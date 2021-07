Nuvei adopte la solution Alipay+ pour élargir l’accès à des utilisateurs de portefeuilles électroniques des marchands du monde entier

English French

MONTRÉAL et HANGZHOU, Chine, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, et Alipay, la plus grande plateforme de paiement numérique au monde exploitée par Ant Group, ont annoncé aujourd’hui l’établissement d’un partenariat. Nuvei intégrera la solution de paiement transfrontalier et de marketing Alipay+ afin de mettre ses marchands en relation avec plus de 1,2 milliard de clients potentiels dans la région de l’Asie-Pacifique. Ils auront également accès à un réseau de portefeuilles électroniques de premier plan en Asie.



Début 2020, Alipay a lancé pour ses partenaires une solution de paiement transfrontalier et de marketing pour aider les entreprises à accepter facilement différents modes de paiement et à mener des campagnes de marketing numérique rentables. Cette solution permet également aux utilisateurs des principaux fournisseurs de services de portefeuille électronique d’Asie, notamment Alipay (Chine continentale), AlipayHK (Hong Kong RAS), Kakao Pay (République de Corée), GCash (Philippines), TrueMoney (Thaïlande), DANA (Indonésie) et Touch ’n Go (Malaisie), d’effectuer facilement des transactions auprès d’un plus grand nombre d’entreprises. En Chine, Alipay touche à elle seule plus d’un milliard d’utilisateurs et 80 millions d’entreprises.

À l’heure actuelle, Nuvei utilise Alipay pour les achats en ligne au moyen d’une page de paiement hébergée ou d’une API, et son application de point de vente pour les achats en magasin au moyen d’un code QR. L’adoption de la solution Alipay+ permet à Nuvei de renforcer sa portée mondiale et d’élargir encore davantage son important portefeuille de modes de paiement. Les clients de Nuvei peuvent ainsi commercialiser en toute simplicité leurs produits auprès du réseau de détenteurs de portefeuilles électroniques Alipay+ par le biais d’une connexion d’API unique. Les marchands pourront accepter des paiements ponctuels et récurrents des principaux détenteurs de portefeuilles électroniques en Asie dans la devise correspondante.

« Nous visons à offrir constamment les options de paiement les plus pertinentes qui accroissent les possibilités de commerce mondial, élargissent la base de clientèle potentielle de nos clients et génèrent de nouvelles sources de revenus. Notre partenariat avec Alipay témoigne une fois de plus de cet objectif », a indiqué Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « La région de l’Asie-Pacifique est une puissance économique très attrayante pour les entreprises axées sur la croissance. Nous sommes ravis de donner aux marchands les moyens de mieux commercialiser leurs produits dans cette région tout en rendant l’expérience d’achat le plus fluide possible. »

« Alipay croit depuis toujours à l’importance des partenariats mondiaux. C’est pourquoi elle aide les fournisseurs de services à mieux servir leurs clients et à débloquer des occasions de croissance afin qu’il soit plus facile pour les marchands de s’implanter n’importe où », a déclaré Yulei Wang, directeur général des partenariats mondiaux avec les marchands chez Alipay. « Grâce à l’intégration de la solution Alipay+, Nuvei permettra à ses marchands d’attirer davantage de clients asiatiques. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

À propos d’Alipay

Alipay est la principale plateforme de paiement numérique en Chine. Elle sert des centaines de millions d’utilisateurs et les met en relation avec des marchands et des institutions financières partenaires qui offrent des services financiers inclusifs et des services numériques liés à la vie quotidienne, comme la livraison de nourriture, le transport, le divertissement et les soins de santé.

