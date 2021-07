Le CN sollicite les commentaires des collectivités pour élaborer son plan provisoire d’exploitation dans des conditions météorologiques extrêmes

English French

MONTRÉAL, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui son intention de solliciter des commentaires à propos de son plan provisoire d’exploitation dans des conditions météorologiques extrêmes. Ce plan présente des mesures visant à renforcer la prévention et la surveillance des feux de forêt ainsi que la réaction aux risques qu’ils posent lorsque le danger d’incendie dans une zone donnée est « extrême ». Ces mesures s’ajouteront aux pratiques existantes et permettront au CN de servir ses clients tout en assurant la protection des collectivités voisines.



La sécurité est une valeur fondamentale au CN. Elle est également une responsabilité partagée, et c’est pourquoi le CN consulte les collectivités et les administrations locales, y compris les gouvernements autochtones ou d’autres corps dirigeants autochtones, au sujet de son plan.

Les personnes qui souhaitent apporter des commentaires et des suggestions sont invitées à le faire sur la plateforme Web suivante www.cn.ca/planconditionsextremes ou en téléphonant au CN au 1 888 888-5909, et ce, au plus tard le 30 août 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives de sécurité du CN, visitez le site Web du CN à l’adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/securite/

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: