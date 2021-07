Financer l’équité numérique : CIRA octroie 1,25 M$ à des projets autochtones, ruraux et étudiants

English French

OTTAWA, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À une époque où l’accès à Internet n’a jamais été aussi important, CIRA, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, a annoncé aujourd’hui qu’elle offre 1,25 M$ en subventions pour soutenir les communautés du pays où le besoin est le plus grand. Pour 2021, l’initiative de subventions du Programme d’investissement communautaire de CIRA a mis l’accent sur les subventions destinées aux projets liés à l’Internet dans les communautés autochtones et rurales, ainsi que sur les initiatives qui bénéficient aux étudiants.



Qu’il s’agisse d’améliorer la connectivité de la Nation crie d’Ermineskin, en Alberta, ou de donner des ordinateurs portables et des cours de cybersécurité à Regent Park à Toronto, le programme d’investissement communautaire finance une grande variété de projets qui contribueront à la mise en place d’une nouvelle infrastructure à large bande, à l’acquisition de connaissances numériques, à l’engagement civique et à l’acquisition de compétences en cybersécurité pour les étudiants et les communautés autochtones, rurales et éloignées du pays. Ces projets communautaires financés par CIRA aideront à fournir aux Canadiens un accès Internet plus rapide, ainsi que les compétences dont ils ont besoin pour rester en sécurité en ligne. Vous pouvez trouver la liste complète des projets ci-dessous.

Pour le programme de subventions de cette année, CIRA a reçu un nombre record de demandes pour des projets d’infrastructure, ce qui n’est pas surprenant étant donné notre dépendance croissante à l’Internet pendant la pandémie. De plus, il y a eu une vague d’intérêt de la part des communautés autochtones.

« C’est une source d’inspiration de voir les communautés de partout au pays prendre en main l’accès à Internet », a déclaré Byron Holland, président et chef de la direction de CIRA. « Plus que jamais, il s’agit d’un service essentiel et CIRA s’engage à contribuer à améliorer l’accès pour tous. Les bénéficiaires de cette année ont tous de grandes idées pour aider leurs communautés et nous sommes fiers de les soutenir. »

« Nous apprécions l’occasion que nous avons de créer un nouveau projet d’infrastructure Internet avec l’aide de CIRA », a déclaré Derrick Houle, directeur exécutif de la Mamawapowin Technology Society. « Depuis des années, nous avons le rêve et le désir d’améliorer la connectivité de notre pays. Nous sommes impatients de leur présenter de nouvelles possibilités qui, autrement, n’auraient pas été envisageables. »

Grâce à une précédente subvention de CIRA en 2019, la Mamawapowin Technology Society a pu renforcer le réseau autonome qu’elle a construit pour servir la Nation crie de Samson, dans le centre de l’Alberta. Grâce au soutien de cette année, l’organisation va étendre son réseau à la communauté voisine de la Nation crie d’Ermineskin qui compte 2 500 personnes.

Le Programme d’investissement communautaire de CIRA offre des subventions pour financer des projets communautaires innovateurs dans le domaine de l’Internet afin de construire un Internet résilient, fiable et sécurisé pour l’ensemble de la population canadienne. Depuis 2014, CIRA a remis la somme de 9,2 M$ à 185 projets de partout au Canada.

Points essentiels

Voici comment se répartit la liste des 14 bénéficiaires de subventions de cette année :

8 (57 %) des projets financés bénéficient aux communautés autochtones

5 (35 %) profitent aux communautés du nord de l’Ontario, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique

4 (28 %) viennent en aide aux résidents des communautés rurales

6 (43 %) visent principalement à aider les étudiants

Les domaines d’intérêt de cette année sont la littératie numérique, les infrastructures, la cybersécurité et le leadership communautaire.



Bénéficiaires des subventions du Programme d’investissement communautaire de 2021

Alberta

Mamawapowin Technology Society (MTS) | Infrastructure

MTS s’appuiera sur son réseau existant dans la Nation crie de Samson pour offrir une connectivité fiable et à haute vitesse à la Nation crie d’Ermineskin voisine, qui compte 2 500 personnes.

Colombie-Britannique

First Nations Technology Council (FNTC) | Leadership communautaire

Le FNTC participera à l’élaboration d’une feuille de route pour l’équité numérique destinée aux dirigeants de communautés autochtones afin de mobiliser leurs communautés en vue d’atteindre l’équité numérique dans six domaines : la connectivité et l’infrastructure, les politiques et les projets de loi, le perfectionnement de compétences, l’emploi et le développement commercial, le leadership en matière d’innovation et de technologie, la gouvernance et l’autodétermination.

Great Bear Initiative Society (Coastal First Nations) | Infrastructure

Le projet Connected Coastal Nations (Nations côtières connectées) vise à mobiliser des fonds fédéraux et provinciaux pour aider les fournisseurs de services Internet appartenant aux communautés des Premières Nations côtières à fournir l’Internet haute vitesse dans toute la région. Le soutien de CIRA couvrira 10 % du financement nécessaire pour augmenter la performance du réseau entre les nations afin d’atteindre l’objectif du CRTC en matière de service de base, soit une vitesse de téléchargement de 50 mégabits par seconde (Mbps) en aval et de 10 Mbps en amont.

