Rogers étendra son réseau par fibre optique aux résidants et entreprises de la région de Quinte, en Ontario

Rogers investira plus de 140 millions de dollars dans les communautés de Quinte West, de Belleville et du comté de Prince Edward afin d’offrir une connectivité haute vitesse fiable à plus de 20 000 foyers et entreprises

Parmi les établissements et entreprises de la région qui profiteront de cet investissement, l’on compte des écoles, des services médicaux, des hôtels, des restaurants, des épiceries et bien plus encore

TORONTO, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un service Internet haute vitesse fiable est plus important que jamais pour les Canadiens. Le télétravail, l’exploitation d’une entreprise, l’apprentissage en ligne et le besoin de garder le contact avec les choses et les gens qui comptent pour nous nécessitent une connectivité. Voilà pourquoi Rogers est fière de franchir un pas de plus pour combler le fossé numérique en élargissant son réseau aux communautés de Quinte West, de Belleville et du comté de Prince Edward.

« Il est important que nous continuions d’investir dans nos communautés. Nous annonçons donc aujourd’hui que les résidants et entreprises de Quinte West, de Belleville et du comté de Prince Edward pourront avoir accès à un service Internet fiable, a déclaré Phil Hartling, vice-président principal, Expansion des services, Rogers Communications. Afin de pouvoir étudier en ligne, exploiter une entreprise, prendre un rendez-vous médical virtuel ou regarder ses émissions préférées en continu après une longue journée de travail, une connexion fiable est essentielle. Nous sommes donc très heureux de travailler en partenariat avec les municipalités pour leur assurer la connectivité nécessaire et d’améliorer la vie des résidants de ces communautés. »

Dans le cadre de son investissement de 140 millions de dollars, Rogers élargira son réseau de fibre optique pour offrir la technologie de fibre jusqu’au domicile à plus de 20 000 ménages et entreprises de Quinte West, de Belleville et du comté de Prince Edward. Par la suite, les résidants et les propriétaires d’entreprise auront accès à la gamme complète de services, notamment Élan MC Internet de Rogers, un service offrant des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1,5 Gbps par seconde, et la Télé Élan MC , un service de télévision IP de premier plan de Rogers.

« C’est formidable de savoir que Rogers mise sur les investissements continus du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Fonds pour la large bande universelle et du réseau EORN (Eastern Ontario Regional Network), pour nous inclure dans sa zone desservie dans le cadre de nouvelles expansions de réseau, a déclaré Neil Ellis, député fédéral de la Baie de Quinte. Le comté de la Baie de Quinte accueille favorablement tous les investissements infrastructurels qui peuvent aider encore plus de membres de notre communauté à accéder facilement aux services et plateformes numériques qui sont essentiels aux communications éducationnelles, professionnelles et personnelles. »

« L’annonce d’aujourd’hui nous réjouit grandement. Cet investissement de Rogers permettra à un plus grand nombre de résidants et d’entreprises de ma circonscription d’avoir accès à un service Internet à large bande fiable et de vivre pleinement l’expérience numérique, a affirmé Todd Smith, député provincial de la Baie de Quinte. Outre tous les aspects pratiques, ceci permettra à notre région de devenir un concurrent économique plus important en cette fin de pandémie. »

« L’actualité récente a clairement démontré qu’un accès fiable à Internet est un service essentiel, et non un luxe. Nous sommes très heureux que Rogers ait pris l’initiative d’étendre son réseau de fibre optique aux régions rurales de Quinte West, a déclaré le maire de cette municipalité, Jim Harrison. Cette nouvelle connectivité permettra à nos résidants et à nos entreprises de prospérer dans un monde qui dépend de plus en plus d’une connexion Internet haute vitesse. »

« Belleville n’a pas ménagé ses efforts pour améliorer la qualité de vie de ses résidants et celle des services offerts à ses entreprises. Cette nouvelle de Rogers cadre parfaitement avec nos efforts, a affirmé le maire de Belleville, Mitch Panciuk. Un service Internet haute vitesse fiable à des fins commerciales, éducatives et récréatives nous aidera grandement à demeurer à jour et concurrentiels. Cette expansion nous permet de rester connectés les uns avec les autres et avec le reste du monde. »

« Un service Internet rapide et fiable est une pièce maîtresse de l’infrastructure du 21e siècle, constatation encore plus évidente dans le cadre de la pandémie tandis que de plus en plus de gens travaillent et étudient de la maison. Toutefois, nous savons qu’un grand nombre de nos résidants et de nos entreprises à l’extérieur des centres urbains ont de la difficulté à accéder à ce service essentiel, a affirmé le maire du comté de Prince Edward, Steve Ferguson. C’est pourquoi la municipalité a travaillé avec un certain nombre de fournisseurs de services Internet afin d’étendre la couverture dans tout le comté de Prince Edward. Nous sommes très heureux que Rogers ait décidé d’étendre son réseau de fibre optique à notre communauté. »

Les investissements de Rogers permettront d’offrir d’ici la fin de 2021 un service Internet fiable à plus de 500 000 ménages situés dans des communautés rurales et mal desservies. Afin de combler le fossé numérique et d’améliorer la vie des Canadiens, Rogers collabore à des projets avec les communautés et les gouvernements, par exemple : Programme d’amélioration de la connectivité en Ontario (ICON), Fonds pour la large bande universelle (UBF), Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) et Eastern Ontario Regional Network (EORN).

