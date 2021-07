NGen connecte l'écosystème de la fabrication de pointe au Canada grâce à des investissements dans la création de grappes

English French

HAMILTON, Ontario, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, élargit l'écosystème manufacturier du Canada en finançant sept projets qui permettront l'expansion de grappes technologiques de fabrication de pointe dans différentes régions du Canada.



« Il est essentiel de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de favoriser leur essor pour que le Canada puisse rayonner à l’échelle internationale. Dans le cadre des projets annoncés aujourd’hui, la Supergrappe de la fabrication de pointe aide des groupes de PME canadiennes à collaborer et à renforcer leurs capacités grâce à un accès à des technologies de fabrication de pointe et à une expertise dans le domaine. Cela nous permettra d’améliorer notre rendement et d’acquérir des capacités de calibre mondial, au profit de tous les Canadiens », a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne.

« En plus de soutenir des projets de fabrication et de technologie innovants, NGen concentre ses activités sur le renforcement de l'écosystème en créant et en connectant des grappes de fabrication de pointe au Canada », a déclaré Jayson Myers, PDG, NGen. « Ces projets vont de la création de nouvelles associations à l'augmentation de la capacité au sein des grappes existantes afin que les membres puissent profiter de nouvelles opportunités commerciales. Le financement de la création de grappes nous permettra d'accroître l'impact des investissements de la Supergrapppe et d'étendre les avantages à plus de 1 700 PME participant aux réseaux et aux associations industrielles financés par NGen. »

Ces projets ne sont que quelques-uns des nombreux projets de création de grappes soutenus par NGen dans le cadre de l'Initiative des Supergrappes d'innovation du Canada. En mettant ces grappes en contact les unes avec les autres, en leur présentant les programmes de NGen et en facilitant l'accès aux services de soutien de partenaires clés de NGen comme le BDO, la RBC, EDC, la BDC et le Service des délégués commerciaux du Canada, NGen a stimulé leur rendement et celui de leurs membres.

Les sept projets de création de grappes dont le financement a été approuvé sont les suivants :

Canadian Advanced Air Mobility, Vancouver, C.B., offre une solution d'aviation à émission zéro qui fusionnera l'expertise du secteur automobile canadien existant avec celle de l'industrie aérospatiale pour fabriquer et exploiter de nouveaux aéronefs à émission zéro au Canada. Le Canada sera ainsi à l'avant-garde de la fabrication d'aéronefs à émission zéro.

« Le partenariat avec NGen a permis à CAAM de tirer parti de l'expertise et des connaissances existantes des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile du Canada en vue de la fabrication d'aéronefs à zéro émission », a déclaré JR Hammond, directeur général de CAAM. « L'expertise, la structure et l'opportunité de NGen sont ce qui permettra à CAAM, la future industrie de la mobilité aérienne avancée à zéro émission, et au Canada de rester à l'avant-garde de l'innovation à l'échelle mondiale.

La Canadian Association of Moldmakers (CAMM) Inc., Windsor, Ont., a entrepris la conception d’une plateforme numérique qui permettra aux fabricants de moules de modifier leurs plans d'affaires afin d'y inclure des stratégies hybrides virtuelles et en personne, ce qui permettra aux PME d'accéder aux marchés internationaux et augmentera leur capacité concurrentielle sur la scène mondiale. La CAMM prévoit aussi que la plateforme virtuelle attirera de nouveaux membres, ce qui augmentera les revenus et les investissements dans des programmes critiques pour les membres de la CAMM.

« Grâce au financement de notre projet, nous pouvons réimaginer la capacité de représenter l'activité commerciale de nos membres de l'industrie dans un monde post-COVID », a déclaré Jeanine Lassaline-Berglund, présidente, CAMM. « Le projet créera une nouvelle expérience pour les utilisateurs et les membres et renforcera nos efforts pour représenter le meilleur de ce que nos partenaires de fabrication avancée ont à offrir, permettant à la technologie d'étendre les efforts de communication, en particulier là où il peut y avoir des barrières linguistiques et géographiques.

Photons Canada, Consortium photonique de l’Industrie canadienne (CPIC) inc., Québec, Qc, travaille à la création d’une grappe virtuelle de photons qui fournira des informations et un aperçu de l'application de la photonique dans différents secteurs industriels et réunira des entreprises de photonique et de fabrication, des universités et des établissements de recherche. La grappe vise à accélérer la croissance de l'industrie canadienne grâce à la photonique.

