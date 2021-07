Communiqué : Orange Information financière au 30 juin 2021

English French

Paris, le 29 juillet 2021





Information financière au 30 juin 2021





Accélération de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre et quasi-stabilité de l'EBITDAaL

Très bonne dynamique commerciale dans l’ensemble du Groupe

Résultat net fortement impacté par la comptabilisation d'une dépréciation d'actifs en Espagne

Les moteurs de croissance permettent au Groupe de réitérer ses objectifs 2023





En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 551 2,6 % 1,7 % 20 867 1,5 % 0,5 % EBITDAaL 3 272 (0,4)% (1,2)% 5 837 (0,4)% (1,3)% Résultat d'exploitation (1 752) na na Résultat net de l'ensemble consolidé (2 605) na eCAPEX (hors licences) 2 085 33,2 % 32,3 % 3 845 22,8 % 21,9 % EBITDAaL - eCAPEX 1 187 (31,0)% (31,6)% 1 992 (27,0)% (27,8)% Cash-flow organique (activités télécoms) 840 229,3 %

Chiffre d’affaires en hausse de 2,6 % 1 au 2ème trimestre 2021 : fort rebond des ventes d'équipements et performance soutenue des services performance exceptionnelle de l’Afrique & Moyen Orient à +14,4 % Europe hors Espagne +6,1 %, recul de l'Espagne limité à -2,7 % contre -7,4 % au 1er trimestre Entreprises en accélération à +2,3 % grâce aux revenus de l'IT et des services d’intégration France en léger recul à -0,7 %





au 2ème trimestre 2021 : Performances commerciales excellentes: 11,2 millions de clients convergents 10,3 millions de clients FTTH sur 51,8 millions de foyers raccordables. La base de clients FTTH est en croissance de 28 % sur un an, portée notamment par la France et la Pologne près de 1 million de clients 5G avec des offres 5G disponibles dans six pays





EBITDAaL en recul limité de 0,4 %, pénalisé par moins de cofinancements reçus en France

Résultat d’exploitation au 30 juin 2021 de -1 752 millions d’euros contre +2 220 millions d’euros au 30 juin 2020 en raison de la dépréciation de 3 702 millions d’euros de l’écart d’acquisition de l'Espagne reflétant la révision à la baisse des perspectives à court-terme

Résultat net de l'ensemble consolidé à -2 605 millions d’euros

eCAPEX en forte hausse : +33,2 % au 2ème trimestre 2021 après le ralentissement des investissements au 2ème trimestre 2020. +22,8 % sur le 1er semestre, tirés par les investissements dans la fibre et en Afrique & Moyen Orient, en ligne avec les objectifs 2021

Cash-flow organique des activités télécoms du S1 2021 à 840 millions d’euros (+585 millions d’euros par rapport au S1 2020 en données historiques) malgré la forte augmentation des eCAPEX, lié à la normalisation du BFR pénalisé en 2020 par les mesures de soutien aux partenaires





Perspectives 2021

Le Groupe maintient ses objectifs financiers pour 2021 tels qu'annoncés le 18 février 2021, à savoir :

un EBITDAaL stable négatif,

un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros,

un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d’euros,

un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme.

Pour mémoire, ces objectifs tiennent compte de l’allocation des 2,2 milliards d’euros reçus fin 2020 à la suite de la décision favorable du Conseil d’Etat au sujet d’un ancien contentieux fiscal, qui vise à générer de la valeur ajoutée pour le Groupe à long terme mais a un impact sur les objectifs à court terme.





Dividende

Orange versera un acompte sur le dividende 2021 de 0,30 euro en numéraire le 15 décembre 2021.

Au titre de l’exercice 2021, le versement d’un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.

Commentant la publication de ces résultats, Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange a déclaré :

"Au deuxième trimestre, la croissance du Groupe Orange s’est accélérée, notamment sous l’impulsion de nos performances exceptionnelles en Afrique Moyen-Orient. En France, les résultats commerciaux sur le marché grand public témoignent de notre capacité de résistance et nous permettent une quasi stabilisation de l’EBITDAal, dans un contexte de transformation accélérée de notre modèle économique du cuivre vers la fibre. Le marché Entreprises, dont la transformation vers l’IT & les services d’intégration se poursuit, connait aussi un bel essor grâce aux revenus de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital & Data. En Espagne, où les perspectives globales se sont dégradées, nous contraignant à enregistrer une importante dépréciation d’actifs, le nouveau management a mis en place sa stratégie de repositionnement des offres et la performance commerciale est positive. En ligne avec notre plan stratégique Engage 2025, la vision du Groupe reste centrée sur la création de valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes. Nos moteurs de croissance - l’Afrique, l’Europe, le marché B2B, la cyberdéfense, la banque et nos infrastructures – sont portés par une bonne dynamique, et nous commençons à récolter le fruit de nos investissements. Cela nous permet de réitérer avec confiance nos objectifs pour 2023."

