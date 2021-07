Solo el 12% de las directivas en el sector tecnológico en España son mujeres

El 20% de la plantilla directiva de Devo en España, compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, ya son mujeres



A nivel internacional, el porcentaje de directivas es del 10%, mientras que en la compañía de origen español es de casi el doble tras la incorporación de 2 nuevas mujeres en posiciones ejecutivas

CAMBRIDGE, Mass. y MADRID, España, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En las dos últimas décadas se han venido realizando grandes progresos en lo que respecta a la brecha de género, especialmente en sectores asociados a perfiles masculinos, como el tecnológico. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer tanto a nivel nacional como internacional, tal y como apuntan estudios recientes.

En la actualidad, solo el 11,5% de las directivas en empresas de Tecnología y Telecomunicaciones son mujeres*, muy por debajo de otros sectores como Servicios Financieros e Inmobiliarios y Materiales Básicos, Industria y Construcción, donde el porcentaje de mujeres en órganos de dirección está por encima del 20%. Esta situación es similar a nivel internacional, donde 1 de cada 10 profesionales en puestos ejecutivos son mujeres**.

Por áreas de empresa, el 12% de las directivas en aquellas relacionadas con la dirección y estrategia tecnológica son mujeres***, mientras que otros departamentos como recursos humanos (36%), dirección financiera (32%) o Marketing (25%) están muy por encima.

Devo suma dos nuevas mujeres a su equipo directivo y a un ex de Microsoft

Ante estos resultados, la tecnológica de seguridad y análisis de datos nativa en la nube de origen español ha anunciado la incorporación de dos nuevas profesionales a su equipo directivo, que ya representa al 19% de su plantilla, casi el doble que la media internacional. Este porcentaje es incluso mayor en España, estando ya por encima del 20%, más de 8 puntos porcentuales por encima que la media nacional.

"En los últimos dos años, Devo ha dado grandes pasos para convertirse en el líder del mercado de análisis de seguridad y registro nativo de la nube. Devo lo ha logrado, en parte, incorporando a mujeres que están en la cima de su carrera profesional, con objetivo de llevar a la compañía un paso más allá", declara el CEO de Devo, Marc van Zadelhoff. "Hemos realizado importantes inversiones tanto en producto como en personal, duplicando la plantilla y contratando a los mejores talentos del sector en todos los departamentos y niveles. Con esta última ronda de contrataciones de ejecutivas, no podría estar más satisfecho y confiado en que lograremos grandes logros en los próximos años".

Las nuevas incorporaciones al equipo directivo son Jennifer Grunebaum, que se convierte en la CFO de la compañía y Adrianna Gugel, que pasa a ser la VP de gestión de productos y operaciones de seguridad. De igual manera, Devo ha anunciado también la contratación de Gunter Ollmann como nuevo CSO.

A lo largo del último año, la plantilla de Devo ha seguido creciendo, aumentando en más de un 50%. Junto a estos nuevos directivos, la compañía sigue añadiendo gigantes del sector a su cartera de clientes, como American Express Global Business Travel (Amex GBT), Match y CipherTechs, teniendo un crecimiento interanual del 139%.

Jennifer Grunebaum (CFO)

Jennifer Grunebaum asume el liderazgo mundial del equipo de finanzas y contabilidad. Con 20 años de experiencia como alta ejecutiva en finanzas y estrategia, tiene una contrastada carrera profesional en la gestión y crecimiento de empresas globales, trabajando tanto con inversores como con juntas de accionistas, así como en la gestión de fundraising, salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones (M&A) e integraciones corporativas.

Grunebaum se une a Devo procedente de Green Tree CFO Advisory Services, empresa de consultoría estratégica y finanzas en la que trabajaba con organizaciones respaldadas por capital privado. Anteriormente fue directora financiera de Knewton, una tecnología educativa basada en SaaS amparada por Bessemer, First Mark, Atomico y Accel. Antes de eso, ocupó puestos de liderazgo ejecutivo en McGraw Hill Education, Penguin y Time Warner. Comenzó su carrera en banca de inversión en Warburg Dillon Read en Nueva York.

Adrianna Gugel (VP de gestión de productos y operaciones de seguridad)

Adrianna Gugel supervisará las operaciones de seguridad de Devo, definiendo y estableciendo la dirección estratégica de los productos de seguridad de la empresa y encargándose de que la hoja de ruta de los productos de seguridad se ajuste a las necesidades de los clientes y a la dirección estratégica de la compañía.

Gugel aporta más de una década de experiencia en gestión de productos, gestionando productos para SaaS en Carbon Black, donde desempeñó un papel clave en la integración de la empresa con VMware antes de su salida a bolsa y gestionó la unificación y el escalado entre plataformas de Carbon Black durante la adquisición de VMware. Se une a Devo procedente de Armored Things, un proveedor de una plataforma de inteligencia espacial impulsada por la IA, donde desempeñó el puesto de jefa de gestión de productos. Gugel también ha ocupado puestos de gestión de productos en Continuum (adquirida por ConnectWise) y otras empresas emergentes, y comenzó su carrera como ingeniera en Schneider Electric.

Gunter Ollmann (CSO)

Gunter Ollmann dirigirá la estrategia global de seguridad de Devo, los equipos de investigación de amenazas y se asegurará de que la compañía siga ofreciendo innovaciones en materia de seguridad como el recientemente anunciado Devo Content Stream.

Ollmann aporta más de tres décadas de experiencia en seguridad de la información en una variedad de funciones de consultoría e investigación en ciberseguridad. Antes de trabajar en Devo, pasó más de cuatro años protegiendo a los clientes de Azure y liderando la estrategia de seguridad de varios componentes para los grupos de seguridad de la nube y la IA en Microsoft. Antes de Microsoft, fue CSO en Vectra AI, liderando la investigación de nuevas amenazas y la innovación en machine learning y la detección de amenazas basadas en la IA de las amenazas internas. Anteriormente, Ollmann desempeñó funciones de director de tecnología (CTO) en empresas de ciberseguridad, como NCC Group, IOActive y Damballa. También fue jefe de estrategia de seguridad en IBM, donde creó y dirigió el conocido y apreciado equipo X-Force. Es una autoridad reconocida en cuestiones y tecnologías de seguridad y ha investigado, escrito y publicado cientos de artículos técnicos.

* Estudio de Fedea, realizado con datos de la CNMV

** Estudio realizado por Catalyst

*** Estudio realizado por Grant Thornton

Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

