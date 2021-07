Communiqué de presse Capgemini// Capgemini choisi par un grand constructeur automobile allemand pour accélérer la transformation cloud de son environnement applicatif

English French

Capgemini choisi par un grand constructeur automobile allemand pour accélérer la transformation cloud de son environnement applicatif

Paris, le 29 juillet 2021 - Capgemini, partenaire stratégique des plus grands constructeurs automobiles, annonce l’ extension jusqu'en 2024 du contrat avec Mercedes-Benz AG portant sur le développement et la maintenance de l'application centrale Electric/Electronic Product Data Management (EE-PDM) dans un environnement R&D. L'application EE-PDM est utilisée pour le développement et la documentation des composants électroniques des véhicules et a été mise en œuvre par une équipe internationale d'experts de Capgemini sur une période de plusieurs années. Dans le cadre de cette extension de contrat, Capgemini va accompagner le constructeur automobile dans la migration de l'application vers le cloud et l’accélération de sa transformation vers un environnement de microservices DevOps.

Cette extension fait suite à la transformation réussie de l'application EE-PDM grâce à la mise en place d’un modèle de delivery distribué agile. Elle permettra de faire évoluer l’application au rythme rapide des nouvelles exigences et de favoriser la collaboration entre les différents départements en les intégrant au process. L’objectif du constructeur automobile leader est de mettre en place un processus de déploiement plus souple et plus efficace grâce à une démarche d’innovation, qui permettra de garantir un délai minimal entre les mises à jour des applications et une mise sur le marché plus rapide des composants électroniques. Pour atteindre cet objectif et soutenir la stratégie #TwiceAsFast du client visant à rationaliser ses processus informatiques, Capgemini s'appuiera sur sa forte expertise en matière de technologie cloud, d'architecture microservices et de DevOps.

Au total, cinq équipes, basées en Allemagne et en Inde, travailleront en mode agile pour faire évoluer l’application jusqu'en 2024, avec option d’extension du contrat dans le futur. Capgemini est le fournisseur stratégique du leader automobile et assure le développement et la maintenance de l'application EE-PDM avec un modèle éprouvé depuis 2008.

« Depuis le début de notre collaboration pour le développement de l’application EE-PDM, l’évolution de la conception de véhicules s’est accélérée du fait de la digitalisation, » déclare Michael Schulte, directeur général de la Strategic Business Unit Europe du Nord de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « La transformation vers le cloud et l'évolution vers les microservices feront passer l'application au niveau supérieur, accélérant rapidité et flexibilité, deux facteurs cruciaux pour l'industrie automobile d’aujourd’hui. »

