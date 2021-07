Nouveau Monde fait le point sur le projet de mine Matawinie : l'ingénierie et les travaux civils de construction avancent

English French

Nouveau Monde a terminé ce printemps la préparation du site pour la construction de la mine et du concentrateur du projet Matawinie, la première étape de développement de ce qui devrait être la plus grande opération de graphite de haute pureté du monde occidental.



Les travaux sur le site ont commencé comme prévu ce mois-ci, dans le cadre d'un échéancier pragmatique de construction et de mise en service de 30 mois.

L. Fournier & Fils a été engagé pour construire la route d'accès de près de 8 km reliant le projet minier Matawinie à la route locale.

Metso Outotec a été retenu pour l'approvisionnement de l'équipement de traitement ainsi que pour des services connexes.

La sécurité, les mesures de protection de l'environnement et les activités d'éco-ingénierie restent au cœur des priorités de l'équipe du projet.



MONTRÉAL, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle phase a débuté ce mois-ci alors que Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») ( NYSE: NMG , TSXV: NOU ) a lancé les travaux civils de construction de son projet phare de mine de graphite Matawinie situé à Saint-Michel-des-Saints, à 120 km au nord de Montréal, au Québec. Au cours des derniers mois, la Société a assidûment fait progresser l'ingénierie détaillée et a lancé l'approvisionnement auprès de fournisseurs de services clés, d'équipement à long délai de livraison et d'entrepreneurs afin de réaliser le projet d'ici la fin de 2023.

Programme de construction pour l’exécution sécuritaire et efficace du projet Matawinie

Suite à l'autorisation gouvernementale du projet en février dernier, Nouveau Monde a exécuté son programme par étapes afin de commencer les travaux préparatoires en mars. Le déboisement du site de la plateforme industrielle de la mine et de la route d'accès reliant le projet à la route locale a été effectué avant la saison de nidification afin de limiter les impacts sur l'avifaune. Le bois récolté dans le cadre des travaux préparatoires est transformé par les scieries et les fabricants de produits en bois de la région afin d'optimiser la séquestration du carbone et les retombées économiques locales.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde a déclaré : « La construction de notre mine est maintenant en cours et notre équipe travaille d’arrache-pied pour mener à bien cet important projet, dans le respect de l’échéancier et du budget, en ayant toujours à l'esprit les plus hautes normes environnementales et sociales. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a commenté : « Ce premier jalon donne le coup d'envoi de la construction de la mine Matawinie, alors que nous nous efforçons de construire le projet de haute qualité, éthique et durable qui peut répondre aux marchés croissants des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Nous avons passé les derniers mois à affiner notre plan d'exécution pour mener à bien les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction en toute sécurité et en mettant l'accent sur l'efficacité des coûts et des délais. J'ai confiance dans l'expertise de l'équipe technique que nous avons réunie, associée au soutien de fournisseurs de services de premier plan tels que Metso Outotec, L. Fournier & Fils et de nombreux entrepreneurs locaux, pour tenir nos engagements en matière de sécurité, de pratiques responsables et d'excellence. »

Afin de protéger l'environnement et le bien-être de la communauté, Nouveau Monde a élaboré un programme de surveillance et de suivi environnemental pour superviser les activités de construction, d'exploitation et de fermeture du projet Matawinie. Nouveau Monde a embauché un coordonnateur environnemental pour soutenir les activités de construction et de surveillance environnementale sur le site et a fait appel à des biologistes indépendants pour effectuer des inspections visant à détecter la présence d'espèces vulnérables.



Nouveau Monde respecte également son engagement à maximiser les opportunités locales et à soutenir les fournisseurs de services Atikamekw, locaux et régionaux en échangeant avec ces entrepreneurs par le biais d'activités dédiées quant à sa stratégie d'approvisionnement en construction, aux opportunités commerciales associées, ainsi qu'aux exigences en matière de santé, d'environnement et de sécurité pour les appels d’offres.

En parallèle, l'ingénierie détaillée progresse, permettant à la Société de faire avancer ses efforts d'approvisionnement pour les contrats de construction et l'équipement de traitement du minerai.

Nouveau Monde a retenu l'entrepreneur minier spécialisé L. Fournier & Fils (« Fournier ») pour la construction de la route d'accès reliant la route principale 131 à la plateforme industrielle de Matawinie. Les travaux pour la route d'accès de 7,8 km ont commencé en juillet dans le cadre de l’échéancier pragmatique de construction et de mise en service de 30 mois de la Société. La construction de la route d'accès devrait s'achever en septembre 2021 afin de faciliter les travaux civils et les activités ultérieures sur le site.

Optimisation de la technologie du concentrateur pour la production de paillettes de graphite de haute pureté



La Société a signé une entente avec Metso Outotec (« l’Entente »), un fournisseur mondial de services de premier plan spécialisé dans les technologies durables de traitement de minerai et les solutions intégrées, afin de fournir les principaux équipements de traitement de minerai requis pour le concentrateur du projet Matawinie.

L'Entente soutiendra le développement d’efficiences de conception et d'intégration par le biais d'objectifs d'optimisation de la chaîne des équipements de traitement. Elle vise également à promouvoir les efforts de planification, l'optimisation de la courbe des coûts du projet et à soutenir la Société pendant les phases de construction, de mise en service et d'exploitation. Cette Entente bonifie la stratégie de réduction des risques de Nouveau Monde et contribue à assurer une progression rapide des éléments de conception finale et de la construction de l'usine de traitement du minerai.

Une partie du produit du récent financement public de la Société auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan sera affectée à l'ingénierie détaillée de la mine Matawinie, à la construction de la route d'accès et à l'acquisition d'éléments à long délai de livraison. Parallèlement, la Société poursuit ses efforts pour préparer et chercher un montage financier complet pour la construction du projet de la mine Matawinie.

