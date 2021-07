Groupe Casino : résultats semestriels 2021 et chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

English French

RESULTATS SEMESTRIELS 2021 & CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2021



Poursuite de la dynamique d'amélioration de la rentabilité



ROC en progression de +24% à change constant, dont +9% en France et +33% en Amérique latine

Chiffre d’affaires stable (-0,5%) en organique sur le semestre

En France, succès de la transformation des enseignes avec une marge de ROC en progression de +81 bp et ouverture de 353 magasins posant les bases d’une forte reprise de la croissance au S2

En France :



Enseignes de distribution 1 : Forte amélioration de la rentabilité dans l’ensemble des enseignes avec une marge de ROC en hausse de +81 bp à 2,1%. Le ROC progresse ainsi de +50% 1 (+49 M€) grâce aux plans de transformation et la réduction des coûts Covid, dans un contexte de baisse de chiffre d’affaires par rapport à la base exceptionnellement élevée du premier confinement au S1 2020. Chiffre d’affaires en variation comparable de -8,4% au T2 2021 en raison de la base élevée de 2020 (+6,0% au T2 2020), de la baisse conjoncturelle du tourisme et de restrictions sanitaires au S1 2021 (fermeture des rayons non-essentiels, couvre-feu). Au-delà de cet effet conjoncturel, le Groupe a poursuivi l’activation de ses leviers de croissance : Accélération sur les priorités stratégiques: (i) l’expansion avec l’ouverture de 353 magasins de proximité sur le semestre (cible initiale de 300 magasins), et (ii) l’e-commerce avec des ventes comparables de +103% sur deux ans, au-delà du marché (+59% 2 ), la poursuite des partenariats Ocado et Amazon et des solutions de quick-commerce depuis 800 magasins . Perspectives S2 2021 : croissance sur des formats rentables avec (i) l’expansion du parc (400 ouvertures sur les formats de proximité Franprix, Vival, Naturalia…), et (ii) l’accélération du

e-commerce avec nos partenariats exclusifs (Ocado, Amazon) et les solutions déployées en magasins. Inflexion depuis début juillet avec une évolution comparable des ventes de -4,0% 3 vs -8,4% au T2, soit une amélioration de +4,4 pts, et une progression du GMV Cdiscount de +13,5%.

Cdiscount : EBITDA S1 2021 à 48 M€ 4 . Poursuite de la croissance de la marketplace au S1 de +33% sur 2 ans (+10% sur un an) et progression du marketing digital de +72% sur 2 ans (+44% sur un an). Perspectives S2 2021 : poursuite des plans stratégiques prioritaires (marketplace, marketing digital, Octopia) permettant une forte croissance de l’EBITDA

et progression du GreenYellow : forte dynamique de l’activité avec un pipeline photovoltaïque de 809 MWc (+85% vs S1 2020) et 3,5 GWc d’opportunités additionnelles. Perspectives S2 2021 : progression de l’EBITDA

(+85% vs S1 2020) et 3,5 GWc d’opportunités additionnelles. RelevanC : progression du chiffre d’affaires de +32% au T2 2021. Signature d’un partenariat commercial avec Google Cloud et Accenture. Perspectives S2 2021 : accélération de l’expansion en France et à l’international

Plan de cession : signature avec BNPP d’un partenariat et d’un accord pour la cession de Floa pour un total de 179 M€ 5 et sécurisation de 99 M€ 6 d’earn-out , portant le total des cessions à 3,1 Mds€. Le Groupe maintient sa cible de plan de cession France de 4,5 Mds€.

, portant le total des cessions à Amélioration des conditions financières, revue des covenants et extension à juillet 2026 de 1,8 Md€ du principal crédit syndiqué de Casino. Au 30 juin 2021, covenant7 confortablement respecté avec une marge de 359 M€ sur l’EBITDA après loyers (2,1x vs. limite à 3,5x).

En Amérique latine :



Forte amélioration de la rentabilité avec un EBITDA et un ROC S1 en progression de +21% et +33% à change constant. Chiffre d’affaires en croissance organique de +5,5% au T2, tiré par Assai (+22%).

à change constant. Chiffre d’affaires en croissance organique de +5,5% au T2, tiré par Assai (+22%). Doublement de la valeur des actifs au Latam depuis l’annonce du spin-off d’Assai8.

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Au S1 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 14 480 M€, stable en organique12 (-0,5%) et de -10,3% au total après prise en compte notamment des effets de change et d’hyperinflation de -7,2%, d’un effet périmètre de -2,2% et d’un effet essence de +0,5%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en recul de -7,3% en comparable. Y compris Cdiscount, la croissance comparable en France s’établit à -6,3%.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de près de 2 Mds€, en hausse de +2,3%13 (+14%2 sur deux ans), porté par l’expansion de la marketplace.

Les ventes en Amérique latine sont en progression de +6,9% en organique1, principalement soutenues par la très bonne performance du Cash & Carry (Assaí) en croissance de +22%2 en organique.

L’EBITDA Groupe s’établit à 1 099 M€, soit une variation de +3% après impact du change et de +11,1% à taux de change constant.

