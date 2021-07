PRECISIONS SUR LE DEPOT ET LE PRIX DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION SIMPLIFIEE SUIVIE D’UNE PROCEDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE DES ACTIONS IVALIS

Malakoff, le 29 juillet 2021.

Par communiqué de presse en date du 3 mai 2021, la société RGIS Spécialistes en Inventaire SARL a annoncé l’acquisition hors marché, le 30 avril 2021, de 1 246 648 actions IVALIS représentant 95,13% du capital social et 90,74% des droits de vote d’Ivalis SA (Euronext Growth ; ISIN FR0010082305) sur la base d’un prix fixe global de 14 271 000 euros soit 11,45 euros par action.

Après conversion constatée le 4 juin 2021 de 108 actions de préférence en 5 actions ordinaires, RGIS Spécialistes en Inventaire SARL détient 1 246 648 actions ordinaires représentant 95,14 % du capital social et 90,74 % des droits de vote d’Ivalis SA.

Il avait été indiqué initialement qu’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire serait déposé d’ici fin mai 2021 à un prix au moins égal à 11,45 euros par action.



La société RGIS Spécialistes en Inventaire SARL précise aujourd’hui qu’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire (« l’Offre ») sera déposé par elle auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à la réglementation en vigueur, fin août-début septembre 2021 à un prix de 24,50 euros par action.

Ce projet d’Offre et le projet de note d’information seront soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables.



Le calendrier de l’Offre, qui sera déterminé par l’AMF, sera publié ultérieurement.



Le projet de note d’information sera disponible sur le site internet d’Ivalis (https://www.ivalis.fr/le-groupe/informations-financieres/) et celui de l’AMF (https://www.amf-france.org/fr).



Il est précisé par ailleurs, que le cabinet BM&A représenté par Monsieur Pierre BEAL a été désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil de surveillance d’Ivalis SA lors de sa réunion du 7 juillet 2021, en application des articles 261-1, I 1°, 261-1 II et 261-1-1, I du règlement général de l’AMF afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’Offre.

La désignation de l’expert indépendant fera l’objet d’une procédure de non-opposition de la part de l’AMF.

À propos d’Ivalis :

Créé en 1991, le Groupe Ivalis est rapidement devenu l’un des principaux acteurs européens en matière d’externalisation d’inventaire physique. Présent dans de nombreux pays, il propose aujourd’hui une large gamme de services dans le Retail ou la Supply-Chain : inventaires externalisés, audits, déploiement de solutions de tags RFID, installation d’étiquettes électroniques et géolocalisation de produits.

Son succès repose sur un vaste réseau d’agences, la qualité de ses prestations, le professionnalisme de ses équipes, des process simples, des outils performants au service de la précision et de la fiabilité.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Anne-Sophie Jay,

Directrice administrative et financière anne-sophie.jay@ivalisgroup.com

Camille Trémeau,

TSAF – Groupe VIEL camille.tremeau@tsaf-paris.com

À propos de RGIS : Avec plus de 60 ans d’existence, une présence dans 40 pays, près de 17 000 clients à travers le monde, RGIS est aujourd’hui bien plus qu’un leader mondial : c’est un groupe de 49 000 collaborateurs qui partagent une même passion, celle de ses clients. Fort d’une expérience de plus de 18 ans en France, RGIS bénéficie d’un réseau de plus de 25 agences et du professionnalisme de 800 collaborateurs hautement qualifiés. Avec une expérience multisectorielle dans le Retail, la santé et l’industrie, le groupe adapte continuellement son offre et propose des solutions à forte valeur ajoutée toujours plus innovantes.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierrick Min,

Président RGIS Europe

Directeur Général RGIS France PMin@rgis.com

