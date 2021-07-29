Nuvei 采用 Alipay+ 解决方案，连通全球商户与广大亚洲本地电子钱包用户

蒙特利尔与杭州, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球广大商户的支付技术合作伙伴Nuvei集团 （多伦多证券交易所代码：NVEI 与 NVEI.U），与蚂蚁集团运营的全球领先数字支付平台支付宝今日宣布合作升级， 将通过Alipay+ 跨境支付与营销解决方案，连接 Nuvei 商户与亚洲多个领先的电子钱包的总计超12 亿的用户。



支付宝从 2020 年初开始为合作伙伴提供跨境支付和商户营销解决方案，让企业能轻松接受不同的支付方式，并开展效率更高的数字营销活动。该解决方案同时也让亚洲消费者可以更方便地进行跨境支付。解决方案中涵盖了亚洲6个国家和地区的领先电子钱包，包括：支付宝（中国大陆）、AlipayHK（中国香港特别行政区）、Kakao Pay（韩国）、GCash（菲律宾）、TrueMoney（泰国）、DANA（印度尼西亚）和 Touch'n Go（马来西亚）。仅在中国，支付宝就为超过 8000 万家商户与 10 亿用户建立联系。

此前Nuvei集成了支付宝的线上页面、API支付与线下二维码支付的功能。现在采用 Alipay+ 解决方案将 Nuvei 的覆盖范围推向了新的全球化层次，进一步扩大了其丰富的支付方式组合。让 Nuvei 的商户能够通过“一点接入”的 API集成，无缝连接到 Alipay+ 解决方案中的所有电子钱包。商户们将能够支持这些本地钱包的用户使用其本土货币完成支付。

“我们一直致力于为商户与消费者提供最适配的支付选择。在这一目标下帮助商户开辟更多的全球商机，扩大商户的潜在客群，并推动新的收入流增长。此次与支付宝的携手合作升级是我们对这一目标的再次迈步”Nuvei 主席兼首席执行官 Philip Fayer 说道。“亚太地区经济发展强盛，非常吸引成长型企业。我们很高兴能够帮助商家在这片地区发展增长，并尽可能的提供无缝购买体验”

支付宝全球商户伙伴关系总经理王煜磊表示：“支付宝始终致力于支持合作伙伴更好地服务消费者、解锁增长机会，使合作伙伴更便捷地在世界各地开展业务。随着Nuvei 集成 Alipay+ 解决方案，我们期待能够为Nuvei吸引更多亚洲客户加入其商户网络。”

关于 Nuvei

我们是 Nuvei（多伦多证券交易所代码：NVEI 和 NVEI.U），是一家蓬勃发展的全球支付技术合作伙伴。我们为企业提供一次集成的方案，使企业伙伴在本地和全球更高效，更长远的取得成功所需的洞察和技术。我们将支付技术和咨询结合起来，帮助企业消除支付障碍，优化运营成本，提高交易成功率。我们的专有平台提供无缝支付功能，为商户与全球 200个市场的客户建立联系，并在 44个市场提供本地收单。我们支持 480 多种本地支付方式、近 150 种货币和 40 种加密货币。商家可以抓住每一个潜在的支付机会。

更多信息请访问 www.nuvei.com。

关于支付宝

支付宝是中国领先的数字支付平台，拥有数亿用户。通过商户连接及同金融机构的合作，为广大用户提供普惠金融服务，和如送餐、交通、娱乐、医疗的数字生活服务。

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