L’EBITDA France (y compris Cdiscount) s’élève à 622 M€, dont 573 M€ sur le périmètre France Retail et 48 M€ pour Cdiscount. L’EBITDA des enseignes de distribution France Retail (hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia) enregistre une progression de +9% à 543 M€. L’EBITDA de GreenYellow s’élève à 28 M€14 et celui de la promotion immobilière à 3 M€.

La marge d’EBITDA France (y compris Cdiscount) ressort à 8,0%, en progression de +105 bp.

L’EBITDA de l’Amérique latine enregistre une croissance de +21,1% hors effet de change en tenant compte de 6 M€ de crédits fiscaux15. Hors crédits fiscaux4 l’EBITDA progresse de +19,8%.

Le ROC Groupe s’établit à 444 M€ (438 M€ hors crédits fiscaux4) soit une variation de +11,4% après impact du change et de +23,5% à taux de change constant (+22% hors crédits fiscaux).

En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à 173 M€, dont 166 M€ sur le périmètre France Retail et

7 M€ pour Cdiscount. Le ROC des enseignes de distribution France Retail (hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia) enregistre une forte croissance de +50% à 146 M€. Le ROC de GreenYellow s’élève à 19 M€ et celui de la promotion immobilière à 2 M€.

Le ROC France (y compris Cdiscount) reflète une marge de 2,2% en progression de +39 bp, soutenue par l’amélioration de France Retail qui enregistre une progression de +45 bp de sa marge à 2,4%.

En Amérique latine, le ROC s’établit à 271 M€ en hausse de +13,5% (+29,9% hors crédits fiscaux et effet de change), tiré par la poursuite de la forte dynamique des ventes chez Assaí, par le transfert des ventes vers l’e-commerce et le repositionnement des hypermarchés chez Multivarejo, et par le maintien de la rentabilité et l’effet positif du développement immobilier chez Éxito.

Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés16



Le Résultat financier normalisé de la période est de -398 M€ (-244 M€ hors intérêts sur passifs

de loyers) contre -404 M€ au S1 2020 (-239 M€ hors intérêts sur passifs de loyers). Sur France Retail, les charges financières incluent au titre du refinancement du Term Loan B d’avril 2021 (i) une charge non récurrente de 40 M€ majoritairement non-cash et (ii) une réduction pérenne des frais financiers de 9 M€ en année pleine. Le résultat financier E-commerce est quasiment stable par rapport à 2020. En Amérique latine, les charges financières sont en baisse.

Le Résultat net normalisé Part du Groupe est en hausse de +23 M€ par rapport au S1 2020.

Le BNPA normalisé dilué17 est de -1,00 € contre -1,20 € au S1 2020.

Les Autres produits et charges opérationnelles s’inscrivent en forte amélioration de +257 M€ (11 M€ au S1 2021 vs -246 M€ au S1 2020). En France, hors plan de cession et GreenYellow, les charges exceptionnelles se réduisent de 29% (de -107 M€ au S1 2020 à -76 M€ au S1 2021). Au Latam les autres produits et charges opérationnelles s’établissent à -34 M€ au S1 2021 (vs -18 M€ au S1 2020).



Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe

Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’inscrit en forte amélioration de +306 M€ à

-35 M€, contre -340 M€ au S1 2020.

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -170 M€ au S1 2021 contre

-162 M€ au S1 2020.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à -205 M€ contre -502 M€ au S1 2020.

Situation financière au 30 juin 2021

-

La Dette financière nette du Groupe hors IFRS 5 s’établit à 6,3 Mds€, stable par rapport au 30 juin 2020, tant en France qu’au Latam. Y compris IFRS 5, elle ressort à 5,5 Mds€ contre 4,8 Mds€ au S1 2020.

Au 30 juin 2021, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) est de 2,6 Mds€, dont

528 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment. Le Groupe dispose par ailleurs de 339 M€ sur un compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute.







FAITS MARQUANTS DU S1 2021

-

Enseignes de distribution : amélioration de la rentabilité et poursuite des priorités sur l’expansion et le e-commerce

L’amélioration de la rentabilité se poursuit dans les enseignes de distribution18, avec une progression de la marge de ROC de +81 bp à 2,1%. Le ROC s’améliore de +50% sur le semestre, à 146 M€ (vs 97 M€ au S1 2020), soutenu par la réduction de la base de coûts de 30 M€ par trimestre suite aux plans de transformation du modèle lancés au T3 2020 (gains de productivité en siège et magasins).

Expansion du parc et digitalisation

Le Groupe a poursuivi l’expansion du parc de magasins avec l’ouverture de 353 magasins de proximité urbaine , péri-urbaine et rurale sur le semestre (dont 26 Naturalia) . Au T2 2021, 238 magasins ont été ouverts, en ligne avec la cible initiale de 200 ouvertures.

, (dont 26 Naturalia) Au T2 2021, 238 magasins ont été ouverts, en ligne avec la cible initiale de 200 ouvertures. Le Groupe compte 613 magasins équipés de solutions autonomes à fin juin 2021 (vs 533 fin 2020) facilitant les ouvertures le soir et le week-end. 63% des paiements en Hypermarchés Géant et 58% en Supermarchés Casino sont réalisés par smartphone ou caisse automatique à fin juin 2021 (vs 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l’application CasinoMax représentent 24% des ventes en hypermarchés et supermarchés au T2 (vs 22% fin 2020).

