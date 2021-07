atai Life Sciences gründet in Partnerschaft mit der University of Queensland InnarisBio mit dem Ziel, eine wirksamere nasale Verabreichungsmethode für atais Plattform therapeutischer Programme für mentale Gesundheit zu entwickeln

BERLIN und BRISBANE, Australien, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences („atai“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ATAI), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Transformation der Behandlung von psychischen Störungen anstrebt, und UniQuest , Australiens führendes universitäres Technologietransferunternehmen, das die Forschung der University of Queensland (UQ) vermarktet, hat heute die Gründung von InnarisBio Inc. (InnarisBio) bekanntgegeben, um eine neuartige intranasale Sol-Gel-Verabreichungstechnologie für Arzneimittel zur Verbesserung der Behandlung psychischer Störungen zu entwickeln.



Ziel von InnarisBio ist es, die im Labor von UQ-Forscher Dr. Harendra (Harry) Parekh an der School of Pharmacy der Faculty of Health and Behavioural Sciences entwickelte Plattformtechnologie der Sol-Gel-basierten intranasalen Wirkstoffabgabe zu vermarkten. UniQuest hat InnarisBio eine Lizenz für die Plattformtechnologie, die auch eine Patentanmeldung beinhaltet, erteilt. Gemäß den Bedingungen der Lizenz erhält InnarisBio exklusive Rechte in seinen gewünschten Tätigkeitsfeldern.

Die Sol-Gel-Technologie wurde entwickelt, um pharmazeutische Substanzen zu verabreichen, die bei Raumtemperatur flüssig sind und bei Körpertemperatur zu einem Gel werden. Die Plattformtechnologie wurde erfolgreich mit wasserlöslichen und unlöslichen Substanzen und Extrakten verwendet.

Bei der Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems (ZNS) können herkömmliche Methoden der Arzneimittelverabreichung problematisch sein, da die Blut-Hirn-Schranke den Zugang therapeutischer Wirkstoffe in das ZNS einschränkt und dadurch die Wirksamkeit von Arzneimitteln verringert. Eine mögliche Lösung ist eine direkte Verabreichung über die Nase ins Gehirn. Sie hat das Potenzial, eine schmerzlose und nicht-invasive Verabreichungsmethode zu sein, und kann zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. eine erhöhte Patienten-Compliance, geringere Dosisanforderungen als bei oraler Verabreichung, ein rasches Einsetzen der Wirkung und eine minimale systemische Exposition, was das Risiko einer peripheren Toxizität verringern kann.

„InnarisBio zielt darauf ab, ein revolutionäres Technologieunternehmen für die intranasale Wirkstoffabgabe bei der Behandlung von ZNS-Störungen zu sein. Dr. Parekh und sein Team an der University of Queensland haben intensiv an der Entwicklung einer Plattformtechnologie gearbeitet, die viele der Nachteile, die im ZNS-Bereich typischerweise mit der herkömmlichen Wirkstoffabgabe einhergehen, abmildern kann“, so Florian Brand, CEO und Mitbegründer von atai Life Sciences. „Diese neuartige Technologie hat das Potenzial, anderen verfügbaren intranasalen Methoden der Arzneimittelverabreichung überlegen zu sein, indem sie die absolute Aufnahme und die Dauer der Aufnahme durch Mukoadhäsion in der Nase verbessert und sowohl die verabreichte Dosis als auch die Dosierungshäufigkeit reduziert. Wir planen, die potenzielle Verwendung dieser Technologie für eine Vielzahl von psychedelischen und nicht-psychedelischen Wirkstoffen über die gesamte atai-Plattform hinweg zu untersuchen.“

„Wir sind begeistert von der Rolle, die die lizenzierte Technologie von UQ bei der Lösung eines der weltweit komplexesten Gesundheitsprobleme spielen könnte“, so Dr. Dean Moss, CEO von UniQuest. „Diese innovative UQ-Technologie könnte dazu beitragen, die Geißel der psychischen Erkrankungen zu bekämpfen. Sie ist eine spannende Entwicklung für die hier in der UQ entwickelte Sol-Gel-Technologie und ein weiteres hervorragendes Beispiel für die Fähigkeit der UQ-Forschung, bedeutende Veränderungen zu bewirken.“

Gemäß den Bedingungen der Lizenz erhält InnarisBio exklusive Rechte an seinen gewünschten Tätigkeitsfeldern und UniQuest erhält eine Beteiligung an InnarisBio sowie die Möglichkeit, Zahlungen für zukünftige Entwicklungen und kommerzielle Meilensteine und Lizenzgebühren für Produktverkäufe zu erhalten.

InnarisBio wird mit UniQuest sowie Dr. Parekh und seinem Forschungsteam von der UQ zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Sol-Gel-Formulierungen für verschiedene psychedelische und nicht-psychedelische Substanzen zu entwickeln, die unter dem Namen von InnarisBio laufen werden.

Über atai Life Sciences

atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen. Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf psychedelischer Therapie und anderen Arzneimitteln mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, mit dem Ziel, psychische Störungen effektiv zu behandeln und letztendlich zu heilen. Die Mission von atai besteht darin, die Lücke zwischen dem, was das Gesundheitswesen im Bereich der psychischen Erkrankungen derzeit bietet, und dem, was Patienten benötigen, zu schließen. Der Hauptsitz von atai befindet sich in Berlin, mit Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Über UniQuest

UniQuest ist ein führendes universitäres Vermarktungsunternehmen, das das geistige Eigentum der University of Queensland (UQ) verwaltet. UniQuest hat über 100 Start-up-Unternehmen unterstützt, deren Grundlage das geistige Eigentum der UQ bildet – ein Meilenstein, der noch von keiner anderen australischen Universität übertroffen wurde. Diese Unternehmen haben Mittel in Höhe von mehr als 794 Mio. US-Dollar aufgebraucht, um UQ-Technologien auf den Markt zu bringen. Die Queensland Emory Drug Discovery Initiative (QEDDI), ein Geschäftsbereich von UniQuest, ist eine Einrichtung zur Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe, die die biomedizinische Forschung der University of Queensland und ihrer Partner in neue Arzneimittel transformiert, um schnellere Gesundheitsvorteile zu bieten. UniQuest ist ein Partner des MRFF Biomedical Translation Bridge (BTB)-Programms mit MTPConnect.