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 28 juillet 2021 et a examiné les comptes semestriels consolidés et le rapport semestriel d’activité au 30 juin 2021. Conformément aux normes d’audit, les commissaires aux comptes du Groupe ont procédé à l’examen limité des comptes semestriels consolidés et à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.







Analyse des chiffres-clés du Groupe





Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe Orange s’élève à 20,9 milliards d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 1,5 % sur un an à base comparable. Cette croissance est alimentée notamment par les ventes d'équipements qui progressent de 18,4 % et les services IT et intégration qui augmentent de 8,1 %. Du fait de la poursuite partielle des restrictions concernant les voyages, le roaming ne reprend que faiblement.





Evolution de la base clients

La base de clients convergents compte 11,2 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 30 juin 2021, en hausse de 3,4 % sur un an.

Les services mobiles comptent 218,4 millions d’accès au 30 juin 2021, en hausse de 5,0 % sur un an, dont 78,8 millions de forfaits, en augmentation de 4,9 % sur un an.

Les services fixes totalisent 44,8 millions d’accès au 30 juin 2021 (en baisse de 0,8 % sur un an), dont 10,8 millions d’accès très haut débit qui poursuivent leur forte croissance (+27,6 % sur un an et près de 512 000 ventes nettes sur le trimestre). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,5 % sur un an.

Les services financiers mobiles comptent près de 1,6 million de clients en Europe et 0,6 million de clients en Afrique.





EBITDAaL

L'EBITDAaL Groupe s'élève à 5,84 milliards d’euros au 1er semestre 2021, en baisse de 0,4 %. Hors cofinancements, il serait en hausse grâce notamment aux économies de frais généraux et à la baisse des provisions clients.

L’EBITDAaL bénéficie des excellents résultats de l’Afrique & Moyen Orient (+17,0 %) et de l'Europe hors Espagne (+4,7 %) mais reste affecté par la forte baisse de l'Espagne (-16,2 %), le léger recul de la France du fait principalement de moindres cofinancements reçus (-2,2 %).

L'EBITDAaL des activités télécoms est de 5,89 milliards d’euros, en baisse de 0,7 %.





Résultat d'exploitation

Au 1er semestre, le résultat d’exploitation du Groupe ressort à -1 752 millions d'euros contre +2 220 millions d'euros en données à base comparable au 30 juin 2020.

Cette diminution s’explique principalement par la comptabilisation d’une dépréciation de 3 702 millions d'euros de l’écart d'acquisition de l'Espagne faisant suite à la mise à jour par le Groupe de son plan stratégique qui a donné lieu à la revue des hypothèses clés opérationnelles et à l'établissement de nouveaux plans d’affaires pour l'ensemble des activités opérationnelles du Groupe. La révision à la baisse du plan d'affaires en Espagne reflète un contexte concurrentiel accru marqué par l'érosion du revenu moyen par utilisateur et le décalage attendu sur l'horizon de reprise économique du fait des incertitudes liées au prolongement de la crise sanitaire.





Résultat net

Le résultat net de l'ensemble consolidé d’Orange au 30 juin 2021 s’établit à -2 605 millions d’euros, contre 1 015 millions d’euros au 30 juin 2020 en données historiques. Cette évolution reflète essentiellement la baisse du résultat d’exploitation.





eCAPEX

Les eCAPEX Groupe s'élèvent à 3 845 millions d'euros au premier semestre 2021 en hausse de 22,8 % du fait de l'accélération des investissements dans les réseaux, notamment dans la fibre en France et en Afrique. Ils restent en ligne avec les objectifs du Groupe pour l'année 2021.

Au 30 juin 2021, Orange compte 51,8 millions de foyers raccordables à la fibre à travers le monde (en croissance de 22,4 % sur un an). Le nombre de foyers raccordables en France est en hausse de 35,5 % à 26,1 millions.





Cash-flow organique

Le cash-flow organique des activités télécoms du premier semestre 2021 s'élève à 840 millions d'euros contre 255 millions d’euros au premier semestre 2020 malgré la forte augmentation des eCAPEX. Cette évolution s’explique principalement par la forte diminution de la variation du besoin en fonds de roulement par rapport au 1er semestre 2020 qui avait été marqué notamment par les mesures de soutien prises par le Groupe à l'égard de ses partenaires en France, tandis que le premier semestre 2021 tend vers une normalisation de la situation.