« Photons Canada est heureux de joindre ses forces avec NGen pour promouvoir et stimuler la fabrication avancée au Canada. Le partenariat avec NGen est critique pour le succès du projet en reliant le réseau des industries manufacturières canadiennes de NGen avec l’écosystème photonique. Cette plateforme virtuelle accélérera le réseautage et la collaboration entre les développeurs de technologie photonique avec les fabricants. En reliant les experts en photonique et les entreprises manufacturières. Ce projet moussera le développement de solutions personnalisées pour l’industrie canadienne. » Robert Corriveau, Président-directeur exécutif, Photons Canada.

Central Alberta Access Prosperity, Red Deere, Alb., a formé le groupe Alberta Manufacturing & Export Enhancement (MEE) afin de regrouper les fabricants de l'Alberta pour qu’ils puissent créer des opportunités, partager les meilleures pratiques, résoudre les défis communs, établir des partenariats et améliorer la croissance. Grâce au réseautage, aux économies d'échelle et aux activités éducatives, les fabricants auront accès à de l’expertise et à des informations qui renforceront leur capacité concurrentielle, encourageront l'innovation et les aideront à créer de nouveaux débouchés commerciaux sur les marchés nationaux et internationaux.

« Le financement de NGen était essentiel pour Access Prosperity pour lancer des initiatives qui feront du cluster Manufacturing and Export Enhancement (MEE) un pôle de collaboration indispensable pour l'innovation et la mise en œuvre de la fabrication de pointe », a déclaré Pam Steckler, directrice générale de l'engagement international. « Nous avons maintenant une équipe dévouée qui travaille dur pour bâtir une base solide pour faire de cette vision une réalité au cours des prochains mois. »

NanoCanada, Edmonton, Alb., a formé la première grappe canadienne de nanomédecine, NanoMedicines Innovation Network (NMIN), qui permet la connexion d’une communauté de petites et moyennes entreprises (PME) en nanomédecine. La nouvelle grappe sera dirigée par NanoCanada dans le cadre d'une entente à long terme visant à optimiser la croissance et les interconnexions de l'écosystème.

« La fabrication de pointe, la convergence des matériaux et les biotechnologies sont au cœur d'un positionnement concurrentiel permettant à l'industrie canadienne de capter une plus grande part du marché mondial de la nanomédecine. Les technologies et les processus propres font baisser le coût de fabrication des médicaments et des vaccins, et le Canada est à l'avant-garde de cette transformation », a déclaré la Dre Marie D'Iorio, présidente de NanoCanada. « Nos remerciements vont à NGen pour avoir soutenu la création de Nanomédecine Canada, une communauté qui lancera des projets, des collaborations et des partenariats innovants, menant à de nouveaux matériaux et procédés de fabrication, un héritage durable pour l'innovation canadienne. »

L’Ontario Aerospace Council (OAC), Pickering, Ont., a conçu une plateforme virtuelle de jumelage aérospatial et un centre d'information qui seront dédiés aux PME et aux grappes aérospatiales afin qu'elles puissent établir des réseaux à l'échelle mondiale, recueillir des renseignements sur le marché, partager leurs défis et comparer leurs activités et leurs stratégies aux meilleures pratiques internationales. Les capacités numériques internes accrues de l'OAC faciliteront la promotion des capacités aérospatiales de l'Ontario et l’établissement de partenariats de collaboration au Canada et dans le monde entier.

Le Verschuren Centre, Sydney, N.-É., dirige la création de la grappe bio-industrielle des technologies propres. Cette grappe favorisera et accélérera la commercialisation de nouvelles entreprises bio-industrielles canadiennes de technologies propres, reliera les PME bio-industrielles à d'autres fabricants canadiens, créera des innovations de pointe et axées sur la propriété intellectuelle, et établira une chaîne d'approvisionnement bio-industrielle durable et renouvelable. La création de la grappe mobilisera les organisations manufacturières existantes et attirera de nouveaux partenaires industriels, faisant du Canada un chef de file en matière de solutions bio-industrielles.

« La connectivité NGen nous permettra d'étendre cette expansion en croissance rapide dans notre bioéconomie et de la partager avec le secteur manufacturier à travers le Canada, où la demande d'ingrédients et de produits biosourcés touche de nombreux secteurs de la fabrication de biens de tous les jours, d'ingrédients alimentaires, d'agriculture, de cosmétiques et de matériaux. . C'est la clé pour apporter la durabilité à la fabrication et les choix verts aux consommateurs. » Beth Mason, PDG, Verschuren Center Inc. »

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGEN est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 800 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, appliquer ou élargir la portée de solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

