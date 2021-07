„Novaturo“ grupės 2021 m. pirmojo pusmečio rezultatai: turizmo sektoriaus atsigavimas

English Lithuanian

Per pirmus šių metų 6 mėnesius bendrovė uždirbo 1,1 milijoną grynojo pelno, kai tuo tarpu 2020 metais tuo pačiu laikotarpiu patyrė 2,2 milijono eurų nuostolio. Įmonių grupės EBITDA šį pusmetį pasiekė 1,8 milijonus eurų, lyginant su 0,8 milijono eurų nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 2019 metų pirmąjį pusmetį šie pelningumo rodikliai buvo kuklesni, EBITDA siekė 1,7 milijono eurų, o grynasis pelnas 0,4 milijono eurų. Per pirmąjį 2021 metų pusmetį atostogų krypčių pasiūla tapo panaši į įprastinę prieš pandeminio laikotarpio pasiūlą.

Per pirmąjį šių metų pusmetį įmonių grupė aptarnavo kiek daugiau nei 46 tūkst. klientų, 48 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Grupės pajamos per šių metų 6 mėn. pasiekė 29,1 mln. eurų ir 24 proc. viršijo 2020 metų pirmo pusmečio rezultatus. Per šių metų pirmąjį pusmetį aptarnautų žmonių skaičiaus bei uždirbtos pajamos dar nusileidžia 2019 m. pirmojo pusmečio rezultatams, tačiau įmonių grupė kas mėnesį stabiliai mažina skirtumą.

Laipsniškai atnaujinant veiklą, bendrovės veiklos sąnaudos pasiekė 3,6 mln. eurų, t. y. 1 proc. mažesnės nei pernai tuo pat metu. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos mažėjo 17 proc., palyginus su 2020 metų pirmuoju pusmečiu. „Lyderystė rinkoje pirmiems atidarant saugias atostogų kryptis, didinamos skrydžių programos, prasidėję vakcinacijos procesai lėmė teigiamus pirmojo pusmečio pelningumo rodiklius“, - sako Audronė Keinytė „Novaturo“ grupės vadovė.

Atsigaunantis turizmo sektorius ir planai rudens sezonui

2021 metų atostogų sezoną vasario mėnesį bendrovė pradėjo suplanuotomis skrydžių programomis, o nuo kovo mėnesio laipsniškai didino veiklos apimtis. Pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vykdomi skrydžiai į Tenerifės bei Egipto kurortus. Antrąjį metų ketvirtį iš visų Baltijos šalių įmonių grupė atnaujino skrydžius į populiariausią vasaros atostogų kryptį – Turkiją. Nuo gegužės mėn. vidurio atostogų krypčių krepšelį papildė Graikijos salos: Kreta, Rodas bei Korfu. Birželio mėnesį startavo suplanuotos skrydžių programos į Bulgariją bei Juodkalniją. Pastaroji atostogų kryptis tapo šios vasaros keliautojų atradimu, dėl didelės paklausos bendrovė dvigubino skrydžius į Juodkalnijos kurortus.

Birželio mėnesį Lietuvoje buvo panaikinta didžioji dalis ribojimų, prasidėjo vakcinacijos procesai, žmonės pradėjo laisviau ir aktyviau keliauti. Birželio mėnesį atostogų į užsienio kurortus išskrido 17 tūkstančių keliautojų, tai yra 7 tūkstančiais daugiau nei gegužę.

Metų viduryje vakcinacijos tempai įgavo pagreitį, nuo liepos įsigaliojęs ES skaitmeninis COVID pažymėjimas stabilizavo keliavimo taisykles ir atvėrė galimybes vis daugiau žmonių saugiai keliauti. Testavimo paslaugos keliautojams tapo plačiai prieinamos, daugelyje šalių testus galima atlikti pačiuose oro uostuose. Draudimo kompanijos, bankai taip pat prisitaikė prie šių pokyčių ir siūlo specialius COVID-19 draudimus, kurie susirgimo atveju, dengia gydymo išlaidas. Visos turistinės šalys yra pilnai adaptavęsi prie naujos keliavimo realybės ir yra įsidiegę saugumo bei higienos protokolus, kurie privalomi visiems turizmo sektoriaus segmentams: viešbučiams, restoranams, sveikatingumo centrams, transporto paslaugų teikėjams ir t.t.

Dar paprasčiau šiuo metu keliauja pasiskiepiję ar virusu persirgę žmonės. „Testavimo bei izoliacijos reikalavimai jiems nėra taikomi. Nors gal ir ne taip greitai kaip norėtųsi, bet pasiskiepijusių žmonių skaičius visame pasaulyje nuosekliai didėja, jie ir toliau keliauja, planuoja būsimas keliones. Šių metų liepą ir rugpjūtį keliones planuojančių žmonių skaičius artėja prie prieš pandeminio laikotarpio lygio.

Stebime kelionių pirkimo tendencijas ir adaptuodamiesi prie rinkos sąlygų, keliautojams pradėjome akcentuoti kelionių rezervavimo lankstumą. Nuo rugsėjo, be šiuo metu pasiūloje esančių atostogų krypčių, planuojame skrydžius ir į tradicines rudens kryptis – Portugaliją, Italiją bei Ispaniją. Išankstinių kelionių rezervacijų skaičiai auga ir leidžia prognozuoti, kad trečiojo šių metų ketvirčio mėnesiais su mumis keliaujančių žmonių skaičiai grupės mastu priartės prie 20 tūkstančių kas mėnesį. Tikimės, kad vis daugiau žmonių ras motyvų skiepytis ir toliau, kad susidarytų reikšmingas visuotinis imunitetas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, - apie atsigaunantį turizmo sektorių pasakoja A. Keinytė.

Grąžinamos investicijos

Šių metų vasario mėnesį Novaturas“ susitarė su Valstybės investicijų valdymo agentūra dėl 10 mln. eurų investicijos į bendrovės obligacijas šešerių metų laikotarpiui. Investicijos už parastąsias bei konvertuojamas obligacijas bendrovę pasiekė atitinkamai gegužį ir birželį. Pirmąją investicijų dalį, gautą už paprastąsias obligacijas, kurių vertė siekia 5 milijonus eurų, bendrovė naudoja prioritetinėms sritims: santykių su partneriais vystymui, bendrovės pozicijų kryptyse stiprinimui bei elektroninės komercijos sistemos tobulinimu. Geri pirmojo ir antrojo 2021 metų ketvirčių rezultatai leidžia bendrovei anksčiau laiko išpirkti dalį išleistų konvertuojamų obligacijų. „PVF investicija buvo kruopščiai apsvarstytas sprendimas, kuris pasiteisino ir parodė, kad mūsų verslo modelis pasitvirtino sudėtingu laikotarpiu. Šios pritrauktos investicijos suteikė mums stabilumo neapibrėžtu laikotarpiu ir leido sutelkti dėmesį į pajamų generavimą bei greitą veiklos atstatymą. Kiekvieną mėnesį stebime turizmo rinkos atsigavimą ir tai atsispindi mūsų rezultatuose“, – sako įmonių grupės vadovė.

„Novaturo“ grupės 2021 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai:

Finansiniai rodikliai 2021 I pusmetis 2020 I pusmetis 2019 I pusmetis Pajamos 29 114 23 476 83 260 Bendrasis pelnas 5 164 2 661 10 060 EBITDA 1 790 -840 1 728 Grynas pelnas/nuostolis 1 120 -2 244 437

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

Tomas Staškūnas

AB “Novaturas” finansų direktorius

tomas.staskunas@novaturas.lt ,

+370 687 10426

Priedai