E-commerce alimentaire

Le e-commerce alimentaire 19 a enregistré une croissance de +15% en comparable sur le semestre, soit une progression de +103% sur 2 ans, au-delà du marché (+59% 20 ), avec une offre élargie couvrant l’ensemble des besoins des clients sur la livraison à domicile avec des partenaires technologiques leaders sur leur domaine : Livraison à J+1 depuis l’entrepôt O’logistique (automatisé avec la technologie Ocado) via les services Monoprix Plus (30 000 références) et Casino Plus (24 000 références) ; Livraison le jour-même / solutions de click&collect en magasins en accélération avec le lancement d’une offre Amazon de click & collect dans les 2 heures depuis les Géant Casino et Supermarchés Casino (cible de 180 magasins). Par ailleurs de nouveaux déploiement de lockers Amazon sont prévus, en sus des 600 installés à date dans le Groupe ; Livraison en moins de 2 heures : extension du partenariat avec Amazon à Montpellier et Strasbourg en plus de Paris, Nice, Lyon et Bordeaux ; Livraison en moins de 30 minutes : déploiement d’une offre de quick commerce depuis 800 magasins via les services de livraison Franprix et les partenariats Deliveroo et Uber Eats ; Lancement d’une marktetplace alimentaire sur le site Casino.fr

a enregistré une croissance de +15% en comparable sur le semestre, soit une progression de sur 2 ans, au-delà du marché (+59% ), avec une offre élargie couvrant l’ensemble des besoins des clients sur la livraison à domicile avec des partenaires technologiques leaders sur leur domaine :

Initiatives commerciales des enseignes

Les enseignes du Groupe adaptent leurs offres aux nouveaux modes de consommation en développant toute une série d’initiatives destinées à répondre aux attentes des consommateurs :

Elargissement de la gamme de services chez Monoprix à travers trois axes principaux : (i) la santé avec les espaces Santé Au Quotidien, concepts dédiés au bien-être avec des conseils personnalisés d’un docteur en pharmacie, et une gamme de produits au CBD ; (ii) les produit locaux en alimentaire et non alimentaire issus d’un rayon de moins de 100km et (iii) une offre sur la mobilité douce incluant des vélos, des trottinettes, une station-service et des accessoires (casques, objets connectés et accessoires de mode)

à travers trois axes principaux : (i) avec les espaces Santé Au Quotidien, concepts dédiés au bien-être avec des conseils personnalisés d’un docteur en pharmacie, et une gamme de produits au CBD ; (ii) en alimentaire et non alimentaire issus d’un rayon de moins de 100km et (iii) incluant des vélos, des trottinettes, une station-service et des accessoires (casques, objets connectés et accessoires de mode) Développement de Franprix en banlieue avec 150 ouvertures prévues en 2 ans et des services clients spécifiques (presse, réception de colis, restauration du soir avec des plats chauds et cuisinés et location de vélos électriques en partenariat avec Véligo)

avec et des (presse, réception de colis, restauration du soir avec des plats chauds et cuisinés et location de vélos électriques en partenariat avec Véligo) Evolution des concepts chez Géant Casino et Supermarchés Casino : les deux enseignes ont introduit l’intelligence artificielle dans la gestion opérationnelle des magasins et des partenariats ont été conclus avec une quinzaine de marques et start-up pour implanter des concepts innovants (produits artisanaux en circuits courts : jus, miels, crèmerie…). Géant a déployé des zones fruits et légumes élargies, des espaces cash & carry, développé des corners sur la mobilité électrique et lancera prochainement des

corners jouets avec La Grande Récré. Par ailleurs 9 petits Géants déficitaires ont été convertis en Supermarchés Casino afin de proposer une offre plus adaptée aux besoins locaux.

Perspectives S2 2021 : compte tenu du succès des plans de transformation des enseignes et de leur rentabilité, forte reprise de la croissance au S2 sur des formats rentables avec (i) l’accroissement du parc (400 ouvertures) et (ii) l’accélération du e-commerce

Cdiscount21 : bonne performance de la marketplace, du marketing digital et d’Octopia sur le semestre

Cdiscount enregistre un EBITDA de 49 M€22, stable sur un an (+148% sur 2 ans).

La marketplace enregistre une croissance de son volume d’affaires (« GMV ») semestriel de +33% sur deux ans (+10% sur un an) :

La quote-part de la marketplace dans le GMV progresse de +4 pts sur un an à 46%

Les revenus marketplace progressent de +17% (+39% sur 2 ans) et atteignent 199 M€ sur 12 mois glissants

Les services de fulfillment by Cdiscount représentent 35% du GMV marketplace (+7 pts sur un an).

Le marketing digital dont les revenus ont crû de +44% sur le semestre reste soutenu par le développement de la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) sur laquelle les produits sponsorisés ont augmenté de +91% au S1 2021.

La solution marketplace clé en main Octopia connaît une croissance rapide avec une progression de +60% de son volume d’affaires sur le semestre (x3 sur deux ans) sur les services de Products-as-a-Service et Fulfillment-as-a-Service. Les solutions de Merchants-as-a-Service et Marketplace-as-a-Service enregistrent un bon démarrage.

Perspectives S2 2021 : poursuite des plans stratégiques prioritaires (marketplace, marketing digital, Octopia) permettant une forte croissance de l’EBITDA.

