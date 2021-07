ARTEA: Accélération de la croissance au 1er semestre 2021 : 58 M€, + 414 %

Accélération de la croissance au 1er semestre 2021 : 58 M€, + 414 %

Une activité promotion multipliée par 11

Un taux d’occupation de la foncière à 95%

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021.

(en milliers d'euros) S1 2021 S1 2020 Evolution Revenus locatifs bruts 4 063 5 981 -32% Charges refacturées - 1 068 - 1 414 -24% Activité Foncière 2 995 4 567 -34% Dream Energy - Activité Energie 1 536 1 489 3% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 850 417 104% Total revenus récurrents en 100% 5 381 6 473 -17% Total revenus promoteur en 100% 52 562 4 793 997% TOTAL revenus en 100% 57 943 11 266 414% Données consolidées non auditées

Accélération de la croissance au 1er semestre 2021

Au 1er semestre 2021, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58 M€ en progression de +414% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette remarquable performance intègre notamment une forte accélération du chiffre d’affaires issu de l’activité Promotion qui a été multiplié par 11 entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021, principalement grâce aux 5 VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) et CPI (Contrat de Promotion Immobilière) signés au cours de la période dans le cadre de L’Immobilière Durable, foncière créée en janvier 2021 en partenariat avec La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) dont :

4 VEFA sur l’Arteparc de Meylan sur des immeubles qui seront livrés en 2021 et 2022 ;

1 CPI pour un bâtiment dans l’ancienne « Usine Elévatoire » de Lille, inscrite aux monuments historiques, en cours de réhabilitation par ARTEA. Cet ensemble emblématique a pour vocation de devenir un espace dédié à l’hospitalité.

Le chiffre d’affaires issu des activités récurrentes est en baisse suite à la sortie du périmètre des sociétés ayant été apportées à l’Immobilière Durable :

Une baisse des revenus Fonciers de -34 % suite à la déconsolidation des sociétés ayant été apportées à l’Immobilière Durable. Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 95 % ; Des revenus issus de l’activité Energie en hausse de +3 % grâce à l’acquisition de la centrale hydraulique de Tancua au 2 ème semestre 2020. Ce pôle Energie constitue le cœur de la vision du Groupe en lui permettant d’alimenter ses parcs immobiliers en énergies renouvelables issues de ses centrales photovoltaïques et barrages hydrauliques qu’ARTEA détient en propre en France ;

Une activité Services qui double sur la période grâce au début de sortie de la crise sanitaire.





Poursuite du développement du patrimoine immobilier

Au cours du 1er semestre, ARTEA a sécurisé deux acquisitions foncières pour son développement à venir :

Un terrain attenant à l’Arteparc de Meyreuil permettant d’agrandir ce dernier sur plus de 7 000 m².

Un terrain à Aix permettant de construire un bâtiment d’environ 3 000 m²

Une montée en puissance du pôle énergie

Concernant le pôle énergie, ARTEA a mis en place courant du 1er semestre 2021, une stratégie visant à développer nos différentes activités de production, fourniture, et services, de façon très significative et ce, dès le 2ème semestre de l’exercice en cours. Nous allons continuer à accélérer nos acquisitions dans le domaine de l’hydraulique et dans le développement de notre activité photovoltaïque pour la partie production.

Concernant les autres activités, nous dévoilerons à la rentrée le projet de déploiement de notre offre globale de services, s’appuyant sur notre filiale DREAM ENERGY. Ces nouvelles activités, déjà testées, seront de nature à apporter une croissance rentable via un accroissement significatif de la partie énergie dans le chiffre d’affaires groupe sur les exercices à venir.



Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le 30 septembre 2021

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ;

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ; et

les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile. zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