Evolution du portefeuille d’actifs

Il n'y a pas eu d'évolution significative du portefeuille d'actifs au 2ème trimestre 2021.





Endettement financier net

L’endettement financier net du groupe Orange s’élève à 25,3 milliards d’euros au 30 juin 2021 en augmentation de 1 855 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020. L’évolution de la dette au 1er semestre 2021 s’explique notamment par la saisonnalité de l’activité, le paiement du solde du dividende 2020 et l’augmentation de la participation du Groupe dans le capital d’Orange Belgium.

Le ratio "endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms" s’établit à 1,99x au 30 juin 2021. Il est en ligne avec l'objectif d'un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms autour de 2x à moyen terme.





Moteurs de croissance

Les très bonnes performances commerciales de ce trimestre valident la stratégie du Groupe s’appuyant sur plusieurs moteurs de croissance aujourd’hui pleinement opérationnels et qui ont commencé à porter leurs fruits.

Outre son leadership réseaux et la qualité de son service clients qui sont des avantages concurrentiels cruciaux, Orange possède plusieurs autres vecteurs de croissance et de transformation du Groupe qui vont durablement créer de la valeur :

l’Afrique & Moyen Orient où Orange a érigé en 20 ans un territoire clé de croissance grâce à une politique de gestion d’actifs centrée sur la valeur, associée à une forte rigueur opérationnelle, qui représente un potentiel substantiel de création de valeur d’ici 2023. Le Groupe anticipe d’ici 2023 un taux de croissance annuel composé de son chiffre d’affaires d’environ 6 %, une croissance de l’EBITDAaL à deux chiffres et une progression du cash-flow organique plus rapide que celle de l’EBITDAaL ;

Orange Business Services & Orange Cyberdefense qui poursuivent leur transformation en "network native digital services company" avec l'IT et les services d’intégration qui représentent désormais plus de 40 % du chiffre total de ces activités et des efforts continus d’optimisation des coûts. Orange Business Services va renouer avec une croissance durable de son chiffre d’affaires et le Groupe anticipe un taux de croissance annuel composé autour de 2 % en 2022 et 2023 ainsi qu’un retour à la croissance de l’EBITDAaL en 2022 avec une accélération en 2023. Pour Orange Cyberdefense, le Groupe vise une croissance du chiffre d’affaire à deux chiffres, supérieure à celle du marché, et une marge opérationnelle à moyen terme en ligne avec celle du marché et environ 2 fois supérieure à celle d'aujourd’hui ;

l’Europe qui restera un solide moteur de croissance, malgré les difficultés actuelles de l’Espagne, grâce au succès des offres convergentes et au déploiement du très haut débit fixe dans les six autres pays de la zone où nous visons un taux de croissance annuel composé de l'EBITDAaL autour de 5 %. Pour l’ensemble des pays d'Europe, y compris l’Espagne, le Groupe anticipe une croissance de l’EBITDAaL autour de 150 millions d’euros sur la période 2020-2023 équivalent à un taux de croissance annuel composé de l'ordre de 2 %. En Espagne, nous anticipons un retour à la croissance de l'EBITDAaL en 2023 et du cash-flow organique dès 2022 ;

Orange Bank, dont le lancement a démontré la capacité du Groupe à diversifier ses activités, a déjà remporté le défi des volumes avec un parc supérieur à 2 millions de clients B2B et B2C en Europe et Afrique et s’apprête à remporter aussi le défi de la valeur avec plus de 90 % des entrées en relation en France via une offre payante et plus de 60 % des clients en Afrique équipés d’un crédit. Cette amélioration devrait se poursuivre permettant à la banque de contribuer à la croissance du Groupe vers fin 2024, au moment de l’atteinte du seuil de rentabilité ;

Enfin les actifs d'infrastructure du Groupe, avant tout fixes, qui sont inégalés, tant par leur couverture que par la valeur qu'ils génèrent. Orange, pionnier dans le déploiement de la fibre, compte près de 50 millions de foyers raccordables en Europe au 30 juin 2021, lui conférant une avance significative par rapport à l’ensemble de ses pairs. Cette position de leader s'appuie sur des investissements massifs, avec près de 13 milliards d'euros d'investissements bruts dans le FTTH en Europe au cours des dix dernières années. Notre avance dans le domaine de la fibre nous permet de réitérer nos engagements de réduction des eCAPEX à partir de 2022 et d'atteindre un ratio eCAPEX sur chiffre d'affaires d'environ 15 % d'ici la fin 2023.





Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 546 (0,7)% (1,0)% 8 950 (0,5)% (0,8)% Services facturés aux clients 2 695 0,4 % 0,4 % 5 383 0,1 % 0,1 % Convergence 1 163 2,9 % 2,9 % 2 317 2,2 % 2,2 % Mobile seul 563 1,2 % 0,8 % 1 122 0,2 % (0,1)% Fixe Seul 968 (2,8)% (2,6)% 1 944 (2,3)% (2,1)% Services aux opérateurs 1 434 (5,6)% (6,6)% 2 720 (4,2)% (5,3)% Ventes d'équipements 254 23,4 % 23,4 % 523 14,2 % 14,2 % Autres revenus 163 (2,7)% (2,4)% 325 1,9 % 2,1 % EBITDAaL 3 181 (2,2)% (3,6)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 35,5 % (0,6 pt) (1,0 pt) Résultat d'exploitation 1 548 2,7 % (0,5)% eCAPEX 2 171 31,8 % 32,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 24,3 % 5,9 pt 6,1 pt

Excellentes performances commerciales

Orange France affiche une baisse de 0,7 % de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2021. Hors effet de base des cofinancements reçus, le chiffre d'affaires serait en augmentation.

Le chiffre d'affaires des services facturés aux clients est en croissance de 0,4 % grâce aux très bonnes performances commerciales à la fois de la fibre, du mobile et des services convergents. Hors RTC, le chiffre d’affaires des services facturés aux clients affiche une progression de 2,6 % sur un an et est en accélération par rapport au 1er trimestre.

Les ventes d’équipements sont en forte hausse ; elles ont bénéficié de la réouverture des boutiques Orange, de l'attrait de la 5G et d’un effet de base comparable avec le 2ème trimestre 2020 pénalisé par le premier confinement.

Le chiffre d’affaires des services aux opérateurs est en recul, principalement du fait de moindres volumes de cofinancements reçus des opérateurs tiers.

Sur le plan commercial, l’ARPO convergent est toujours en croissance (+0,50 euro) sur un an malgré la baisse du roaming et des revenus liés aux contenus.

Avec +142 000 ventes nettes sur le trimestre, les contrats mobile (hors M2M) réalisent une excellente performance.

La Fibre continue d’afficher de très bons résultats commerciaux avec +353 000 ventes nettes sur le trimestre. Sur un an, Orange enregistre près de 1,5 million de clients FTTH supplémentaires, une progression de 39,5 %.

L'EBITDAaL du 1er semestre 2021 est en retrait de 2,2 % pénalisé principalement par les moindres cofinancements reçus.





Europe

En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 581 1,8 % 1,5 % 5 164 (0,3)% (1,2)% Services facturés aux clients 1 724 (2,1)% (2,3)% - 3 451 (3,3)% (4,0)% Convergence 672 (1,4)% (1,5)% - 1 337 (2,5)% (2,9)% Mobile seul 715 (3,6)% (3,9)% - 1 434 (5,3)% (6,0)% Fixe Seul 256 (3,4)% (3,7)% - 522 (3,3)% (4,5)% IT & services d'intégration 81 11,0 % 10,5 % - 158 9,4 % 7,2 % Services aux opérateurs 472 (0,2)% (0,4)% - 926 (2,0)% (2,8)% Ventes d'équipements 349 26,8 % 24,9 % - 718 20,0 % 17,5 % Autres revenus 36 42,1 % 41,5 % - 70 0,9 % (0,6)% EBITDAaL 1 359 (5,9)% (6,8)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 26,3 % (1,6 pt) (1,6 pt) Résultat d'exploitation (3 584) na na eCAPEX 870 15,2 % 14,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,8 % 2,3 pt 2,3 pt

Situation contrastée avec la poursuite du recul de l’Espagne et une bonne performance des Autres pays d’Europe

Le chiffre d’affaires Europe (intégrant l'Espagne, la Pologne, la Belgique et le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie) est à nouveau en croissance au 2ème trimestre 2021 grâce aux très bonnes performances de l’ensemble des pays de la zone hors Espagne. Le chiffre d'affaires des autres pays d'Europe progresse ainsi de 6,1 % avec notamment d’excellentes performances en Belgique & Luxembourg et en Europe centrale qui progressent l’une et l’autre de 7,5 %. L’Espagne affiche un recul limité à -2,7 %.