Tsilhqot’in National Government (TNG) | Infrastructure

TNG, I-Valley et Rock Networks se sont associés pour évaluer, concevoir et mettre en place un réseau cellulaire et à large bande dans la nation Tsilhqot’in. Ce projet mettra au point un projet pilote de travail afin d’établir les bases d’un réseau appartenant à la nation Tsilhqot’in et géré par celle-ci et de déterminer les étapes suivantes.

British Columbia Civil Liberties Association | Littératie numérique

La BCCLA mettra au point des plans de cours, des feuillets de documentation et des vidéos informatives afin d’informer les jeunes canadiens de 14 à 24 ans de leurs droits numériques sur les téléphones intelligents en relation avec les entités de l’État, par exemple ce que les forces de l’ordre peuvent utiliser à partir de leurs téléphones intelligents pendant une enquête.

Minto Communications Society | Infrastructure

Minto Communications Society investira dans une infrastructure d’accès du dernier kilomètre large bande afin d’améliorer la vitesse du service et les limites de capacité du réseau existant de Bridge River Valley.

Ontario

CatalystsX Network Communities inc. | Littératie numérique

CatalystsX mettra au point une trousse de ressources pour répondre aux besoins uniques en littératie numérique de quatre communautés autochtones du nord afin d’aider les membres et les propriétaires d’entreprise de ces communautés à (a) perfectionner leurs aptitudes en matière de littératie numérique, (b) adopter des technologies permettant de travailler à distance et (c) militer en faveur des infrastructures nécessaires.

Première Nation de Long Lake No 58 | Cybersécurité

Ce projet fait partie du projet de connexion et de sécurité des communications de LL58. Il veillera à ce que LL58 ait une infrastructure Internet sécuritaire afin d’éviter les cyberattaques, de protéger ses données et d'élaborer des politiques en lien avec l’Internet et la sécurité de l’information pour assurer une gouvernance adéquate de ses renseignements. Dans le cadre de ce projet, des formations sur l’utilisation sécuritaire de l’Internet et les politiques de gouvernance de l’administration seront offertes au personnel administratif et aux membres de la communauté.

Université McMaster, services aux étudiants autochtones | Infrastructure

Ce projet créera un point d’apprentissage éphémère pilote dans les Six Nations de la rivière Grand afin de fournir aux étudiants autochtones de l’Université McMaster, du Collège Mohawk et de l’École polytechnique des Six Nations un site local à l’extérieur du campus où ils auront accès à de l’Internet haute vitesse sécuritaire et pourront communiquer avec les membres du personnel de soutien pour les étudiants.

Association canadienne des journalistes | Littératie numérique

L’ACJ offrira 13 séances de formation (une par province ou territoire) aux étudiants du postsecondaire et rédigera un guide de recherche ainsi qu’un manuel pratique sur la détection de la désinformation et de la mésinformation en ligne. Leur objectif consiste à faire du guide national une référence pour détecter la désinformation et la mésinformation et mieux lutter contre celles-ci.

Centre for Social Innovation Institute | Littératie numérique

La bibliothèque de prêt technique permettra aux jeunes et aux enfants du primaire habitant le quartier Regent Park à Toronto d’avoir accès à des appareils connectés à l’Internet et de suivre des formations sur la cybersécurité et les appareils. Ils pourront utiliser cet accès pour suivre des cours en ligne, socialiser et trouver des possibilités d’activités et de services en ligne sûrs dont ils ont besoin.

Québec

Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) | Infrastructure

À l’aide d’une stratégie d’infrastructure partagée, le COVIQ offrira de l’Internet à large bande abordable aux locataires à faible revenu de l’édifice principal du complexe d’habitation subventionné Place-Lachine, au 1830, rue Duff-Court.

Techno Culture Club | Littératie numérique

L’initiative « C’est juste en ligne » vise à fournir aux adolescents l’accès à des outils, des ressources et du soutien sous forme d’ateliers, de boîtes à outils et de ressources en ligne afin de les aider à devenir des citoyens numériques autonomes.

Saskatchewan

Le village nordique d’Île-à-la-Crosse | Littératie numérique

Le maire, la division scolaire et le laboratoire DEPtH mettront au point un programme de littératie numérique basé sur la science citoyenne et l’intégreront au curriculum de la division scolaire Île-à-la-Cross afin de permettre aux élèves de contribuer aux initiatives numériques à long terme déjà en place.

À propos de CIRA et de ses subventions

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations de partout au Canada et ailleurs sur la planète. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens. Les subventions de CIRA représentent une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et financent des projets dans les domaines de l’infrastructure, de la littératie numérique, de la cybersécurité et du leadership communautaire. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme.

