68 1 068 • Part des intérêts minoritaires 39 (0) 39 40 (2) 38 BNPA (€) 1,68 1,55 1,53 1,63

Flux de trésorerie et endettement

Au S1 2021, le Free cash-flow s’établit à 1 009 millions d’euros, en hausse de +8,6% par rapport à l’année précédente, reflétant une performance opérationnelle toujours sous pression. Cela correspond à un taux de conversion en liquidités de 8,5%, en progrès de +90 pb par rapport au S1 2020. Les investissements s’élèvent à 390 millions d’euros, chiffre globalement stable par rapport à celui de l’exercice précédent (381 millions d’euros au S1 2020).

Au 30 juin 2021, la dette nette de Danone s’établit à 11,1 milliards d’euros, en baisse de 827 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020.

II. PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 2021

Perspectives macro-économiques

En dépit des incertitudes, la réouverture progressive des économies devrait continuer au second semestre, grâce aux progrès des programmes de vaccination. Dans ce contexte, une accélération généralisée de l’inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques est attendue.

Objectifs 2021 réitérés

Danone prévoit un retour à la croissance rentable dès le second semestre, et la marge opérationnelle courante 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020.

III. PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Comme annoncé dans le communiqué de presse de février relatif à la conversion et à la cession de la participation de Danone dans Mengniu, et en ligne avec l’allocation disciplinée de son capital, Danone entend procéder au cours du second semestre 2021 à un rachat d’actions allant jusqu’à 800 millions d’euros, en une ou plusieurs tranches.

IV. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

Change ment au sein du management

Le 17 mai 2021, Danone a annoncé la nomination d’Antoine de Saint-Affrique au poste de Directeur général à compter du 15 septembre 2021, au terme d’un processus de sélection rigoureux piloté par le Comité Gouvernance. Antoine de Saint-Affrique prendra la succession de la direction générale par intérim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant. Sa nomination au Conseil d’Administration de Danone sera proposée à la prochaine Assemblée Générale annuelle, prévue en avril 2022.

Opérations financières majeures

29 avril 2021 : lors de l’Assemblée Générale 2021 de Danone, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote, y compris la proposition de verser un dividende de 1,94€ en numéraire, le renouvellement des mandats d’administrateur proposés pour Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray, ainsi que la ratification de la cooptation de Gilles Schnepp en tant qu’administrateur.





: lors de l’Assemblée Générale 2021 de Danone, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote, y compris la proposition de verser un dividende de 1,94€ en numéraire, le renouvellement des mandats d’administrateur proposés pour Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray, ainsi que la ratification de la cooptation de Gilles Schnepp en tant qu’administrateur. 13 mai 2021 : Danone a annoncé avoir finalisé la cession stratégique de sa participation d’environ 9,8% dans China Mengniu Dairy Company Limited, annoncée le 12 mai 2021. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 1,6 milliard d’euros, pour une valeur comptable de 850 millions d’euros (au 31 décembre 2020). Le règlement de l’opération a eu lieu le 17 mai 2021.





: Danone a annoncé avoir finalisé la cession stratégique de sa participation d’environ 9,8% dans China Mengniu Dairy Company Limited, annoncée le 12 mai 2021. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 1,6 milliard d’euros, pour une valeur comptable de 850 millions d’euros (au 31 décembre 2020). Le règlement de l’opération a eu lieu le 17 mai 2021. 25 mai 2021 : Danone a lancé une émission obligataire de 1 milliard d’euros avec une maturité de 4,5 ans, assortie d’un coupon de 0%. S’inscrivant dans le cadre d’une gestion active de la liquidité de l’entreprise, cette émission permet à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût.





: Danone a lancé une émission obligataire de 1 milliard d’euros avec une maturité de 4,5 ans, assortie d’un coupon de 0%. S’inscrivant dans le cadre d’une gestion active de la liquidité de l’entreprise, cette émission permet à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût. 17 juin 2021 : Danone a signé un accord pour vendre Vega, son activité de produits nutritionnels d’origine végétale au Canada et aux États-Unis, aux fonds gérés par WM Partners, une société d’investissement privé américaine spécialisée dans l’industrie de la santé et du bien-être. La cession de Vega s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’allocation de capital de Danone, et dans la revue stratégique de son portefeuille de marques, de références et d’actifs annoncée en octobre 2020. La transaction a été finalisée le 28 juillet .





: Danone a signé un accord pour vendre Vega, son activité de produits nutritionnels d’origine végétale au Canada et aux États-Unis, aux fonds gérés par WM Partners, une société d’investissement privé américaine spécialisée dans l’industrie de la santé et du bien-être. La cession de Vega s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’allocation de capital de Danone, et dans la revue stratégique de son portefeuille de marques, de références et d’actifs annoncée en octobre 2020. La transaction a été finalisée le . 30 juin 2021 : Danone Manifesto Ventures a annoncé l’acquisition d’une participation supplémentaire dans Harmless Harvest, devenant ainsi actionnaire majoritaire. Harmless Harvest est un leader du secteur des produits à base de noix de coco bio, et notamment d’eaux de coco et d’alternatives au yaourt à base de noix de coco.





