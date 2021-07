Xebec annoncera les résultats du deuxième trimestre de 2021 le 12 août et tiendra un webinaire pour les investisseurs

English French

MONTRÉAL, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (“Xebec”), fournisseur mondial de solutions d'énergies propres, annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'année 2021, le jeudi 12 août 2021, avant l'ouverture des marchés, à 7h00, heure de l'est. L’annonce sera suivie d'un Webinaire à 8h30, heure de l'Est (5h30 heure du Pacifique).



Xebec invite les actionnaires, les analystes, les investisseurs, les médias et les autres parties prenantes à assister à cette conférence au cours de laquelle la direction discutera des résultats du deuxième trimestre de l'année en cours. La conférence sera suivie d'une période de questions.

Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président, animera le webinaire aux côtés de Stéphane Archambault, chef de la direction financière et Jim Vounassis, chef de l'exploitation.

Inscription et rediffusion du webinaire

Inscrivez-vous ici : https://app.livestorm.co/xebec-adsorption-inc/2021-q2-investor-webinar

L'enregistrement du Webinaire sera accessible via le lien ci-dessus et les documents d'accompagnement seront disponibles dans la section réservée aux investisseurs sur le site Web de la société à l'adresse suivante: xebecinc.com/investors .

Liens connexes :

https://www.xebecinc.com

Pour plus d'informations :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+450 979 8700 poste 5762