GreenYellow : progression du pipeline photovoltaïque de +85% sur un an et premiers pas en Europe

Au 30 juin 2021, GreenYellow enregistre un EBITDA de 37 M€23. En excluant les gains liés à des cessions d’actifs, l’EBITDA a progressé de +40% au S1 2021 comparé au S1 2020.

GreenYellow affiche un pipeline avancé de 809 MWc pour le solaire photovoltaïque, en forte progression de +85% par rapport au 30 juin 2020 avec un pipeline additionnel d’opportunités de 3,5 GWc. Concernant les projets d’efficacité énergétique, le pipeline avancé atteint 350 GWh, en croissance de +78% par rapport au 30 juin 2020 avec un pipeline additionnel d’opportunités de près de 900 GWh.

L’expansion s’est poursuivie avec le lancement d’un premier projet solaire de 4 MWc en Bulgarie par le biais d’un partenariat stratégique avec Solarpro, principal opérateur du secteur photovoltaïque en Europe. GreenYellow indique vouloir se développer rapidement en Europe de l’est (Pologne, Hongrie, Bulgarie).

Durant ce premier semestre, GreenYellow a également renforcé ses positions sur ses géographies historiques en accompagnant ses clients à la fois avec des projets solaires et d’efficacité énergétique :

En Afrique, avec le projet de la plus grande centrale solaire en autoconsommation au Sénégal

(1,6 MWc) pour un acteur de l’agroalimentaire A Madagascar, avec l’extension de la plus grande centrale du pays de 20 MWc pour atteindre

40 MWc En France, avec la mise en service d’ombrières de 4,7 MWc à Magny-Cours et le partenariat avec Franprix, visant à la fois la réduction de consommation de 30% et celle de l’empreinte carbone des installations frigorifiques En Asie, avec la solarisation de deux sites pour l’industriel Panel Plus Co. (fabricant de panneaux de particules) situés en périphérie de Bangkok et que dans la province Sud de Songkhla En Colombie, avec un programme de cold PPA dans un nouveau bâtiment en construction pour un groupe hôtelier international



Perspectives S2 2021 : progression de l’EBITDA.



RelevanC

RelevanC poursuit son accélération avec un chiffre d’affaires en croissance de +32% au second trimestre.

Sur le trimestre, RelevanC a renforcé son positionnement avec

Un partenariat avec Google Cloud et Accenture pour intensifier le développement et la commercialisation des solutions RelevanC L’attribution du statut de partenaire Premier à RelevanC, et intégration des solutions RelevanC à la marketplace B2B de Google Cloud



Perspectives S2 2021 : (i) poursuite de la politique de partenariat et (ii) accélération de la croissance en France et à l’international grâce aux partenaires, notamment Google Cloud et Accenture

Succès de la scission des activités d’Assaí en Amérique latine

La scission des activités d’Assaí a été réalisée le 31 décembre 2020 et la cotation d’Assaí a eu lieu le 1er mars 2021. Les actions Assaí ont été distribuées aux actionnaires de GPA selon la parité d’une action Assaí pour une action GPA

Chaque entité fonctionne désormais de manière autonome et bénéficie d’un accès direct aux marchés de capitaux et aux différentes sources de financement.

La valorisation de la participation de Casino en Amérique latine a doublé depuis l’annonce du spin-off24 d’Assaí, progressant de 1,1 Md€ à 2,3 Mds€

Renforcement des engagements RSE du Groupe

Le groupe Casino, qui est le premier distributeur en terme de performance RSE selon Vigeo Eiris25, filiale de Moody’s, a été maintenu au niveau AA par MSCI en juin 2021.

Le Groupe poursuit ses actions en faveur du climat et s’est engagé à réduire de -38% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 203026, renforçant l’engagement pris et validé en 2018 par le Science Based Target de

-18% entre 2015 et 20253. Le Groupe déploie ses actions de réduction des émissions carbone sur toutes les géographies (partenariat Franprix/GreenYellow afin de réduire l’empreinte carbone des meubles froids, gaz réfrigérants neutres en carbone dans les magasins Carulla FreshMarket en Colombie).

Cdiscount est désormais neutre en carbone sur la livraison via la réduction des émissions (emballage 3D, chargement en vrac) et la séquestration des émissions résiduelles

Le Groupe mène une politique destinée à promouvoir une consommation responsable en enregistrant une progression de la part du bio de +0,9 pt27 sur le S1, et en déployant de nouveaux concepts de vrac en partenariat avec les marques nationales. Parmi les autres actions réalisées, le Groupe a dématérialisé les bons de réduction dans les enseignes Casino grâce à l’application Casino Max dès 2020 ainsi que les tickets de caisse et les bons d’achats depuis mars 2021. Cdiscount vise pour sa part à déployer des emballages réutilisables qui seront proposés à tous les clients d’ici fin 2021. Par ailleurs, le Groupe a étendu le crédit syndiqué Monoprix avec une clause d’ajustement annuel de la marge en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE (gaz à effet de serre, label responsable protéines végétales).