Les services facturés aux clients restent en retrait du fait de l’Espagne mais sont en forte croissance dans les autres pays. Les ventes d'équipement connaissent un très fort rebond. Les services aux opérateurs sont quasi stables.

La zone Europe réalise de très bonnes performances commerciales au 2ème trimestre 2021 avec +90 000 ventes nettes de contrats mobile hors M2M et +98 000 ventes nettes pour le FTTH.

La baisse de l’EBITDAaL du 1er semestre 2021 est liée aux difficultés en Espagne. Les autres pays sont tous en croissance significative. La Pologne (+4,3 %), la Belgique & Luxembourg (+8,7 %) et les pays d’Europe centrale (+2,8 %) sont notamment tirés par la dynamique des services facturés aux clients.

En Espagne, le chiffre d'affaires continue de baisser au 2ème trimestre mais dans une mesure moindre qu’aux trimestres précédents. Les services facturés aux clients marquent un recul de 8,3 % sur un an, en raison de la baisse de l’ARPO, en légère amélioration de tendance toutefois par rapport au 1er trimestre. Les services aux opérateurs sont quasi stables à -0,5 % tandis que les ventes d’équipement connaissent un fort rebond (+35,6 %).

Le repositionnement des offres permet à l'Espagne de continuer à afficher des performances commerciales positives pour le 4ème trimestre consécutif, avec +9 000 ventes nettes dans les services convergents, +36 000 ventes nettes de contrats mobile hors M2M et +28 000 ventes nettes pour le FTTH.







Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 555 14,4 % 11,0 % 3 043 10,7 % 6,9 % Services facturés aux clients 1 359 15,8 % 12,2 % 2 660 12,8 % 8,8 % Mobile seul 1 192 15,4 % 11,4 % 2 329 11,9 % 7,6 % Fixe Seul 158 18,0 % 15,5 % 318 19,9 % 17,9 % IT & services d'intégration 9 32,4 % 110,0 % 13 1,6 % 24,6 % Services aux opérateurs 157 0,6 % (2,8)% 310 (5,6)% (9,3)% Ventes d'équipements 30 42,2 % 49,5 % 54 28,8 % 34,3 % Autres revenus 9 8,8 % 3,8 % 18 0,7 % (4,3)% EBITDAaL 1 051 17,0 % 12,4 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 34,5 % 1,9 pt 1,7 pt Résultat d'exploitation 579 33,0 % 27,0 % eCAPEX 525 21,0 % 16,9 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 17,2 % 1,5 pt 1,5 pt

Performance exceptionnelle en accélération

Le chiffre d’affaires de l'Afrique Moyen-Orient affiche au 2ème trimestre 2021 une croissance exceptionnelle à deux chiffres tirée par la voix, la data mobile, le haut débit fixe et Orange Money.

Porté par une forte dynamique commerciale, le 2ème trimestre affiche une croissance supérieure de 2 fois à celle du 1er trimestre. A l’exception de la République Centrafricaine, tous les pays sont en croissance dont treize connaissent une croissance de plus de 10 % (sur 16 pays consolidés).

La base de clients mobile a augmenté de 7,0 % sur un an et atteint 132,2 millions de clients.

Le nombre de clients fixe haut débit croît de 29,6 % sur un an atteignant 1,9 million de clients.

Orange Money poursuit sa forte croissance (+22,2 %). La base clients atteint 22,6 millions de clients actifs en progression de 15,4 % sur un an.

Avec +17,0 %, l’EBITDAaL du 1er semestre 2021 progresse plus vite que le chiffre d’affaires pour le 6ème trimestre consécutif.





Entreprises

En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 932 2,3 % 0,4 % 3 840 1,3 % (0,5)% Fixe Seul 916 (5,3)% (6,9)% 1 834 (4,5)% (6,3)% Voix 281 (12,9)% (13,7)% 569 (9,0)% (10,0)% Données 636 (1,5)% (3,5)% 1 265 (2,4)% (4,6)% IT & services d'intégration 796 10,8 % 7,8 % 1 565 8,6 % 6,1 % Mobile 2 220 8,7 % 8,7 % 440 3,4 % 3,4 % Mobile Seul 161 0,7 % (0,2)% 318 (1,6)% (2,7)% Services aux opérateurs 10 (15,6)% (15,6)% 21 0,3 % 0,3 % Ventes d'équipements 49 59,3 % 66,6 % 101 24,6 % 30,2 % EBITDAaL 484 (0,5)% 2,7 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 12,6 % (0,2 pt) 0,4 pt Résultat d'exploitation 295 4,8 % 10,4 % eCAPEX 157 (8,0)% (9,9)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 4,1 % (0,4 pt) (0,4 pt)

Accélération de la croissance du chiffre d'affaires grâce à la bonne performance de l’IT et des services d’intégration

Poursuivant la tendance observée depuis plusieurs trimestres, le segment Entreprises voit sa croissance accélérer grâce à une forte progression du chiffre d'affaires de l'IT et des services d’intégration (+10,8 %), tiré à la fois par les revenus de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital & Data.