Danone Manifesto Ventures a annoncé l’acquisition d’une participation supplémentaire dans Harmless Harvest, devenant ainsi actionnaire majoritaire. Harmless Harvest est un leader du secteur des produits à base de noix de coco bio, et notamment d’eaux de coco et d’alternatives au yaourt à base de noix de coco. 29 juillet 2021 : S&P Global Ratings a attribué à Danone une note d’évaluation ESG de 85/100. Cette note reflète la stratégie globale de Danone en matière de développement durable, jugée profondément ancrée, à long terme, dans sa stratégie, dans son processus décisionnel et dans sa culture d’entreprise. Cette note confirme la place de Danone parmi les entreprises les mieux préparées pour bénéficier des tendances à long terme du secteur de l’alimentation et des boissons, et pour s’adapter à d’éventuels changements brusques sur ce secteur.





V. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistrée en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T2 2021 S1 2021 Chiffre d’affaires 4 15 Croissance du chiffre d’affaires (%) +0,07% +0,13% Marge opérationnelle courante -15 Résultat net courant – Part du groupe -12

Répartition du chiffre d’affaires S1 2021 par trimestre après application de l’IAS29

Le chiffre d’affaires du S1 2021 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T2 2021 publié ;

les chiffres d’affaires du T1 2020 résultant de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 juin 2021 au chiffre d’affaires des entités des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation jusqu’au 30 juin 2021 et conversion en euros au taux de clôture du 30 juin 2021) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

En millions d’€ T1 2021(1) T2 2021 S1 2021 EDP 3 153 3 254 6 406 Nutrition Spécialisée 1 721 1 793 3 513 Eaux 791 1 125 1 916 Total 5 664 6 171 11 835

(1)Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 juin 2021 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités des pays en hyperinflation au sens de la norme IAS 29 (comme les entités argentines depuis le 1er janvier 2019) ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) S1 2020 Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution

organique des

pays en

hyperinflation Variations en données comparables S1 2021 Chiffre d’affaires 12 189 +0,5% -5,5% +0,4% +1,6% 11 835 Marge opérationnelle courante 14,0% -16 pb +9 pb +3 pb -83 pb 13,1%

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent principalement les variations de valeur des participations non consolidées.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations d’écarts d’acquisition ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.





Le résultat net courant correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

S1 2020 S1 2021 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 1 100 1 015 1 000 1 068 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts (en millions d’€) (7) (7) (8) (8) Nombre d'actions • Avant dilution 648 871 267 648 871 267 650 135 856 650 135 856 • Après dilution 649 710 104 649 710 104 650 695 040 650 695 040 BNPA (en €) • Avant dilution 1,68 1,55 1,53 1,63 • Après dilution 1,68 1,55 1,53 1,63

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3 Révisée, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) S1 2020 S1 2021 Trésorerie provenant de l'exploitation 1 305 1 381 Investissements industriels (381) (390) Cessions et réalisations d'actifs industriels &

Frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 5 17 Free cash-flow 929 1 009

1 Correspond aux frais d'acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs aux prises de contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) 31 décembre 2020 30 juin 2021 Dettes financières non courantes 12 343 12 733 Dettes financières courantes 4 157 4 922 Placements à court terme (3 680) (5 686) Disponibilités (593) (604) Instruments dérivés – actifs non courants1 (259) (179) Instruments dérivés – actifs courants1 (27) (72) Dette nette 11 941 11 114 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (7) (47) Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle - part courante (355) (380) Dette financière nette 11 579 10 687

1 En gestion de la dette uniquement

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

tenue par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, Co-CEOs par intérim,

et Juergen Esser, Directeur Général Finances,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com.

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.



ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par pôle et par zone géographique (en millions d’euros)

Premier trimestre Second trimestre Premier semestre 2020 2021 2020 2021 2020 2021 PAR POLE EDP 3 364 3 149 3 238 3 254 6 599 6 406 Nutrition Spécialisée 1 949 1 719 1 792 1 793 3 739 3 513 Eaux 928 790 925 1 125 1 851 1 916 PAR ZONE Europe & Noram1 3 469 3 273 3 352 3 510 6 822 6 784 Reste du Monde 2 772 2 384 2 602 2 661 5 368 5 051 Total 6 242 5 657 5 954 6 171 12 189 11 835





Premier trimestre

2021 Second trimestre 2021 Premier semestre

2021 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR POLE EDP -6,4% +1,6% +0,5% +4,8% -2,9% +3,2% Nutrition Spécialisée -11,8% -7,7% +0,1% +2,8% -6,0% -2,6% Eaux -14,9% -11,6% +21,6% +19,5% +3,5% +4,5% PAR ZONE Europe & Noram1 -5,6% -2,8% +4,7% +6,4% -0,6% +1,7% Reste du Monde -14,0% -4,2% +2,3% +6,9% -5,9% +1,4% Total -9,4% -3,3% +3,6% +6,6% -2,9% +1,6%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