Par ailleurs, le Groupe continue de mener des actions de solidarité et s’est engagé auprès de nombreuses associations au premier semestre (Franprix avec le Secours Populaire, Monoprix avec la Fondation des femmes). Plusieurs actions de collecte de denrées alimentaires pour les étudiants en difficultés ont également été mise en place dans les enseignes Casino, en partenariat avec les banques alimentaires. Enfin, le Groupe s’est engagé à œuvrer pour la revitalisation des zones rurales par l’installation d’espaces culturels dans les enseignes de proximité Casino en partenariat avec la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière





Plan de cession d’actifs

Le 27 juillet 2021, le Groupe a signé avec BNPP un partenariat et un accord en vue de la cession de Floa pour 179 M€28. Ce partenariat prévoit le développement de l’activité paiement fractionné « FLOA PAY ». Dans ce cadre, le groupe Casino restera associé au succès du développement de l’activité paiement de FLOA à hauteur de 30% de la valeur future créée29.

Par ailleurs, le Groupe a sécurisé et constaté d’avance 99 M€ de complément de prix dans le cadre des JV Apollo et Fortress30.

Le montant total des cessions signées ou sécurisées s’établit à 3,1 Mds€.

Plan de refinancement

Le groupe Casino a annoncé avoir amélioré les conditions financières et étendu la maturité de son principal crédit syndiqué d’échéance initiale octobre 2023 à juillet 202631 pour 1,8 Md€.

Afin de prendre en compte l’amélioration de la structure financière du Groupe et le plan de développement de GreenYellow, les covenants financiers ont été allégés : ainsi, à partir du 30 juin 2021 le Groupe s’engage au niveau du périmètre France retail et e-commerce, hors GreenYellow, à respecter chaque trimestre, en lieu et place des précédents covenants:

un ratio de Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers sous les 3,5x ; au 30 juin 2021 ce covenant est largement respecté, avec un ratio à 2,1x, soit une marge de 359 M€ sur l’EBITDA après loyers un ratio EBITDA après loyers / Frais financiers supérieur à 2,5x ; au 30 juin 2021 ce covenant est largement respecté, avec un ratio à 3,2x, soit une marge de 199 M€ sur l’EBITDA après loyers



En outre Monoprix a étendu à janvier 2026 une ligne de crédit syndiqué de 130 M€ incluant une clause d’ajustement annuel de la marge en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les scope 1 & 2 Part du chiffre d’affaires labellisé responsable Chiffre d’affaires réalisé avec des protéines végétales











Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021

-

Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 7 334 M€, en baisse de -6,5% au total affecté par des effets de change et de périmètre de respectivement -3,0% et -2,2%. L’effet calendaire est de

-0,5%. La croissance comparable32 du Groupe s’établit à +6,0% sur deux ans (-4,1% au T2 2021 après +10,4% au T2 2020). La France (y compris Cdiscount) enregistre une variation de -1,2%1 sur deux ans de ses ventes en comparable (-8,4% sur un an).

Sur le périmètre France Retail, la croissance comparable s’établit à -8,4% sur le trimestre, impactée par une base de comparaison défavorable (+6,0% au T2 2020). Les formats qui avaient le plus bénéficié de l’effet de ventes massives liées au premier confinement de l’année dernière ont été le plus pénalisés, à l’instar des formats de proximité (-11,2%) et de Franprix (-12,5%).

Le trimestre a été marqué par un durcissement des restrictions sanitaires avec un couvre-feu qui a entraîné une fermeture anticipée des magasins autonomes, le troisième confinement qui a conduit à une diminution temporaire de la population à Paris, une baisse temporaire du tourisme et la fermeture des rayons dits non essentiels qui a pesé sur les hypermarchés Géant (-9,9%) et Monoprix (-4,9%).

Cdiscount33 affiche sur le trimestre un volume d’affaires (« GMV ») en hausse de +16% sur deux ans (-6% sur un an). Le GMV marketplace est en croissance de +30% sur deux ans (-7% sur un an).

En Amérique latine, les ventes progressent de +5,5% en organique sur le trimestre. La croissance comparable est en hausse de +12,3% sur deux ans (stable sur un an). Ce trimestre, les ventes en Amérique latine restent tirées par l’excellente performance d’Assaí (+9,2%2 en comparable, +22%2 en organique), toujours portée par l’attractivité du format commercial et le succès de la stratégie d’expansion.

Perspectives S2 2021 en France



-

Tous les formats ayant une rentabilité très satisfaisante, priorité à la croissance avec l’expansion du parc de magasins et l’accélération du e-commerce : Ouverture de 400 magasins de proximité au S2 2021 (Franprix, Vival, Naturalia …), portant le total annuel à 750 ouvertures Accélération du e-commerce sur des modèles structurellement rentables grâce à nos partenariats exclusifs (Ocado, Amazon) et les solutions déployées en magasins

Poursuite du développement de Cdiscount, GreenYellow Le Groupe Casino poursuit ses travaux préparatoires en vue de financer l’accélération de la croissance de GreenYellow et Cdiscount

Progression de la capacité d’autofinancement 34 Poursuite de la croissance de l’EBITDA Forte réduction des charges exceptionnelles Expansion sur les formats de proximité et l’e-commerce alimentaire, peu consommateurs

de Capex



Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 juillet 2021 pour arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2021. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

La présentation des résultats semestriels 2021 est accessible sur le site du Groupe Casino

( www.groupe-casino.fr )



ANNEXES – INFORMATIONS ADDITIONNELLES S1 2021 RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES FINANCEMENTS OBLIGATAIRES LEVES DEPUIS 2019

Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le 1er semestre clos au 30 juin 2021 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires35

7 810 6 670 14 480 EBITDA1 622 477 1 099 (-) impact des loyers36

(326) (145) (471) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 296 331 628

Informations financières sur une période de 12 mois au 30 juin 2021 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires1 16 319 13 933 30 253 EBITDA1 1 599 1 178 2 777 (-) impact des loyers2 (640) (273) (912) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 37

959 905 1 865 (ii) Dette financière brute1 38

5 279 3 198 8 477 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1 39

538 1 595 2 133

Au 30 juin 2021, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + E-commerce » était de 2,6 Mds€,

dont 528 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, et 2 032 M€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres

Covenants testés dès le 30 juin 2021 conformément à la ligne de crédit syndiquée en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021

Type de covenant (France et ecommerce hors Greenyellow) Au 30 juin 2021 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers < 3,50x 2,12x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets > 2,50x 3,20x

Le solde du compte séquestre s’établit à 339 M€ au 30 juin 2021, après prise en compte du remboursement à l’échéance de l’obligation arrivée à maturité en mai 2021 (118 M€).

Aucune somme n’a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde demeure de 0€.





ANNEXES – RESULTATS SEMESTRIELS

Chiffre d’affaires semestriel consolidé par segment

Chiffre d’affaires

En M€ S1 2020 retraité S1 2021 Variation Var. TCC France Retail 7 791 6 863 -11,9% -8,1%1 Latam Retail 7 401 6 670 -9,9% +6,9%40

E-commerce (Cdiscount) 948 947 0,0% -0,8%1 Total Groupe 16 140 14 480 -10,3% -0,5%1

EBITDA semestriel consolidé par segment

EBITDA

En M€ S1 2020 retraité S1 2021 Variation Var. TCC France Retail 561 573 +2,2% +2,6% Latam Retail 459 477 +3,9% +21,4% E-commerce (Cdiscount) 43 48 +12,6% +12,6% Total Groupe 1 063 1 099 +3,3% +11,1%

Résultat Opérationnel Courant semestriel consolidé par segment

ROC

En M€ S1 2020 retraité S1 2021 Variation Var. TCC France Retail 154 166 +8,1% +9,3% Latam Retail 239 271 +13,5% +32,9% E-commerce (Cdiscount) 6 7 +11,9% +11,9% Total Groupe 399 444 +11,4% +23,5%





Résultat net semestriel normalisé

En M€ S1 2020

retraité Éléments de normalisation S1 2020

retraité normalisé S1 2021 Éléments de normalisation S1 2021

normalisé Résultat Opérationnel Courant 399 0 399 444 0 444 Autres produits et charges opérationnels (246) 246 0 11 (11) 0 Résultat opérationnel 153 246 399 455 (11) 444 Coût de l'endettement

financier net (188) 0 (188) (224) 0 (224) Autres produits et charges financiers41

(291) 74 (217) (175) 0 (174) Charge d'impôt42

15 (65) (50) (46) (9) (55) Quote-part de résultat

des entreprises associées 15 0 15 29 0 29 Résultat net

des activités poursuivies (295) 255 (40) 41 (20) 21 xx xx xx xx dont intérêts minoritaires43

45 9 55 76 18 93 dont Part du Groupe (340) 245 (95) (35) (38) (72)

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23.

Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions (par exemple les instruments de Total Return Swap portant sur les titres GPA) et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.





Évolution de la dette financière nette semestrielle par entité

Dette financière nette hors IFRS 5

En M€ S1 2020 Evolution S1 2021 France (4 620) 43 (4 577) dont France Retail hors GreenYellow (4 415) 210 (4 205) dont E-commerce (Cdiscount) (376) -52 (428) dont GreenYellow 171 -115 57 Latam Retail (1 726) -41 (1 767) dont Multivarejo (636) -144 (780) dont Assai (866) 16 (851) dont Grupo Éxito (21) 46 26 dont Segisor (178) 15 (162) Total (6 347) 3 (6 344)





Dette financière nette semestrielle France hors IFRS 5

En M€ - France + Cdiscount (hors GreenYellow) S1 2020 S1 2021 DFN hors IFRS 5 France au 1er janvier (4 222) (3 873) Cash-flow libre44

avant cessions et plan de cession (297) (346) Frais financiers45

(228) (164) Dividendes versés aux actionnaires

et porteurs de TSSDI (37) (28) Rachats d’actions et transactions

avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (1) (1) Autres investissements financiers (255)46

14547

Autres éléments non cash 32 (458)48

dont frais financiers non cash 79 (30) Variation de dette financière nette hors IFRS 5 avant cessions -786 -853 Plan de cession et autres cessions 216 9349

Dette financière nette hors IFRS 5 au 30 juin (4 792) (4 633)





ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé par segment

CA HT

(en M€) CA

T2 2021 Croissance

totale Croissance

organique50

Croissance

comparable1 Comparable1 2 ans France Retail 3 475 -11,0% -8,9% -8,4% -2,9% Cdiscount 464 -7,0% -8,3% -8,3% +10,9% Total France 3 939 -10,6% -8,9% -8,4% -1,2% Latam Retail 3 394 -1,4% +5,5% -0,2% +12,3% TOTAL GROUPE 7 334 -6,5% -2,4% -4,1% +6,0% GMV Cdiscount 984 -6,1% -5,3% n.a. n.a.