Le Mobile2 progresse de 8,7 %, essentiellement grâce à la reprise des ventes d’équipements.

Les services traditionnels de voix déclinent fortement par rapport au 2ème trimestre 2020 où les usages avaient explosé pendant la période de confinement. La Data reste sous pression.

L'EBITDAaL de l'activité Entreprises est quasi stable à -0,5 % au 1er semestre 2021, après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire.







Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T2 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 379 6,7 % 6,7 % 743 2,0 % 2,0 % Services aux opérateurs 267 2,8 % 3,3 % 522 (1,9)% (1,4)% Autres revenus 112 17,4 % 16,1 % 221 12,4 % 11,2 % EBITDAaL (182) (23,6)% (1,7)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires (24,5)% (4,3 pt) 0,1 pt Résultat d'exploitation (514) (64,4)% (49,0)% eCAPEX 110 0,5 % (10,8)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 14,8 % (0,2 pt) (2,1 pt)

Le chiffre d’affaires des Opérateurs Internationaux et Services Partagés progresse de 6,7 %.

Les services aux opérateurs internationaux dont les activités avaient été fortement impactées par la crise sanitaire au 2ème trimestre 2020 sont de nouveau en croissance du fait de la levée partielle des restrictions aux voyages internationaux.

Les autres revenus accélèrent leur croissance grâce à Orange Marine portée par ses nouvelles activités de Survey et la forte reprise des poses de câbles. Les revenus des activités de contenus retrouvent la croissance grâce notamment à la réouverture en mai des cinémas en France.

L'EBITDAaL est en recul sur le semestre, notamment du fait de l'augmentation des frais de publicité et promotion liés aux JO 2024.





Services Financiers Mobiles

En millions d’euros 6M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Produit net Bancaire (PNB) 53 57,1 % 57,1 % Coût du risque de crédit bancaire (14) 26,5 % 26,5 % Résultat d'exploitation (77) 14,8 % 11,9 % eCAPEX 13 (18,5)% (8,9)%

Le Produit net Bancaire des Services Financiers Mobiles a augmenté de 19 millions d’euros au 1er semestre 2021 grâce au développement des offres à valeur et l’intégration d’Anytime.

En Europe, les services financiers mobiles atteignent au 30 juin 2021 près de 1,6 million de clients.

En France, la part des entrées en relation réalisées à travers des offres payantes atteint 95 % au 1er semestre 2021 contre 64 % au 1er semestre 2020.

En Côte d’Ivoire, le parc de clients d’Orange Bank Africa continue sa progression et compte 575 000 clients, à peine un an après son lancement, parmi lesquels plus de 60 % ont souscrit un crédit.





Calendrier des événements à venir

26 octobre 2021 - Publication des résultats du 3ème trimestre 2021





Contacts

Contacts

presse : 01 44 44 93 93







Sylvain Bruno

sylvain.bruno@orange.com



Tom Wright

tom.wright@orange.com



Caroline Cellier

caroline.cellier@orange.com







communication financière : 01 44 44 04 32

(analystes et investisseurs)



Patrice Lambert-de Diesbach

p.lambert@orange.com

Samuel Castelo

samuel.castelo@orange.com

Aurélia Roussel

aurelia.roussel@orange.com

Andrei Dragolici

andrei.dragolici@orange.com

Louise Racine

louise.racine@orange.com



actionnaires individuels : 0 800 05 10 10

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 17 mars 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 18 mars 2021 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.









Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T2 2021 T2 2020

à base

comparable T2 2020

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 551 10 288 10 375 2,6 % 1,7 % France 4 546 4 577 4 593 (0,7)% (1,0)% Europe 2 581 2 535 2 544 1,8 % 1,5 % Afrique & Moyen-Orient 1 555 1 359 1 401 14,4 % 11,0 % Entreprises 1 932 1 889 1 925 2,3 % 0,4 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 379 355 355 6,7 % 6,7 % Eliminations intra-Groupe (441) (426) (441) EBITDAaL (1) 3 272 3 286 3 312 (0,4)% (1,2)% dont Activités télécoms 3 300 3 326 3 350 (0,8)% (1,5)% En % du chiffre d'affaires 31,3 % 32,3 % 32,3 % (1,1 pt) (1,0 pt) dont Services Financiers Mobiles (28) (40) (38) 29,2 % 25,3 % eCAPEX 2 085 1 565 1 576 33,2 % 32,3 % dont Activités télécoms 2 079 1 556 1 567 33,6 % 32,6 % en % du chiffre d'affaires 19,7 % 15,1 % 15,1 % 4,6 pt 4,6 pt dont Services Financiers Mobiles 6 9 8 (29,3)% (21,5)% EBITDAaL - eCAPEX 1 187 1 721 1 737 (31,0)% (31,6)%

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 juin

En millions d’euros 6M 2021 6M 2020

à base

comparable 6M 2020

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 20 867 20 553 20 769 1,5 % 0,5 % France 8 950 8 992 9 024 (0,5)% (0,8)% Europe 5 164 5 181 5 229 (0,3)% (1,2)% Afrique & Moyen-Orient 3 043 2 748 2 845 10,7 % 6,9 % Entreprises 3 840 3 789 3 859 1,3 % (0,5)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 743 729 728 2,0 % 2,0 % Eliminations intra-Groupe (873) (885) (916) EBITDAaL (1) 5 837 5 859 5 914 (0,4)% (1,3)% dont Activités télécoms 5 893 5 933 5 985 (0,7)% (1,5)% En % du chiffre d'affaires 28,2 % 28,9 % 28,8 % (0,6 pt) (0,6 pt) France 3 181 3 252 3 301 (2,2)% (3,6)% Europe 1 359 1 444 1 457 (5,9)% (6,8)% Afrique & Moyen-Orient 1 051 898 935 17,0 % 12,4 % Entreprises 484 486 471 (0,5)% 2,7 % Opérateurs Internationaux & Services partagés (182) (148) (179) (23,6)% (1,7)% dont Services Financiers Mobiles (56) (75) (72) 24,8 % 21,7 % Résultat d'exploitation (1 752) 2 220 2 250 na na dont Activités télécoms (1 676) 2 309 2 337 na na dont Services Financiers Mobiles (77) (90) (87) 14,8 % 11,9 % Résultat net de l'ensemble consolidé (2 605) 1 015 na Résultat net part du Groupe (2 769) 927 na eCAPEX 3 845 3 131 3 156 22,8 % 21,9 % dont Activités télécoms 3 832 3 115 3 142 23,0 % 22,0 % en % du chiffre d'affaires 18,4 % 15,2 % 15,1 % 3,2 pt 3,2 pt dont Services Financiers Mobiles 13 16 14 (18,5)% (8,9)% EBITDAaL - eCAPEX 1 992 2 727 2 758 (27,0)% (27,8)% Cash-flow organique (activités télécoms) 840 255 229,3 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l’annexe 2.

En millions d’euros Au 30 juin

2021 Au 31 déc.

2020 Endettement financier net (1) 25 344 23 489 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 1,99 1,83

(1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour laquelle ce concept n’est pas pertinent.

(2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents.







Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T2 2021 T2 2020

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 551 - 10 551 10 375 - 10 375 Achats externes (4 391) (1) (4 392) (4 168) (0) (4 168) Autres produits opérationnels 176 - 176 135 - 135 Autres charges opérationnelles (127) (11) (138) (188) (172) (361) Charges de personnel (2 205) (17) (2 222) (2 147) (14) (2 161) Impôts et taxes d'exploitation (307) (31) (338) (317) - (317) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 5 5 na 2 2 Coûts des restructurations na (139) (139) na (7) (7) Dotations aux amortissements des actifs financés (21) - (21) (12) - (12) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (372) - (372) (335) - (335) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (60) (60) - (6) (6) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (0) 0 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (31) 31 na (29) 29 na EBITDAaL 3 272 (222) na 3 312 (167) na Principaux litiges (35) 35 na (169) 169 na Charges spécifiques de personnel (14) 14 na (11) 11 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 5 (5) na 2 (2) na Coûts des programmes de restructuration (199) 199 na (13) 13 na Coûts d'acquisition et d'intégration (11) 11 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (0) (0) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (31) (31) na (29) (29)

Données au 30 juin

6M 2021 6M 2020

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 20 867 - 20 867 20 769 - 20 769 Achats externes (8 733) (4) (8 736) (8 546) - (8 546) Autres produits opérationnels 322 - 322 271 - 271 Autres charges opérationnelles (227) (68) (295) (274) (174) (448) Charges de personnel (4 373) (48) (4 421) (4 342) (33) (4 376) Impôts et taxes d'exploitation (1 188) (31) (1 219) (1 232) - (1 232) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 12 12 na 59 59 Coûts des restructurations na (245) (245) na (13) (13) Dotations aux amortissements des actifs financés (41) - (41) (22) - (22) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (731) - (731) (652) - (652) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (60) (60) - (6) (6) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) 1 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes locatives (58) 58 na (58) 58 na EBITDAaL 5 837 (385) na 5 914 (109) na Principaux litiges (89) 89 na (169) 169 na Charges spécifiques de personnel (41) 41 na (28) 28 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 12 (12) na 59 (59) na Coûts des programmes de restructuration (305) 305 na (19) 19 na Coûts d'acquisition et d'intégration (20) 20 na (10) 10 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (1) (1) na (1) (1) Intérêts sur les dettes locatives na (58) (58) na (58) (58)





Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T2 2021 T2 2020

en données

historiques 6M 2021 6M 2020

en données

historiques eCAPEX 2 085 1 576 3 845 3 156 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 29 15 48 197 Licences de télécommunication 15 41 293 42 Actifs financés 3 59 23 117 Investissements incorporels et corporels 2 132 1 691 4 208 3 513





Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 juin

2021 Au 30 juin

2020 Nombre de clients des services convergents 11 185 10 814 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 218 401 207 956 dont Accès mobiles de clients convergents 20 160 19 233 Accès mobiles seuls 198 241 188 722 dont Clients avec forfaits 78 800 75 094 Clients avec offres prépayées 139 601 132 862 Nombre d'accès fixes (2) 44 770 45 120 Nombre d'accès fixes Retail 29 316 29 322 Nombre d'accès fixes haut débit 22 095 20 971 dont Accès très haut débit (THD) 10 742 8 421 Accès fixes des clients convergents 11 185 10 814 Accès fixes seuls 10 910 10 158 Nombre d'accès fixes bas débit 7 222 8 351 Nombre d'accès fixes Wholesale 15 453 15 797 Total des accès Groupe (1+2) 263 171 253 076

Les données 2020 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2021", accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : https://www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides





Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : des données à méthodes, périmètre et taux de change comparables sont présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : le cash-flow organique des activités télécoms correspond, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et hors effet des principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Convergence

La base-clients et le chiffre d'affaires facturés aux clients (hors ventes d'équipements) de la Convergence concernent les offres convergentes définies comme la combinaison a minima d’un accès haut débit fixe et d’un forfait mobile, et souscrites par les clients du marché grand public.

ARPO Convergent : le chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) est calculé en divisant le chiffre d’affaires des services des offres convergentes grand public facturés aux clients généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Indicateurs de performance

Les accès fixes Retail correspondent au nombre d’accès fixes de détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Les accès fixes Wholesale correspondent au nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Services Mobile Seul

Le chiffre d'affaires des services Mobile Seul concernent les revenus facturés aux clients des offres mobiles hors ceux de la Convergence grand public et hors ventes d'équipements. La base-clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les prépayés.

ARPO Mobile Seul : le chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile Seul (ARPO) est calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile Seul (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile Seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile Seul.

Services Fixe Seul

Le chiffre d'affaires des services Fixe Seul inclut le chiffre d'affaires des services fixes hors ceux de la Convergence grand public et hors ventes d'équipements : téléphonie fixe classique, fixe haut débit, solutions et réseaux d’entreprise (à l’exception de la France, où l'essentiel des solutions et des réseaux d’entreprise est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services fixes seuls comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base-clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe Seul haut débit : le chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe Seul haut débit (ARPO) est calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe Seul haut débit (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe Seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe Seul haut débit.

IT & services d'intégration

Le chiffre d'affaires de l'IT et des services d’intégration inclut les revenus des services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet, offres de vidéoconférence), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité), ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Le chiffre d'affaires réalisé avec les autres opérateurs inclut (i) les services mobiles aux autres opérateurs qui regroupent le trafic mobile entrant, le roaming visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux autres opérateurs qui comprennent notamment l'interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

1 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable.

2 Les revenus du Mobile incluent les services mobiles et les ventes d’équipements mobiles facturés aux entreprises, et le trafic mobile entrant des entreprises facturé aux autres opérateurs.





Pièce jointe