UPP Olaines OÜ 2021. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2021. AASTA 6 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõttega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks läbi tütarettevõtte Olaines Logistics SIA. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju Ettevõtte ning Grupi väljavaadetele aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool regulaarset äritegevust. Samuti ei ole Ettevõtte ega Grupi äritegevus mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

UPP Olaines OÜ ja tema tütarettevõte Olaines Logistics SIA on on jätkuvalt tegutsevad.

2021. aasta teise kvartali ja kuue kuu finantsülevaade

Grupi 2021. a. II kv. neto renditulu oli 638 000 (2020. a. II kv. 651 646) eurot, 2021. a. 6 kuu neto renditulu oli 1 238 198 (2020. a. 6 kuud 1 308 860) eurot. Ärikasum oli 2021. a. teises kvartalis 588 383 (2020. a. II kv. 608 349) eurot, kuue kuu ärikasum 1 150 490 (2020. a. 6 kuud 1 228 236) eurot. Grupi puhaskasum oli 2021. a. teises kvartalis 349 591 (2020. a. II kv. 328 545) eurot, kuue kuu puhaskasum 653 092 (2020. a. 6 kuud 657 652) eurot.

Neto renditulu ning ärikasumi langus aruandlusperioodide võrdluses tuleneb rentnike vahetusest, mida 2021. a. I kv. aruandes kajastati. Pindade üleminekul ühelt rentnikult järgmisele ei tootnud pind 2 nädala jooksul voogu. Ühtlasi tegi Grupp pinnal väiksemas mahus parendustöid ning paigaldas uuele rentikule LED valgustuse, mis omakorda mõjutas neto rendivoogu ning ärikasumit.

Puhaskasumit eelpool mainitud asjaolud olulisel määral ei mõjutanud. Ühekordse iseloomuga kulud ning saamata tulud absorbeeris investeerimislaenu amortisatsioonist tulenev aruandlusperioodide võrdluses madalam finantskulu, mis panustas ka puhaskasumi kasvu.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

2021. aasta 6 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) II kv 2021 II kv 2020 6 kuud 2021 6 kuud 2020 Neto renditulu 638 000 651 646 1 238 198 1 308 860 Ärikasum 588 383 608 349 1 150 492 1 228 263 Perioodi kasum 349 591 328 545 653 092 657 652 (eurodes) 30.06.2021 30.06.2020 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Intressikandvad laenud 26 890 361 28 226 632 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 23 948 333 25 278 332 6 kuud 2021 6 kuud 2020 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 52,8% 50,2% ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 4,17% 4,25% LTV (Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Kinnisvarainvesteeringud) 76,6% 81,8% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,1 1,2

Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes) Lisa II kv 2021 II kv 2020 6 kuud 2021 6 kuud 2020 Neto renditulu 4 638 000 651 646 1 238 198 1 308 860 Neto renditulu 638 000 651 646 1 238 198 1 308 860 Üldhalduskulud (49 617) (43 297) (87 706) (80 624) Ärikasum 588 383 608 349 1 150 492 1 228 236 Finantstulud / (kulud) (238 792) (279 804) (497 400) (570 584) Kasum enne tulumaksu 349 591 328 545 653 092 657 652 Äriühingu tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi kasum 349 591 328 545 653 092 657 652 Aruandeperioodi koondkasum kokku 349 591 328 545 653 092 657 652





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 30.06.2021 30.06.2020 Raha ja raha ekvivalendid 707 233 555 735 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 213 135 392 830 Käibevara kokku 920 368 948 565 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Põhivara kokku 31 320 000 30 909 000 VARAD KOKKU 32 240 368 31 857 565 Võlad tarnijatele ja muud võlad 463 717 431 635 Tuletisinstrumendid 274 156 434 250 Laenukohustised 5 1 064 004 1 064 004 Lühiajalised kohustised 1 801 877 1 929 889 Laenukohustised 5 25 826 357 26 896 627 Pikaajalised kohustised 25 826 357 26 896 627 KOHUSTISED KOKKU 27 628 234 28 826 516 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 4 609 634 3 028 549 OMAKAPITAL KOKKU 4 612 134 3 031 049 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 240 368 31 857 565