Variation du chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

CA HT par enseigne (en M€) CA T2 2021 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Comparable1

2 ans Monoprix 1 093 -3,9% -3,3% -4,9% -2,1% Supermarchés 711 -8,8% -12,7% -10,4% -1,5% dont SM Casino51

670 -9,5% -13,4% -12,2% -1,8% Franprix 379 -15,2% -14,4% -12,5% +0,4% Proximité & Divers52

449 -28,8% -4,2% -10,7% +0,7% dont Proximité53

342 -5,5% -6,7% -11,2% +4,8% Hypermarchés 844 -7,5% -12,7% -9,9% -10,6% dont Géant2 796 -8,2% -13,9% -11,4% -11,5% FRANCE RETAIL 3 475 -11,0% -8,9% -8,4% -2,9%

Principales données semestrielles Cdiscount54



Chiffres clés S1 2020 S1 2021 Croissance publiée Croissance sur 2 ans GMV (volume d’affaires) total TTC 1 946 1 991 +2,3% +13,5% dont ventes en propre 906 865 -4,5% dont marketplace 676 747 +10,5% Quote-part marketplace (%) 42,7% 46,3% +3,6 pts Chiffre d’affaires (en M€) 1 049 1 009 -3,8% +1,4% Trafic (en millions de visites) 554 550 -0,7%





ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) T2 2021 Variation comparable (hors calendaire) Variation comparable (hors calendaire) 2 ans Monoprix 987 -4,9% -2,1% Franprix 445 -13,6% -0,9% Supermarchés 667 -10,1% -1,2% Hypermarchés 691 -6,2% -7,4% Proximité & Divers 581 n.a. n.a. Dont Proximité 424 -11,3% +4,7% TOTAL ALIMENTAIRE 3 370 -8,3% -2,4%





VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) T2 2021 Variation comparable (hors calendaire) Variation comparable (hors calendaire) 2 ans Hypermarchés 95 -26,3% -27,3% Cdiscount 791 -5,3% +14,5% TOTAL NON-ALIMENTAIRE 887 -5,5% +11,3%





VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

(en M€, hors essence) T2 2021 Variation comparable (hors calendaire) Variation comparable (hors calendaire) 2 ans TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 4 257 -7,9% -0,3%





Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 HM Géant Casino 104 105 105 104 95 dont Affiliés Franchisés France 4 4 4 3 3 Affiliés International 6 7 7 7 7 SM Casino 415 414 419 417 422 dont Affiliés Franchisés France 69 68 71 68 64 Affiliés International 22 23 24 25 22 Monoprix 789 791 799 806 830 dont Affiliés Franchisés 190 191 192 195 201 Naturalia Intégrés 181 181 184 189 203 Naturalia Franchisés 26 28 32 34 39 Franprix 869 869 872 877 890 dont Franchisés 481 463 479 493 533 Proximité 5134 5 166 5 206 5 311 5 502 Autres activités 219 219 233 334 320 Total France 7 530 7 564 7 634 7 849 8 059





INTERNATIONAL 30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 ARGENTINE 25 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 10 URUGUAY 93 92 93 93 92 HM Géant 2 2 2 2 2 SM Disco 29 29 30 30 30 SM Devoto 24 24 24 24 24 SUP Devoto Express 36 35 35 35 34 Möte 2 2 2 2 2 BRÉSIL 1 070 1 054 1 057 1 058 1 058 HM Extra 107 104 103 103 103 SM Pão de Açúcar 182 182 182 182 181 SM Extra 151 147 147 147 147 Compre Bem 28 28 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 169 176 184 184 187 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 238 239 236 237 236 Drugstores 122 104 103 103 102 + Stations-service 73 74 74 74 74 COLOMBIE 1 981 1 980 1 983 1 974 2 006 HM Éxito 92 92 92 92 92 SM Éxito et Carulla 157 154 153 153 155 SM Super Inter 69 69 69 61 61 Surtimax (discount) 1 536 1 539 1 544 1 548 1 577 dont « Aliados » 1 459 1 465 1 470 1 476 1 505 B2B 32 34 34 34 34 SUP Éxito Express et Carulla Express 95 92 91 86 87 CAMEROUN 1 2 2 2 3 Cash & Carry 1 2 2 2 3 Total International 3 170 3 153 3 160 3 152 3 184

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 30 juin 2021 30 juin 2020 retraité55

ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 14 480 16 140 Autres revenus 224 245 Revenus totaux 14 704 16 385 Coût d’achat complet des marchandises vendues (11 071) (12 402) Marge des activités courantes 3 633 3 983 Coûts des ventes (2 531) (2 928) Frais généraux et administratifs (657) (656) Résultat opérationnel courant 444 399 Exprimé en % du CA HT 3,1% 2,5% Autres produits opérationnels 247 225 Autres charges opérationnelles (236) (471) Résultat opérationnel 455 153 Exprimé en % du CA HT 3,1% 1,0% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 8 9 Coût de l’endettement financier brut (231) (197) Coût de l’endettement financier net (224) (188) Autres produits financiers 69 87 Autres charges financières (243) (377) Résultat avant impôt 57 (325) Exprimé en % du CA HT 0,4% -2,0% Produit (Charge) d’impôt (46) 15 Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 29 15 Résultat net des activités poursuivies 41 (295) Exprimé en % du CA HT 0,3% -1,8% dont, part du Groupe (35) (340) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 76 45 ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (169) (158) dont, part du Groupe (170) (162) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 2 4 ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (128) (452) dont, part du Groupe (205) (502) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 77 50

