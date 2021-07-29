聚好全球宣布增资苏州工业园区泓润农村小额贷款股份有限公司

中国上海, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 聚好全球股份有限公司（以下简称“聚好全球”或“公司”）（纳斯达克交易代码：JWEL）通过旗下聚好商城运营中国领先的化妆品、健康及营养品和家庭日用品电商平台，今日宣布其运营实体上海聚好信息技术有限公司（上海聚好）已签署增资协议，以总对价人民币3000万元（约460万美元）收购苏州工业园区泓润农村小额贷款有限公司（以下简称“泓润小贷”）18.96%的股权。此次增资款仅用于扶持和支持聚好优选店主开展和扩展业务。聚好优选店是上海聚好于2021年4月推出的社区团购加盟店。



泓润小贷是一家在中国注册成立的股份有限公司，经营范围为面向“三农”发放小额贷款、提供融资类担保以及开展金融机构业务代理。

聚好全球股份有限公司首席执行官兼董事长徐之伟先生表示：“我们相信有机增长和收购将使我们有机会实现进一步业务增长。此次收购证明了聚好全球持续执行其长期增长战略的能力，及在全国范围内加快聚好优选店扩张的不懈努力。此次增资泓润小贷将专项用于扶持和支持聚好优选店主开展和扩展业务。我们相信通过泓润小贷来扶持聚好优选店将为聚好发展带来新的增长点，为聚好创造更多价值，提供更好的产品和服务，打造优质满意的购物体验。”

关于聚好全球股份有限公司

聚好全球股份有限公司（以下简称“公司”）通过旗下聚好商城运营中国领先的化妆品、健康及营养品和家庭日用品电商平台。公司向消费者提供自有品牌产品，并销售和分销其他品牌的健康和营养补品、化妆品以及部分家居用品。此外，聚好商城允许第三方品牌在其平台上开设店铺，根据线上店铺的销售收入收取服务费，同时公司为第三方品牌提供关于市场需求的独特而有价值的信息，赋能商家更有效地进行销售管理和品牌宣传。公司还通过在中国各地的授权零售店销售其产品，这些零售店以“爱家店”或“LHH 店”和“聚好优选”的品牌名称经营。欲了解更多信息，请访问：https://www.1juhao.com/Investors/Home.html。

前瞻性声明

本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划、 目标、目的、 战略、未来事件、预期业绩、假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。受固有风险和不确定性等各种因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明中表述的内容有重大出入。任何文字表述中涉及“可能”、“将要”、“想要”、 “应该”、 “相信”、 “预期”、 “期待”、 “预估”、 “估计”或类似的非事实性的文字为前瞻性声明。公司还可能在向美国证券交易委员会提交或提供的报告、致股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中包含书面或口头的前瞻性陈述。这些陈述受不确定因素和风险的影响，包括但不限于：公司的战略目标、公司的未来发展规划、财务状况和经营业绩、产品或服务的市场需求和用户接受度、声誉和品牌、企业的名声和品牌、行业竞争和竞价的影响、技术更新、相关政策法规、中国宏观经济状况的起伏，以及公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

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