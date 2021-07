Le sentiment de loyauté envers les marques durables continue d'augmenter chez le public consommateur canadiens malgré le Covid-19

English French

OTTAWA, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une étude récente sur le sentiment des consommatrices et consommateurs a montré que le public canadien considère que les certifications de durabilité telles que Fairtrade sont plus importantes que jamais, même à la suite de la pandémie.



Menée par GlobeScan dans 15 pays dont le Canada, l'enquête auprès du public consommateur offre un aperçu des valeurs et des causes que les personnes jugent les plus importantes et de la façon dont les produits portant des promesses de durabilité comme Fairtrade deviennent de plus en plus un facteur clé dans leur décision d'achat.

« GlobeScan suit les tendances des consommatrices.eurs éthiques depuis plus de 20 ans et nous avons récemment constaté une augmentation significative du nombre de personnes désireuses de faire des choix d'achat plus responsables sur le plan social et environnemental. Mais nous savons que les comportements sont en décalage avec les attitudes, c'est pourquoi les labels éthiques comme Fairtrade peuvent être des guides de confiance précieux pour les gens pressés », a déclaré Caroline Holme, directrice principale chez GlobeScan.

Malgré les difficultés rencontrées au niveau national, les Canadien.nes choisissent toujours de faire leurs achats en tenant compte de leurs valeurs

Avec la prise de conscience des problèmes mondiaux et de l'impact des choix de consommation, les gens font des choix conscients pour soutenir leurs valeurs et leurs croyances lorsqu'ils font des achats, selon les résultats de GlobeScan.

L'étude montre que même au plus fort de la pandémie de COVID-19, les Canadien.nes continuent d'être particulièrement soucieux de prendre des décisions d'achat qui garantissent une rémunération équitable aux agricultrices et agriculteurs et aux travailleuses et travailleurs, des conditions de travail sécuritaires, des protections environnementales et l'absence de travail des enfants.

« Cette dernière étude nous montre que les pratiques commerciales durables sont devenues indispensables, » a déclaré Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada. « L'augmentation du pouvoir d'achat des jeunes personnes canadiennes est particulièrement prometteuse, car nous constatons une prise de conscience accrue de l'impact de leurs choix sur les personnes qui cultivent et produisent nos biens, parfois à l'autre bout du monde. Nous célébrons le fait que les jeunes Canadien.nes sont solidaires des productrice.eurs du Sud, d'autant plus qu'elles.ils continuent de subir les impacts de la pandémie ainsi que du changement climatique. »

En plus de la sensibilisation accrue des consommatrices.eurs au label Fairtrade, la fréquence d'achat a également augmenté en 2021. L'étude rapporte que les Canadien.nes sont plus facilement en mesure d'associer Fairtrade aux valeurs qu'ils choisissent et qui guident leurs décisions d'achat. En général, le public consommateur canadien ressent un sentiment accru de confiance, de fierté et de communauté lorsqu'ils soutiennent Fairtrade. Près de 8 consommatrices.eurs sur 10 estiment qu'ils sont solidaires des personnes qui cultivent leurs aliments et qu'en achetant des produits Fairtrade, elles.ils font partie d'une communauté qui se bat pour une chaîne d'approvisionnement plus équitable et plus juste.

La sensibilisation accrue à Fairtrade au Canada a également un impact sur les productrices.eurs du Sud. À mesure que les Canadien.nes continuent d'accroître la demande de produits Fairtrade, les entreprises choisiront de plus en plus de s'approvisionner à des conditions commerciales équitables, ce qui permettra aux productrices.eurs du Sud de bâtir des communautés durables et saines pour les générations futures. « Les agricultrices.eurs et les travailleuses.eurs Fairtrade font leur part, par exemple en améliorant les méthodes agricoles, en s'adaptant aux changements climatiques et en offrant des possibilités positives aux femmes et aux jeunes », a déclaré le Dr Nyong'o, PDG de Fairtrade International. « C'est pourquoi toute personne qui choisit Fairtrade s'engage à se joindre aux agricultrices.eurs et aux travailleuses.eurs pour créer le monde plus juste et plus durable que nous voulons tous. »

Une compréhension approfondie des résultats de l'étude GlobeScan 2021 sera fournie lors d'un webinaire organisé par Fairtrade Canada le 3 août à 13 heures (HNE).

FAITS RAPIDES

La notoriété du label Fairtrade a considérablement augmenté depuis 2019, pour un total de 42 % de reconnaissance.

Parmi les Canadien.nes qui reconnaissent le label Fairtrade, les plus jeunes (18-34 ans) composent la majorité comme étant les plus susceptibles de reconnaître les labels éthiques et environnementaux.

Près de 8 consommatrices.eurs sur 10 connaissant Fairtrade ont acheté un produit certifié Fairtrade au moins une fois au cours des six derniers mois, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019.