Résultat net par action

En euros 30 juin 2021 30 juin 2020 retraité1 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (0,66) (3,48) dilué (0,66) (3,48) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (2,24) (4,98) dilué (2,24) (4,98)





État du résultat global consolidé

En millions d’euros Du 1er janvier au 30 juin 2021 Du 1er janvier au 30 juin 2020 retraité56

Résultat net de l’ensemble consolidé (128) (452) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 137 (1 184) Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 20 (14) Écarts de conversion (ii) 120 (1 148) Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI (1) - Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables 3 (26) Effets d'impôt (5) 4 Eléments non recyclables en résultat (3) 2 Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI - - Écarts actuariels (4) 3 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt 1 (1) Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 134 (1 182) Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt 6 (1 634) Dont part du Groupe (127) (979) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 133 (655)

La variation de la réserve de coût de couverture sur le 1er semestre 2021 et sur le 1er semestre 2020 n’est pas significative La variation positive du 1er semestre 2021 de 120 millions d’euros résulte principalement de l’appréciation de la monnaie brésilienne pour respectivement 218 millions d’euros compensée par la dépréciation de la monnaie colombienne pour -81 millions d’euros. La variation négative du 1er semestre 2020 de 1 148 millions d’euros résultait principalement de la dépréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement -839 et -259 millions d’euros

État de la situation financière consolidée

ACTIFS 30 juin 2021 31 décembre 2020 En millions d'euros Goodwill 6 764 6 656 Immobilisations incorporelles 2 126 2 061 Immobilisations corporelles 4 457 4 279 Immeubles de placement 423 428 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 862 4 888 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 214 191 Autres actifs non courants 1 217 1 217 Actifs d'impôts différés 1 111 1 035 Actifs non courants 21 174 20 754 Stocks 3 349 3 209 Créances clients 860 941 Autres actifs courants 1 967 1 770 Créances d'impôts courants 202 167 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 133 2 744 Actifs détenus en vue de la vente 1 064 932 Actifs courants 9 574 9 763 TOTAL ACTIFS 30 748 30 517 PASSIFS 30 juin 2021 31 décembre 2020 En millions d'euros Capital social 166 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 2 937 3 097 Capitaux propres part du Groupe 3 103 3 263 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 998 2 856 Capitaux propres 6 101 6 118 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 348 351 Autres provisions non courantes 380 374 Dettes financières brutes non courantes 7 244 6 701 Passifs de loyers non courants 4 260 4 281 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 53 45 Autres dettes non courantes 173 201 Passifs d'impôts différés 540 508 Passifs non courants 12 998 12 461 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 12 12 Autres provisions courantes 163 189 Dettes fournisseurs 5 392 6 190 Dettes financières brutes courantes 1 823 1 355 Passifs de loyers courants 706 705 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 119 119 Dettes d'impôts exigibles 64 98 Autres dettes courantes 3 170 3 059 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 201 210 Passifs courants 11 650 11 937 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 30 748 30 517

État des flux de trésorerie consolidés

En millions d’euros 30 juin 2021 30 juin 2020 retraité57 Résultat avant impôt des activités poursuivies 57 (325) Résultat avant impôt des activités abandonnées (209) (104) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (151) (429) Dotations aux amortissements 654 664 Dotations aux provisions et dépréciation (81) 94 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur (4) 73 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 9 6 Autres charges / (produits) calculés (13) (31) Résultats sur cessions d’actifs (97) (49) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle 11 20 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 10 15 Coût de l’endettement financier net 224 188 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 154 165 Coût de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 23 32 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 90 15 Capacité d’Autofinancement (CAF) 829 764 Impôts versés (87) (45) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (906) (766) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (97) 105 Flux nets de trésorerie générés par l’activité (262) 58 Dont activités poursuivies (45) 42 Décaissements liés aux acquisitions : § d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (499) (447) § d’actifs financiers (3) (472) Encaissements liés aux cessions : § d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 19 169 § d’actifs financiers 158 254 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (9) 165 Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises (6) (10) Variation des prêts et avances consentis (16) (21) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées (49) (14) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (404) (375) Dont activités poursuivies (355) (361) Dividendes versés : § aux actionnaires de la société mère - - § aux intérêts ne donnant pas le contrôle (77) (33) § aux porteurs de TSSDI (32) (33) Augmentation et diminution de capital de la société mère - - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle 3 (21) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus - (1) Augmentation emprunts et dettes financières 2 636 1 064 Diminution emprunts et dettes financières (1 998) (837) Remboursement des passifs de loyer (321) (311) Intérêts financiers nets versés (335) (455) Autres remboursements (13) (9) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (6) (27) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (143) (664) Dont activités poursuivies (138) (637) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies 74 (398) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées - - Variation de trésorerie (735) (1 379) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 2 675 3 530 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 675 3 471 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) 59 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 1 940 2 151 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 1 941 2 086 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) 65

