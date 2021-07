Le stress et l'absentéisme sur le lieu de travail figurent parmi les principales conclusions de l'étude Workplace Options sur le bien-être des salariés

PARIS, France, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options (WPO), un fournisseur mondial de solutions intégrées de bien-être pour les salariés, a annoncé aujourd'hui les principales conclusions de son étude sur le bien-être.



L'étude a été menée sur 24 000 participants sur une période de trois mois et s'est concentrée sur les problèmes de santé mentale des salariés. Les résultats font partie d'une initiative que WPO prévoit de partager tous les trimestres pour identifier les tendances mondiales en matière de bien-être au travail.

Les résultats de l'étude révèlent que 32 % des salariés qui contactent les centres de service pour obtenir un soutien émotionnel sont confrontés à des problèmes sur leur lieu de travail. Les trois principaux problèmes identifiés sont le stress au travail (45 %), les conflits/tensions (24 %) et les problèmes de performance (16 %).

"Nous pensons que ces données aideront les PDG et autres dirigeants d'entreprise à mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés leurs salariés et, par conséquent, à y répondre avec des solutions plus adaptées", déclare Alan King, président et directeur général de WPO. "Notre étude montre clairement que le stress et les conflits au travail nécessitent une plus grande attention."

Selon Dr Kennette Harris, vice-présidente des services cliniques de crise au sein de WPO, les personnes confrontées à des problèmes ou à des conflits sur le lieu de travail peuvent présenter des symptômes physiques et émotionnels qui ont un impact direct sur leurs performances professionnelles.

"Les problèmes d'estomac, la fatigue et les maux de tête sont des symptômes physiques courants associés au stress, tandis que l'irritabilité, l'anxiété et l'apathie sont des réactions émotionnelles courantes", déclare le Dr Harris. "À long terme, le stress non géré peut contribuer à un certain nombre de problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, l'anxiété et la dépression."

L'étude a révélé que le symptôme émotionnel le plus fréquemment signalé était le stress (55 %), suivi de l'anxiété/la panique (19 %).

La baisse de productivité et l'augmentation de l'absentéisme, qui accompagnent souvent le stress et les conflits sur le lieu de travail, sont des préoccupations majeures des employeurs, en particulier dans les pays qui ont actuellement du mal à trouver du personnel dans le sillage de la COVID-19. L'étude WPO sur le bien-être au travail a révélé que parmi les salariés qui ont signalé des préoccupations liées au lieu de travail, un sur trois a déclaré avoir manqué au moins un jour de travail. En fait, le nombre moyen de jours d’absence est de 18.

Selon le rapport de WPO, les pays présentant les taux les plus élevés d'absentéisme dû à des problèmes liés au lieu de travail sont les suivants :

1. Royaume-Uni : 47 %

2. France : 15%

3. États-Unis : 10%

WPO propose plusieurs solutions pour accompagner les salariés à faire face au stress lié au travail, notamment des conseils et une formation à la pleine conscience. Au début de cette année, WPO a lancé Revive, un programme conçu pour soutenir les salariés confrontés à l'épuisement professionnel ou à un risque d'épuisement.

WPO a exploité les données de ses centres de services en tant que prestataire de services mondial et a créé un tableau de bord détaillé, interactif et en temps réel, spécialement conçu pour que les clients puissent analyser et utiliser les données pour optimiser leurs programmes de bien-être.

Pour plus d'informations sur les services de WPO, l'étude et le tableau de bord des clients, visitez www.workplaceoptions.com.

À propos de Workplace Options

Workplace Options aide les salariés à concilier leurs besoins personnels, professionnels et familiaux pour qu’ils soient en meilleur santé, plus heureux et plus productifs, personnellement et professionnellement. Les services exceptionnels d’assistance, d’efficience et bien-être de l’entreprise fournissent des informations, des ressources, des recommandations et des consultations sur divers sujets allant de la gestion de personnes à charge et du stress, jusqu’à des services cliniques et des programmes bien-être.

Grâce à son réseau international de professionnels et prestataires accrédités, Workplace Options est le prestataire de services intégrés de soutien et de conciliation le plus étendu du monde. Ses centres aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en France, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Japon, en Chine, en Inde et en Indonésie assistent plus de 70 millions d’employés dans plus de 116 000 entreprises et à travers plus de 200 pays et territoires.

Consultez notre site www.workplaceoptions.fr pour en savoir plus.

Une charte associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dee175e-a053-4837-ae93-94a718468445/fr